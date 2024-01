Jak nakazuje tradycja, podczas gdy amerykanie świętują, zmienność na rynkach zamiera. Czy będzie tak i dziś? W poniedziałek Amerykanie złożą hołd zmarłemu obrońcy praw obywatelskich Martinowi Lutherowi Kingowi Jr. Giełdy w USA będą nieczynne, podobnie jak i rynki obligacji oraz surowców rolnych. Handel kontraktami na amerykańskie indeksy i większość surowców przemysłowych będzie skrócony.

W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, handel ropą jest mocno spekulacyjny. Z jednej strony obawy o dostawy są kompensowane przez zwiększone wydobycie w USA, Brazylii. Również Arabia Saudyjska zwiększy dzienne wydobycie. Kraje OPEC mają poważny orzech do zgryzienia. Przy słabnącym popycie gra idzie o udział w rynku. Utratę udziałów nie da się szybko odbudować. Ile faktycznie trafia na rynek rosyjskiej ropy nie wiadomo. Powszechną praktyką była polityka niższych cen dla odbiorców z Azji stosowana przez Arabię Saudyjską. W ubiegłym tygodniu największy gracz na rynku czarnego złota obniżył ceny dla wszystkich odbiorców.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 15.01.2024.

Ceny hurtowe w USA spadły w grudniu trzeci miesiąc z rzędu, wskazując na spowolnienie inflacji w nadchodzących miesiącach. Spadek inflacji hurtowej przynosi pewną ulgę po wyższym niż oczekiwano wzroście wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich. Indeks CPI zanotował w grudniu największy wzrost od trzech miesięcy. To może podtrzymać te nadzieje, że słaby PPI często zwiastuje łagodny odczyt indeksu PCE. Jest to preferowana przez Fed miara inflacji, co z kolei może przełożyć się na wzrost oczekiwań do szybszej ścieżki obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Giełdy w Europie w poszukiwaniu kierunku. S&P500 z apetytem na rekord.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się zwycięstwem byków. Nie zmieniło to jednak obrazu rynków. Niemiecki DAX od połowy grudnia, kiedy to ustanowił rekord wszechczasów, pozostaje w ruchu bocznym, a pogorszenie nastrojów może wygenerować korektę rajdu świętego Mikołaja. Wszystkie wiodące indeksy zakończyły sesję nad kreską, odnotowując zysk od 0,64% (FTSE 100) do 0,98% (CAC40).

Przed długim weekendem, na Wall Street powiało nudą, gdzie benchmarki zakończyły dzień na poziomie poprzedniego zamknięcia. Dow Jones Industrial Average stracił 118 pkt., czyli 0,31%. Indeks S&P500w wzrósł o 0,08%. Nasdaq Composite zyskał symboliczne 0,02%.

Nikkei i Sensex prą na północ. Pozostałe rynki w Azji przycichły.

Japoński Nikkei utrzymał wzrost, osiągając poziom 36000 pkt. To najwyższy poziom od 1990 roku. Indyjski Sensex również nie odpuszcza i bije kolejny rekord wszechczasów. Indeks giełdy w Tokio wzrósł o 0,91% Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,03%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,22%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,32%), Szanghaj (0,12%), Singapur (0,36%), Sensex (0,13%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,43%.

Podsumowanie sesji na GPW.

W grze pozostaje ryzyko korekty ostatniej fali wzrostowej. Za nami sesja, która po czwartkowym zjeździe WIG i WIG20 zakończyła się ich kosmetycznym zyskiem. Oba indeksy rosły w ślad za giełdami w Europie do momentu, gdy pojawiły się wyniki kwartalne czterech amerykańskich banków, Delty i UnitedHealth Group, które nie zostały przyjęte z entuzjazmem. Poza sWIG80 (0,00%), piątkowy handel zakończył się niewielkimi wzrostami wszystkich głównych indeksów. Scenariusz utworzenie korekty rajdu na WIG20 z ostatnich miesięcy jest wciąż prawdopodobny. Nawet jeśli tak by się stało, nie jest to jeszcze powód do panicznej wyprzedaży, ponieważ korekta jest rzeczą normalną, a wręcz pożądaną dla uspokojenia emocji. Po części taki stan rzeczy można było przypisać realizacji zysków z rajdu z końca roku i cwaniactwu graczy instytucjonalnych, którzy czekają na kupno akcji po promocyjnej cenie.

WIG20 zamknął się w okolicach poziomu otwarcia. Szansa powrotu powyżej okrągłego poziomu 2300 pkt., oddala się i wydaje się, że na razie bykom brakuje argumentów. Może to oznaczać pogłębienie korekty do poziomu 2200 pkt. Dopiero trwałe wyjście powyżej pułapu 2300 otworzy drogę na 52-tygodniowe maksima.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,36 mld zł. WIG zyskał 0,08%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,11%. WIG20fut wzrósł o 0,4%, osiągając na zamknięciu wartość 2267 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. Indeks mWIG40 zyskał 0,07%. sWIG80 nie zmienił wartości.

Złoty pozostaje stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,36.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,97.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,66.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,60.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.