Powrót do korzeni – czy 100 000 USD jest możliwe po kryptowalutowej zimie?

Kiedy Satoshi Nakamoto wynalazł Bitcoina, jego wizja była jasna: stworzyć zdecentralizowaną walutę, która działa niezależnie od instytucji centralnych, oferując wolność finansową ludziom na całym świecie. W 2023 roku Bitcoin ewoluował pod wieloma względami, zbliżając się do wizji swojego twórcy.

Bitcoin w 2024 roku: więcej niż tylko waluta

Bitcoin jest coraz bardziej zaawansowany technologicznie. Wdrożenie Lightning Network sprawiło, że transakcje stały się szybsze i bardziej opłacalne. Wyobraź sobie, że chcesz szybko wysłać pieniądze do kogoś w innym kraju. Wcześniej mogło to trwać kilka dni i wiązać się z wysokimi opłatami. Jednak dzięki Lightning Network możesz wysyłać Bitcoina niemal natychmiast i przy minimalnych kosztach. LN działa jako sieć poboczna, obsługując transakcje poza głównym blockchainem, znacznie zmniejszając szybkość i koszt transakcji.

Innowacyjne protokoły bezpieczeństwa sprawiły również, że blockchain Bitcoina stał się bardziej odporny na ataki. Wyobraź sobie blockchain Bitcoina jako publiczną księgę rejestrującą wszystkie transakcje. W przeszłości istniało ryzyko ataków, które mogły sfałszować te zapisy. Jednak w ostatnich latach wprowadzono zaawansowane protokoły bezpieczeństwa, takie jak wykorzystanie wielu mechanizmów konsensusu i inteligentnych kontraktów. Środki te sprawiły, że blockchain stał się bardziej odporny na oszustwa i ataki.

Co więcej, w 2024 roku Bitcoin jeszcze bardziej zintegruje się z innymi technologiami, takimi jak Internet rzeczy (IoT). To pokazuje, że Bitcoin to coś więcej niż tylko waluta. Podczas gdy Ethereum może zdobywać punkty w tym zakresie, społeczność stara się również poszerzyć zastosowania Bitcoina. IoT obejmuje połączone urządzenia, takie jak inteligentne termostaty, samochody i urządzenia gospodarstwa domowego. Bitcoin można teraz zintegrować z tymi podłączonymi urządzeniami, aby umożliwić inteligentne transakcje. Na przykład autonomiczny samochód elektryczny podłączony do IoT może używać Bitcoina do automatycznego uiszczania opłat za energię elektryczną po podłączeniu do stacji ładowania. To pokazuje, w jaki sposób Bitcoin wykracza poza bycie zwykłą walutą i zagłębia się w świat połączonych technologii.

Integracja gospodarcza: Bitcoin jako aktywo globalne

Światowa gospodarka w coraz większym stopniu akceptuje Bitcoina. Fascynujące jest obserwowanie, jak niegdyś niesławna kryptowaluta jest obecnie używana jako metoda płatności w różnych krajach i przez głównych sprzedawców internetowych. W krajach o niestabilnych walutach lub ograniczonym dostępie do tradycyjnej bankowości, Bitcoin staje się popularną alternatywą dla przekazów pieniężnych. Na przykład w Wenezueli, gdzie waluta krajowa jest poważnie zdewaluowana, ludzie używają Bitcoina do zabezpieczania wartości i przeprowadzania transakcji transgranicznych.

Bitcoin ugruntował swoją pozycję jako "cyfrowe złoto", zwłaszcza w czasach niepewności gospodarczej. Na przykład podczas pandemii COVID-19 i zawirowań gospodarczych wielu inwestorów postrzegało Bitcoin jako sposób na ochronę swojego majątku przed wahaniami wartości. W 2021 i 2022 roku, gdy inflacja obciążała finansowo ludzi, Bitcoin wykazywał dużą zmienność, wahającą się między 60 000 a 30 000 USD.

W 2023 r. obawy przed recesją w wyniku restrykcyjnej polityki monetarnej banków centralnych i obawy, że mogą one nie pokonać inflacji, doprowadziły do nowych zakupów BTC. Bitcoin wzrósł o około 150% w 2023 roku, ale tylko nieznacznie znajdował się powyżej minimów z niestabilnych lat 2021 i 2022.

W kilku krajach i miastach na całym świecie sklepy fizyczne akceptują teraz również płatności w BTC. Na przykład w niektórych kawiarniach, restauracjach lub sklepach w obszarach turystycznych możesz płacić za zakupy za pomocą Bitcoina. Firmy takie jak PayPal, Microsoft, Burger King, KFC i serwis streamingowy Twitch również akceptują Bitcoina, jako płatność za swoje produkty i usługi. Dzięki temu klienci mogą płacić Bitcoinem, pokazując, że jest on uznawany za legalną opcję płatności – pomimo całej zmienności.

Główni inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze inwestycyjne i zarządzający aktywami, również zaczęli inwestować w Bitcoina. Świadczy to o rosnącym zaufaniu do Bitcoina jako klasy aktywów i przyczynia się do jego dalszej akceptacji. W Stanach Zjednoczonych w 2023 roku podjęto liczne próby ustanowienia spotowego funduszu ETF na Bitcoina. Wpływowy zarządzający aktywami, mowa o funduszu BlackRock, rozmawiał niedawno z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na temat specyfiki potencjalnego spotowego funduszu ETF Bitcoin. Te ETF-y różnią się od już notowanych ETF-ów tym, że są wspierane przez rzeczywisty Bitcoin. Dlatego kupno spotowego ETF-u na giełdzie (po jego zatwierdzeniu) stworzy realny popyt na Bitcoina.

