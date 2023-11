Bitcoin i eter wciąż pod oporami, czy uda się je pokonać? Gdzie mogą znajdować się wsparcia dla korekt?

Spoglądając na zmianę ceny bitcoina w tym tygodniu, to w zasadzie się ona nie zmieniła. Tak jak rynek otworzył się na poziomie 37426 USD, tak obecnie notowania znajdują się przy 37480 USD. Ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce na początku października, gdzie również różnica cen zamknięcia i otwarcia była niewielka. Oczywiście mamy jeszcze przed sobą weekend, gdzie to może się zmienić, jednak na stan piątkowego poranka cena BTC stabilizuje się.

Wybieranie dołków i wsparcie w cenie bitcoina

Niemniej jednak warto zauważyć, gdzie w tym tygodniu wypadała cena minimalna oraz gdzie znajdowała się ona w tygodniu jeszcze wcześniejszym. Mowa o rejonie 35600 USD, gdzie od dwóch tygodni możemy obserwować obronę potencjalnego wsparcia. Gdy tylko kurs bitcoina spadał w ten rejon, pojawiali się kupujący, wyciągający cenę wyżej do okolic 37500 USD. Tu z kolei zdaje się, że wypada poziom oporu dla rynku. Jest ona prawdopodobnie także konsekwencją tego, co działo się wcześniej, bo w maju 2022 r. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że obszar 37000-39000 USD może stanowić barierę dla wzrostów BTC. Aktualnie dopiero jej pokonanie mogłoby otworzyć drogę w stronę 51000 USD, jako kolejne potencjalne miejsce oporu.

Binance i sprawa CZ bez wpływu na BTC

Jak widać, na cenę bitcoina nie wypłynęła w żaden sposób sprawa szefa Binance oraz ugoda z Departamentem Sprawiedliwości USA w kwocie powyżej 4 mld USD. Wydaje się jednak, że jeśli oczekiwać tu na korektę, to rynek musiałby zejść poniżej 35000 USD, aby droga w stronę 31000-32000 USD mogła zostać otwarta. Podobnie sprawy się mają z eterem.

ETHUSD pod oporem i nad wsparciem

Eter z kolei wciąż nie może uporać się z potencjalnym oporem przy poziomie 2100 USD. Ostatnie cofnięcie w okolice 1900 USD zostało szybko skontrowane przez kupujących, choć bez pokonania na stałe 2100 USD można zastanowić się, czy korekta nie zostanie przedłużona. Jeśli tak by się stało, to potencjalne dalsze wsparcie może wypadać w rejonie 1750 USD, co oznaczałoby możliwość przetestowania szczytu z początku października.

Gdyby jednak eter się nie cofnął i przebił opór, to prawdopodobnym dalszym ruchem mógłby dotrzeć nawet do okolic 3000-3200 USD, czyli do najwyższych poziomów od kwietnia 2022 r.

