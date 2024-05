Wczorajsze wystąpienia bankierów z Fed nie wniosły nic nowego. Dziś uwaga inwestorów skupi się na danych inflacyjnych z Wielkiej Brytanii. Od poniedziałku notowania funta podlegają dużej zmienności. GBPUSD próbuje utrzymać się powyżej poziomu 1,27. Oczekuje się, że inflacja PPI wzrośnie. Oczekiwania co do inflacji konsumenckie wskazują na jej wyraźny spadek w ujęciu rocznym. Bazowa CPI ma wynieść 3,6%, co oznacza spadek z 4,2%. Ceny konsumenckie rok do roku mają wzrosnąć o 2,1%, znacznie poniżej poprzedniego wzrostu o 3,2%. Oczekuje się spadku sprzedaży detalicznej.

Europejscy gracze mają nad czym rozmyślać. Czy nadszedł czas na korektę na giełdach, czy to tylko przystanek w dalszej wspinaczce na nowe szczyty. Giełda w Mediolanie w dwa dni wymazała cały ubiegłotygodniowy wzrost. Na wykresie Germany 40 pojawiła się wczesna faza formacji głowy z ramionami, jednak nie nastąpił spadek poniżej linii szyi. Wzrost indeksu Italy 40 został powstrzymany na poziomie 8260 pkt i od 10 maja widać słabnący popyt.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 22.05.2024.

Na rynku metali, złoto utrzymuje się powyżej 2400 USD, jednak od trzech dni dynamika wzrostu zmalała. Srebro utrzymuje się na najwyższym poziomie od 11 lat, a cena miedzi utrzymuje się na historycznym maksimum.

Podsumowanie sesji w Europie i w USA.

Wtorkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się umiarkowaną przeceną wszystkich wiodących indeksów. Od początku tygodnia traci indeks giełdy w Mediolanie, który od piątkowego do wczorajszego zamknięcia został przeceniony o 800 pkt. Wszystkie benchmarki spadły od 0,04% (IBEX 35) do ponad 0,6% (FTSE MIB i CAC 40).

Na Wall Street zadyszki dostał Dow Jones, który w poniedziałek cofnął się poniżej pułapu 40 000 pkt., Wczoraj amerykańskie benchmarki uratowały się przed spadkami odrabiając straty z pierwszej połowy notowań. Ostatecznie Dow Jones zyskał o 0,17%. S&P500 wzrósł o 0,25%, a Nasdaq Composite ustanowił nowe ATH po wzroście o 0,22%.

Giełdy w Azji w poszukiwaniu kierunku.

Dzisiejszą sesję w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio traci 0,84%. Australijski S&P/ASX 200 nie zmienił wartości. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,01%%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong 0,21%), Szanghaj (-0,06%), Singapur (-0,19%), Sensex (0,11%). Indeks Asia Dow w górę o 0,08%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Tydzień na parkiecie przy Książęcej rozpoczął się zdobywaniem kolejnych wyższych poziomów, jednak już wczorajsza sesja przyniosła powiew niepewności. Osiągnięty w poniedziałek poziom 2600 pkt. okazał się miejscem do realizacji zysków, ale pamiętać trzeba, że jedna spadkowa sesja nie jest pretekstem do hurtowego wyprzedawania akcji. Co więcej, nawet kilkudniowa korekta byłaby pożądana do uspokojenia nastrojów. Z samego przebiegu sesji niewiele wynikało. Od kilku dni obowiązuje ten sam scenariusz. Początek, lub koniec notowań jest bardzo dynamiczny, a przez resztę dnia wieje nudą. Tak było i wczoraj. WIG20 po niskim otwarciu, po półtorej godziny zaliczył cofnięcie do poziomu 2565 pkt. i już do końca handlu oscylował wokół tego poziomu w minimalnej zmienności Cofnięciu na GPW pomogły spadki indeksów w Europie. O ewentualnym załamaniu trendu wzrostowego na razie nie ma co mówić, bo ten rozwija się pomimo relatywnej słabości banków. Z punktu widzenia analizy technicznej, byków wspiera słabość strony podażowej. Kluczowym na ten moment jest poziom obronionego wcześniej lokalnego wsparcia w okolicach 2520-2525 pkt, co zgodnie z oczekiwaniami otworzyło drogę WIG20 do 2600 pkt. Jeśli z globalnych parkietów nie napłyną niepokojące sygnały, jest duża szansa na kontynuację marszu na północ.

Z grona blue chipów 4 spółki odnotowały wzrost. Liderem były Santander i Cyfrowy Polsat z wynikami 1,51% i 1,31%. Czerwonymi latarniami okazały się PZU, Pekao i Allegro, które zostały przecenione odpowiednio o 4,09%, 3,52% i 3,11%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,45 mld zł. WIG stracił 0,75%. Indeks blue chipów spadł o 0,99%. WIG20fut stracił 0,77%, osiągając na zamknięciu wartość 2582 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 stracił 0,39%. Honor byków obroniły maluchy. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,17%.

Złoty z tendencją do umocnienia się.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,98.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,30.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,90.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.