Regulacja Bitcoina prowadzi do zmienności

Regulacja Bitcoina pozostaje gorącym tematem. Niektóre kraje stworzyły zaawansowane ramy, które promują zarówno bezpieczeństwo, jak i wolność. Zmiany te mają kluczowe znaczenie dla budowania zaufania do Bitcoina i osiągania szerszej akceptacji.

W 2023 roku niektóre kraje stały się pionierami w regulacji kryptowalut. Na przykład Stany Zjednoczone podjęły kroki w celu ustanowienia jasnych wytycznych dotyczących handlu i korzystania z kryptowalut. SEC coraz częściej opracowuje wytyczne dla giełd kryptowalutowych i ICO, mając na celu lepszą ochronę inwestorów, jednocześnie nie utrudniając innowacji.

Innym przykładem jest Salwador, który wprowadził Bitcoina jako prawny środek płatniczy. Ta odważna decyzja przyciągnęła uwagę całego świata i pokazuje, w jaki sposób Bitcoin może być wykorzystany do promowania integracji finansowej w krajach o mniej rozwiniętych systemach finansowych. Miara ta pokazała, że Bitcoin jest nie tylko walutą spekulacyjną, ale ma również potencjał, aby wpływać na codzienne życie ludzi.

W Unii Europejskiej podjęto również znaczące kroki w celu uregulowania kryptowalut. UE rozpoczęła kompleksową regulację dotyczącą aktywów kryptograficznych, znaną jako MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), aby stworzyć jednolite ramy prawne dla obsługi walut cyfrowych. Ma to na celu wzmocnienie ochrony konsumentów oraz zwalczanie prania pieniędzy i przestępstw finansowych.

Przykłady te pokazują, że regulacja Bitcoina i innych kryptowalut znajduje się w krytycznej fazie.

Jak zielony jest Bitcoin?

Wpływ wydobycia bitcoinów na środowisko zawsze był punktem krytycznym. Jednak do tej pory znaczny postęp w wykorzystaniu energii odnawialnej przyczynił się do tego, że Bitcoin stał się bardziej ekologiczny i zrównoważony.

W 2023 roku zaobserwowaliśmy, że firmy wydobywcze zaczynają dywersyfikować swoje źródła energii. Niektóre duże firmy, na przykład w Ameryce Północnej, podpisały umowy z dostawcami energii słonecznej i wiatrowej, aby ich potrzeby energetyczne były bardziej przyjazne dla środowiska. Coraz większa część energii elektrycznej wykorzystywanej w górnictwie pochodzi ze źródeł odnawialnych, co może zmniejszyć emisję CO2. Nie ma jednak konkretnych liczb.

Nastąpił również innowacyjny rozwój w zakresie efektywności energetycznej sprzętu górniczego. Nowe generacje układów ASIC (Application-Specific Integrated Circuits), opracowanych specjalnie do wydobywania bitcoinów, są znacznie bardziej energooszczędne niż ich poprzednicy. Postępy te mogły pomóc w zmniejszeniu zużycia energii na transakcję - chociaż efektu tego nie można określić ilościowo w konkretnych liczbach.

Pozytywny wkład może mieć również rosnące wykorzystanie nadwyżki energii do wydobywania bitcoinów. W niektórych regionach, w których od czasu do czasu występuje nadmiar energii odnawialnej, takich jak części Chin z obfitą energią wodną lub Islandia z dużą ilością energii geotermalnej, ta nadwyżka energii została wykorzystana do wydobycia bitcoinów. Zaletą jest to, że energia, która w przeciwnym razie pozostałaby niewykorzystana, może być nadal wykorzystana.

Wydobycie jest zatem istotną częścią sieci Bitcoin, ponieważ weryfikuje transakcje i wprowadza nowe Bitcoiny do obiegu. Efektywność energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w wydobyciu bitcoinów mają zatem kluczowe znaczenie dla ich długoterminowego zrównoważonego rozwoju i akceptacji. Chociaż branża dokłada starań, aby zmniejszyć swój ślad CO2, sukcesu tych środków nie można jeszcze określić ilościowo w konkretnych liczbach, ponieważ brakuje jednolitych, ogólnoświatowych przepisów.

Halving Bitcoina 2024: kluczowe wydarzenie

Oczekuje się, że Halving Bitcoina w 2024 roku nastąpi w kwietniu. Wydarzenie to jest znaczące, ponieważ zmniejsza o połowę nagrodę za wydobycie bloku Bitcoina z 6,25 do 3,125 Bitcoinów. Dokładny czas Halvingu zależy od szybkości, z jaką generowane są nowe bloki, ponieważ Halving następuje po określonej liczbie bloków.

Halving miał w przeszłości znaczący wpływ na rynek Bitcoina. Prognozy wskazują na znaczny wzrost ceny Bitcoina po Halvingu lub nawet przed nim, z prawie 50% wzrostem oczekiwanym miesiąc po Halvingu i możliwym rajdem do nowego rekordu wszech czasów.

Jednak być może nim to nastąpi, to kurs BTC mógłby zmierzać w stronę 51000-52000 USD po tym, jak została pokonana bariera na poziomie 37000-39000 USD. Wydaje się, że to własnie ten poziom aktualnie może być wsparciem dla BTC. Z kolei zagrożeniem w 2024 r. może być jeszcze scenariusz, w którym SEC jednak odmawia zatwierdzenia ETFów, a wtedy spadek w stronę 22000-25000 USD, jeszcze przed Halvingiem byłby niewykluczony.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.