Rynek giełdowy, który niczego się nie boi – VIX nurkuje poniżej 12 pkt przed wynikami NVIDIA

Inwestorzy prawdopodobnie wkrótce nauczą się trudnej lekcji na temat indeksu zmienności VIX, który powszechnie jest nazywany indeksem strachu. Indeks VIX wskazuje na to, jakiej zmienności oczekuje rynek, na podstawie opcji na S&P500, w skali roku. Poziom 12 pkt. oznacza nic innego, jak oczekiwanie, że zmiana wartości indeksu S&P500 może osiągnąć w rok 12 proc.

Kiedy indeks VIX spada naprawdę nisko – tak jak ma to miejsce obecnie – główne indeksy giełdowe mają tendencję do osiągania nowych maksimów, a inwestorzy stają się zachłanni i kolokwialnie nie widzą żadnych niebezpieczeństw na horyzoncie. Niestety nigdy nie wiadomo, jak długo taki stan rzeczy może się utrzymywać, czy jest tylko chwilowy, czy jest to dłuższa tendencja. Niemniej należy pamiętać, że zmienność jest sinusoidą i po okresach wysokiej zmienności przychodzą okresy niskiej zmienności, a po okresach niskiej zmienności przyjdą okresy wysokiej zmienności. Obecnie mamy okres niskiej zmienności.

Natomiast, jeśli VIX zaczałby wracać chociażby do swojej długoterminowej średniej przy 14 pkt., to prawdopodobnie mogłoby to prowadzić do korekty na Wall Street. Zmienność oczywiście czasami przekracza znacznie średni poziom, co jest spowodowane na przykład paniką na giełdzie w reakcji na geopolitykę, dane z gospodarki czy ze spółek.

VIX a opcje

Dla inwestorów zorientowanych na opcje niski poziom VIX oznacza, że ​​opcje na indeks S&P 500 i wiele jego akcji składowych są wyceniane bez premii za strach i chciwość. Brak skośności – różnica między zmiennością sprzedaży i kupna – to duży temat wśród strategów opcji i traderów instytucjonalnych. Płaskie odchylenie lub nieistotne różnice w zmienności opcji kupna i sprzedaży sugerują, że inwestorzy podchodzą bardzo optymistycznie do akcji.

Czynniki niepewności dla S&P500

Znane niewiadome, które mogą wywołać panikę wśród tłumu i zwiększyć VIX, obejmują środowy raport o wynikach firmy Nvidia za pierwszy kwartał , raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym z 7 czerwca oraz raport dotyczący indeksu cen towarów i usług konsumenckich z 12 czerwca, który pokrywa się z decyzją Fed w sprawie stóp procentowych.

Jeśli raporty spowodują, że giełda spadnie, inwestorzy powinni być gotowi sprzedać zabezpieczone gotówką opcje sprzedaży po cenie akcji lub niższej z terminem wygaśnięcia na tydzień lub dwa. Zastosowanie tej strategii do akcji największych spółek, które można posiadać przez kilka lat, a najlepiej dłużej, monetyzuje strach rynkowego tłumu i zapewnia zapłatę na rynku opcji za długoterminowe inwestowanie w akcje.

W całej historii niskie odczyty VIX poprzedzały osłabienie akcji, a wysokie odczyty VIX poprzedzały siłę akcji. Dodanie tej wiedzy do swojego podręcznika inwestowania powinno pomóc Ci lepiej radzić sobie ze zmiennością rynku.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.