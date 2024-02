Ostatni moment na osłabienie kursu dolara amerykańskiego?

Na rynkach finansowych zdają się panować bardzo dobre nastroje, o czym może świadczyć wzrost S&P 500 powyżej okrągłych 5000 punktów czy cena bitcoina wracająca powyżej 48000 USD. Również indeksy giełdowe rynków wschodzących trzymają się wysoko i nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że w tym samym czasie rentowność 10-letnich obligacji USA znajduje się na poziomie 4,17%, a indeks dolara amerykańskiego dotarł niedawno do najwyższego poziomu od dołowy listopada 2023 r.

Historycznie słabszy dolar wspierał ryzykowne aktywa

Obecnie sytuacja wydaje się na tyle ciekawa, że sytuacja ryzykownych aktywów jest dobra przy jednocześnie relatywnie silnym USD oraz wysokich rentownościach. To z kolei może na tę chwilę wskazywać na to, że rynek widzi solidne dane makroekonomiczne, które wspierają całą gospodarkę, dzięki czemu rynki prawdopodobnie mogą być wysoko przy jednocześnie wyższym oprocentowaniu obligacji. Niemniej jednak istnieje szansa na to, że dolar amerykański jeszcze może być pod presją. Mowa tu o nadchodzącym tygodniu i danych dotyczących inflacji w USA.

Kurs dolara a dane o inflacji z USA

Indeks dolara oscylował wokół 104 pkt. w poniedziałek, ponieważ inwestorzy oczekują na dane o inflacji konsumenckiej z USA, które będą opublikowane we wtorek, aby uzyskać wskazówki dotyczące potencjalnej trajektorii dla obniżek stóp procentowych. W piątek dolar znalazł się pod presją, ponieważ zrewidowane dane z USA ujawniły mniejszy wzrost wskaźnika CPI za grudzień. Według BLS, CPI wzrósł o 0,2% miesiąc do miesiąca, nieco mniej niż początkowy raport na poziomie 0,3%. Bazowy wskaźnik CPI pozostał jednak na niezmienionym poziomie 0,3%. Dane te potwierdziły trend dezinflacyjny w ubiegłym roku i wzmocniły gołębie nastawienie do polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Rynki nadal widzą niewielką szansę na obniżkę stóp Fed w marcu, ale wyceniają ruch w maju. Inwestorzy oczekują również danych o sprzedaży detalicznej w czwartek i danych o inflacji producentów w piątek, a także czekają na wypowiedzi co najmniej siedmiu przedstawicieli Fed w tym tygodniu.

Spekulanci akumulowali pozycje krótkie na dolarze?

Jak wynika z raportu COT publikowanego przez komisję CFTC inwestorzy niekomercyjni, czyli m.in. fundusze hedgingowe akumulowały pozycje krótkie w ostatnich tygodniach podczas rosnącego kursu dolara amerykańskiego. Jeszcze na dzień 5 grudnia 2023 r. spekulanci posiadali 8255 kontraktów na spadek wartości USD, natomiast już 6 lutego 2024 r. było to 16935 kontraktów. Jeśli spekulanci się nie pomylili, ponieważ zawsze istnieje możliwość wystąpienia zjawiska short squeeze, to ten tydzień dla dolara może być decydujący. Dane poznamy we wtorek o godzinie 14:30.

