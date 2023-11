Zgodnie z przewidywaniami, dane o inflacji w USA za październik były najważniejszym wydarzeniem gospodarczym dla rynków, ekonomistów i decydentów w tym tygodniu. Żadne raporty ekonomiczne nie mają większego znaczenia dla perspektyw polityki stóp procentowych Rezerwy Federalnej, niż dane o inflacji konsumenckiej. Od lata inflacja wykazuje tendencję spadkową, ale wielu ekonomistów obawia się, że powrót do celu Fed na poziomie 2% będzie wymagał więcej czasu.

Wczorajsze lepsze od oczekiwań analityków dane, zostały pozytywnie odebrane przez uczestników rynków, którzy mogli założyć, że spadająca inflacja przełoży się na decyzję Rezerwy Federalnej, która na dłużej wstrzyma się z podwyżkami stóp procentowych. W reakcji na dane skokowo wzrosły indeksy giełdowe, a dolar był powszechnie wyprzedawany. Wskaźnik Fear And Greed znalazł się na neutralnym poziomie.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 15.11.2023.

Nocne dane pokazały, że gospodarka Japonii skurczyła się w III kwartale po raz pierwszy od trzech kwartałów z powodu niskich wydatków konsumentów i firm, a nakłady inwestycyjne spadły o 0,6% w obliczu niepewności co do perspektyw światowej gospodarki.

Konsumpcja i produkcja przemysłowa w Chinach poprawiły się w październiku, jednak inwestycje w aglomeracjach miejskich spadły, co sugeruje osłabienie dynamiki wzrostu pomimo zwiększonego wsparcia politycznego Pekinu.

Dziś poznamy inflację producencką i sprzedaż detaliczną w USA. Również dziś dojdzie do spotkania Biden - Xi. Będzie to pierwsze spotkanie prezydentów do dłuższego czasu, gdy napięcia na linii Waszyngton - Pekin zaostrzyły się.

Hossa w Europie trwa Na Wall Street powrócił optymizm.

Wczorajsze dane z USA wywołały fale zkupów na europejskich giełdach. Oczekiwana przez część inwestorów korekta ostatniej fali wzrostowej na razie nie chce się zmaterializować. Poza FTSE100 (0,20%), wszystkie główne indeksy solidnie zyskały od 1,34% (Stoxx 600) do 1,71% (IBEX 35).

Na Wall Street również panowały optymistyczne nastroje. Dow Jones Industrial Average zyskał 490 pkt., czyli 1,43%. S&P500 wzrósł o 1,91%. Nasdaq Composite zyskał 2,37%. Największym powodzeniem inwestorów cieszyły się małe spółki. Russell 2000 wystrzelił w górę o 5,44%.

W Azji karty rozdaje popyt.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku rosną w ślad za wzrostami na Wall Street w nadziei, że inflacja jeszcze bardziej spowolni, a stopy procentowe w USA osiągnęły już najwyższy poziom. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 2,59%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,42%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 1,88%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (3%), Szanghaj (0,32%), Singapur (0,82%), Sensex (0,87%). Indeks Asia Dow rośnie o 2,29%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Rajd WIG20 został wcześniej zatrzymany na oporze w stronę okolicach 2200 pkt., jednak wczorajszy napływ kupujących i skala wzrostów na parkiecie przy Książęcej przebił oczekiwania nawet największych optymistów. Zarówno WIG, jak i WIG20 ustanowiły roczne maksima, a oba benchmarki zakończyły handel na dziennych maksimach. Nawet jeśli wczorajsze “ponadnormatywne” wzrosty miałby zapowiadać realizację zysków, to i tak nadal wydaje się, że krajowy parkiet jest nad wyraz silny w porównaniu z głównymi rynkami, gdzie sytuacja techniczna na WIG20 dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,36 mld zł. WIG zyskał 4,17%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 4,85%. WIG20fut wzrósł o 5,91%, osiągając na zamknięciu wartość 2258 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 3,52%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,57%. Wyprzedawany dolar sprawił, że WIG20USD zyskał ponad 7%.

Złoty umocnił się do USD i JPY, ale pozostaje w szerokiej konsolidacji do pozostałych walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,40.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,04.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,20.



