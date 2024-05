Giełdowi gracze mają nad czym rozmyślać. Czy nadszedł czas na korektę na giełdach, czy to tylko przystanek w dalszej wspinaczce na nowe szczyty. Z jednodniowym opóźnieniem, inwestorzy zareagowali na minutki z posiedzenia Fed. W protokole można było przeczytać, że Fed nie wyklucza podwyżki stóp procentowych, jeśli inflacja wciąż będzie uporczywie wysoka. Rodzi się pytanie, czy spadki na Wall Street to tylko chwilowa ucieczka od akcji przed długim weekendem w USA, czy realizacja zysków z długich pozycji, co może wieścić powstanie głębszej korekty.

W ciągu ostatniego tygodnia, wzrost odnotowano tylko w sektorze technologii, a nieruchomości, energia, finanse, dobra uznaniowe, usługi użyteczności publicznej spadły od 1,3% do 2,7%. Indeksy średnich i małych spółek osiągnęły szczyt sześć dni temu i skierowały się na południe. Odczyt indeksu menedżerów, pokazujący przyspieszenie aktywności w sektorach przemysłowym i usługowym mógł zaniepokoić inwestorów, że decydenci nie będą spieszyli się z obniżkami stóp procentowych, a w niektórych przypadkach byli skłonni przeprowadzić kolejną podwyżkę, jeśli uznają to za konieczne.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 24.05.2024.

Spadkom na Wall Street towarzyszył wzrost rentowności obligacji i umocnienie się amerykańskiego dolara.

Podsumowanie sesji w Europie i w USA.

Czwartkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach. Niemniej wzrosty były raczej symboliczne, niż trampoliną po spadkach w poprzednich dniach. CAC40 zyskał 0,13%, Dax, FTSE MIB i Stoxx 600 wzrosły o mniej niż 0,1%. W czerwieni finiszowały IBEX 35 ze spadkiem 0 16% oraz FTSE 100 przeceniony o 0,37%.

Miłe złego początki, tak najkrócej można podsumować to co wczoraj działo się na Wall Street. Po tym jak indeksy osiągały historyczne maksima, inwestorzy przystąpili do realizacji zysków. Od poniedziałku zadyszki dostał Dow Jones, który na początku tygodnia cofnął się poniżej pułapu 40 000 pkt. Na finiszu amerykańskie benchmarki zamknęły się na czerwonym terytorium. Ostatecznie Dow Jones stracił 1,53%. S&P500 spadł o 0,74%, a Nasdaq Composite cofnął się 0,39%.

Solidne spadki na giełdach w Azji.

Dzisiejsza sesja na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku przebiega pod dyktando sprzedających, w ślad za spadkami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio traci 0,97%. Australijski S&P/ASX 200 spada o 1,02%. Południowokoreański KOSPI traci 1,11%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,27%), Szanghaj (-0,16%), Singapur (-0,41%), Sensex (-0,1%). Indeks Asia Dow w dół o 0,54%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Tydzień na parkiecie przy Książęcej rozpoczął się zdobywaniem kolejnych wyższych poziomów, jednak już od wtorkowej sesji widać powiew niepewności. Osiągnięty w poniedziałek poziom 2600 pkt. okazał się miejscem do realizacji zysków, ale pamiętać trzeba, że trzy spadkowe sesje nie są pretekstem do hurtowego wyprzedawania akcji. Co więcej, nawet kilkudniowa korekta byłaby pożądana do uspokojenia nastrojów.

Początek handlu na WIG20 należał do niedźwiedzi. Po niskim otwarciu, do którego przyłożył rękę PKN Orlen publikując wyniki poniżej oczekiwań, indeks spadł do poziomu 2531 pkt., jednak już po dwóch godzinach, w miarę poprawy nastrojów w Europie, do gry wkroczył popyt, który w południe wyciągnął WIG20 nad kreskę. Ostatnia godzina to powrót niedźwiedzi, który zakończył się sprowadzeniem indeksu na czerwone terytorium. Cofnięciu na GPW pomogły spadki indeksów w Europie, gdy najprawdopodobniej intraday’owi inwestorzy realizowali zyski, o czym może świadczyć wzrost obrotów. O ewentualnym załamaniu trendu wzrostowego na razie nie ma co mówić, bo ten rozwija się pomimo relatywnej słabości banków. Z punktu widzenia analizy technicznej, byki wspiera słabość strony podażowej. Kluczowym na ten moment jest poziom obronionego, wcześniej lokalnego wsparcia w okolicach 2520-2525 pkt, co zgodnie z oczekiwaniami otworzyło drogę WIG20 do 2600 pkt. Jeśli z globalnych parkietów nie napłyną niepokojące sygnały, jest duża szansa na kontynuację marszu na północ.

Z grona blue chipów, 10 spółek odnotowało wzrost. Liderem były akcje Allegro, które zyskały 5,3%. Cyfrowy Polsat i Pekao wrosły o 4,67% i 3,82%. Czerwonymi latarniami okazały się PKN Orlen i PGE, które zostały przecenione odpowiednio o 7,85% i 4,45%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,94 mld zł. WIG stracił 0,25%. Indeks blue chipów spadł o 0,44%. WIG20fut stracił 0,23%, osiągając na zamknięciu wartość 2555 pkt. Zdecydowanie lepiej wypadły średnie i małe spółki spółki. mWIG40 zyskał 0,49%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,33%.

Złoty stabilny na poziomach wsparcia przed ostatnia sesją tygodnia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,26.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,94.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,31.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,80.



