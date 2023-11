Prezydent Biden i chiński przywódca Xi Jinping na środowym szczycie przyjęli mniej kontrowersyjny ton, co może oznaczać reset napiętych stosunków między USA a Chinami. Po czterogodzinnej rozmowie, Biden i Xi zgodzili się wznowić komunikację między siłami zbrojnymi, współpracować w sprawie wstrzymania produkcji fentanylu i rozpocząć dialog na temat zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Na ile jest to gra pozorów, pokaże czas. Wynik rozmów prawdopodobnie zostanie zrewidowany w nadchodzących miesiącach ze względu na nieporozumienia dotyczące wyborów na Tajwanie i nękanie przez chińską marynarkę wojenną statków z Filipin, sojusznika USA. Xi również miał motywację do spotkania, gdyż Chiny zmagają się z zawirowaniami gospodarczymi, jak również starał się powstrzymać odpływ zagranicznego kapitału. Niemniej, prawdziwy sukces szczytu jest mniej konkretny: stanowił on bowiem okazję do bezpośredniej dyplomacji z autorytarnym przywódcą drugiej co do wielkości gospodarki świata. Porozumienia osiągnięte w środę, choć częściowe oraz pozytywny ton kontrastują ze spotkaniami z ostatnich lat, dają Waszyngtonowi i Pekinowi więcej czasu na ocieplenia stosunków, które od lat są bardzo napięte.

Telenoweli o zawieszeniu rządu ciąg dalszy. Senat kierowany przez Demokratów zatwierdził środki finansowe do końca roku, które mają zapobiec częściowemu zawieszeniu rządu w ten weekend. Biały Dom powiedział, że prezydent Joe Biden planuje podpisać uchwałę, zauważając, że „utrzymuje ona obecny poziom finansowania i nie ma szkodliwych czynników wpływających na politykę”.

Hossa w Europie trwa. Na Wall Street powrócił optymizm.

Wczorajsz handel był kontynuacją wtorkowych wzrostów po danych o inflacji z USA, które wywołały fale zakupów na europejskich giełdach. Oczekiwana przez część inwestorów korekta ostatniej fali wzrostowej na razie nie chce się zmaterializować. Lepszy od oczekiwań analityków odczyt, został pozytywnie odebrane przez uczestników rynków, którzy mogli założyć, że spadająca inflacja przełoży się na decyzję Rezerwy Federalnej, która na dłużej wstrzyma się z podwyżkami stóp procentowych. Wskaźnik Fear And Greed znalazł się na neutralnym poziomie. Wszystkie główne indeksy zyskały od 0,18% (IBEX 35) do 0,86% (Dax) .

Na Wall Street handel zakończył się umiarkowanymi wzrostami, jako chwila odpoczynku po wtorkowym rajdzie. Dow Jones Industrial Average zyskał 164 pkt., czyli 0,47%, tym samym zbliżając się do pułapu 35 000 pkt. S&P500 wzrósł o 0,16%. Nasdaq Composite zyskał 2,37%.

W Azji mieszane nastroje z przewagą spadków.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach z przewagą spadków, co można przypisać realizacji zysków z poprzedniej sesji. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,28%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,77%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,09%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1%), Szanghaj (-0,46%), Singapur (0,13%), Sensex (0,61%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,12%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po tym jak wtorkowy rajd i skala wzrostów na parkiecie przy Książęcej przebił oczekiwania nawet największych optymistów, wczorajsza sesja przyniosła to, czego można było się spodziewać Krótko mówiąc, nastąpiłą realizacja zysków z długich pozycji. Zarówno WIG, jak i WIG20, po tym jak we wtorek ustanowiły roczne maksima, oba benchmarki zakończyły handel lekkim cofnięciem. Nawet jeśli wcześniejsze “ponadnormatywne” wzrosty miałby zapowiadać realizację zysków, to i tak nadal wydaje się, że krajowy parkiet jest nad wyraz silny w porównaniu z głównymi rynkami, gdzie sytuacja techniczna na WIG20 dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej i nie jest wykluczone, że wkrótce pokusi się o atak na kolejny okrągły poziom 2300 pkt.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,42 mld zł. WIG stracił 0,65%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,78%. WIG20fut spadł o 1,37%, osiągając na zamknięciu wartość 2227 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,53%. sWIG80 zamknął się z niewielkim zyskiem 0,05%. WIG20USD stracił 0,55%, po tym jak dzień wcześniej wyprzedawany dolar zaowocował zyskał o ponad 7%.

Złoty umocnił się do USD i JPY, ale pozostaje w szerokiej konsolidacji do pozostałych walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,40.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,06.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,20.



