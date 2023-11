Inwestorzy z USA rozpoczęli wczoraj długi weekend. Tradycji stało się zadość, że pod ich nieobecność, zmienność na rynkach była niewielka. Czy tak będzie i dzisiaj? Handel akcjami na giełdach NYSE i Nasdaq będzie skrócony do godz. 19, a kontraktami na amerykańskie indeksy do godz. 19:15, podobnie jak papierami o stałym dochodzie. Handel surowcami przemysłowymi będzie skrócony do godz. 19:45, a surowcami rolnymi do godz 19:05.

Jak pokazały wskaźniki PMI, aktywność gospodarcza w strefie euro spowalnia szósty miesiąc z rzędu, w związku z dalszym osłabieniem popytu, aczkolwiek w wolniejszym tempie niż w październiku. Dziś poznamy wstępne dane PMI ze Stanów Zjednoczonych.

W najbliższym czasie większej zmienności można spodziewać się na rynku paliw. Zaplanowane na weekend spotkanie ministrów krajów OPEC+ nie odbędzie się i zostało przełożone na 30 listopada, co budzi obawy o rozłam wśród producentów ropy. Saudyjczycy na początku tego roku obniżyli produkcję do najniższego poziomu od połowy 2021 r. Była to decyzja, którą podjęli jednostronnie. W rezultacie Arabia Saudyjska utraciła udział w rynku, ale przychody były dość stabilne, ponieważ ceny zareagowały pozytywnie. Teraz gdy ceny ropy znacznie spadły, a eksport odnotował spadek o 17,1% rok do roku, zaczęły się spekulacje, że saudyjczycy będą żądać cięcia wydobycia od pozostałych członków kartelu, a to może budzić sprzeciw wśród tych krajów, w których dochody z ropy są najważniejszym źródłem przychodów.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 24.11.2023.

Na giełdach utrzymują się bycze nastroje.

Wczorajszy handel w Europie zakończył się umiarkowanymi wzrostami głównych indeksów. Indeksy znalazły się na ważnych poziomach technicznych. Germany 40 jest blisko oporu na poziomie 16050. France 40 ponownie zamknął się powyżej oporu na poziomie 7200. Wszystkie benchmarki zyskały od 0,18% (IBEX 35) do 0,28% (FTSE MIB).

W Azji przewaga spadków.

Dzisiejsza sesja giełdowa w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w przewadze spadków, a najbardziej tracą giełdy chińskie i parkiet w Hongkongu. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,55%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,17%, a południowokoreański KOSPI traci 0,60%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,43%), Szanghaj (-0,77%), Singapur (-0,49%), Sensex (0,03%). Indeks Asia Dow spada o 0,06%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po tym jak listopadowy rajd na parkiecie przy Książęcej przebił oczekiwania nawet największych optymistów, wczorajsza sesja przy niskiej aktywności inwestorów nie wniosła nic nowego w obraz rynku, gdy inwestorzy z USA udali się na długi weekend.

Czwartkowa sesja okazała się dość nudną przy niskiej aktywności inwestorów, co widać było po spadku obrotów. Lekkie cofnięcie na WIG i WIG20 nie zmienia sytuacji technicznej na WIG20, która dalej może sprzyjać popytowi. Indeks oddala się od 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej i nie jest wykluczone, że wkrótce pokusi się o atak na kolejny okrągły poziom 2300 pkt., ale najpierw musi poradzić sobie z pułapem 2250 pkt.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 719 mln zł. WIG stracił 0,39%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,69%. WIG20fut spadł o 0,93%, osiągając na zamknięciu wartość 2236 pkt. Po zielonej stronie rynku finiszowały średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,50%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,24%.

Złoty wciąż mocny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,03.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,37.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,01.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,20.



