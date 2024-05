Kurs euro — cięcie stóp przez EBC mu nie zaszkodzi? Europa u progu ożywienia

Istnieje powszechna opinia, że cięcie stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny już w czerwcu (na to rynek się obecnie nastawia) może doprowadzić do spadku kursu euro, ponieważ zmniejszy się dysparytet stóp procentowych. Pogląd ten zazwyczaj bywa słuszny, jednak wystarczy spojrzeć tylko na kurs złotego po wrześniu 2023 r., jak wygląda teraz mimo obniżek stóp przez RPP. Też zmniejszyła się różnica w stopach procentowych względem USD czy EUR, a mimo to złoty się systematycznie umacnia.

Oprócz stóp procentowych i inflacji ważna może być stopa wzrostu

W tej układance wpływu stóp procentowych na kurs walutowy należy wziąć pod uwagę również inne czynniki, niż sam dysparytet w oprocentowaniu walut. Z reguły banki centralne tną stopy procentowe, gdy sytuacja gospodarcza w danym kraju się pogarsza, bledną perspektywy dla wzrostu PKB i trzeba gospodarkę pobudzić. W takiej sytuacji waluta kraju nie dość, że staje się niżej oprocentowana, to jeszcze kraj ma zacząć stawiać czoła trudniejszej sytuacji gospodarczej, co może zniechęcać kapitał zagraniczny do inwestycji. Takie połączenie czynników faktycznie walutę może osłabiać po cięciu stóp.

Natomiast strefa euro znajduje się w zupełnie innym położeniu, a cięcie stóp ma mieć związek z dostosowaniem ich do niższej niż wcześniej inflacji oraz może pomóc w ożywieniu wzrostu gospodarczego. Potwierdzają to także napływające dane oraz prognozy dla Niemiec i całej strefy euro.

Dane PMI pomogły kursowi euro

Wskaźnik HCOB Eurozone Services PMI wyniósł 53,3 w maju 2024 r., pozostając na niezmienionym poziomie w porównaniu z niemal rocznym maksimum w poprzednim miesiącu i mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 53,5, według wstępnych szacunków. Był to czwarty z rzędu wzrost aktywności usługowej, wskazujący na pewną poprawę w sektorze pomimo podwyższonych obaw o wzrost w związku z przedłużającym się okresem restrykcyjnej polityki EBC. Również według wstępnych szacunków wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł w maju 2024 r. do 47,4, najwyższego poziomu od 15 miesięcy, z 45,7 w kwietniu i powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 46,2.

Obniżka stóp EBC w idealnym momencie?

Wydaje się więc, że obniżka stóp procentowych przez EBC może pojawić się w idealnym gospodarczo momencie, wspierając ożywienie, które zaczęło się tlić w strefie euro oraz w Niemczech, co w konsekwencji, zamiast osłabić kurs euro zwłaszcza wobec dolara, może go wręcz umocnić, niczym wydarzenia na złotym od września 2023 r.

