Obawy przed recesją powracają, EBC wywołał wyprzedaż na rynkach

Wszelkie myśli o tym, że możemy zobaczyć tzw. rajd Świętego Mikołaja, przed Bożym Narodzeniem, doznały wczoraj znacznego uszczerbku, ponieważ rynki europejskie gwałtownie spadły po tym, jak prezes EBC Christine Lagarde przybrała postać Grincha, przedstawiając bardzo ponurą perspektywę dla europejskiej gospodarki w 2023 roku.

To właśnie to, a nie powszechnie oczekiwana podwyżka stóp o 50 punktów bazowych, spowodowało gwałtowny spadek rynków akcji i wzrost rentowności obligacji, ponieważ EBC zaktualizował swoje prognozy inflacji na ten rok, 2023 i 2024, które zostały podniesione odpowiednio do 8,4%, 6,3% i 3,4%.

Rynki amerykańskie również gwałtownie spadły, a wiele osób powoływało się na obawy dotyczące przyszłych planów polityki pieniężnej Fed. Wydaje się to naciągane, biorąc pod uwagę, że rynki amerykańskie zakończyły sesję tylko nieznacznie niżej po konferencji prasowej Powella. Katalizatorem wczorajszych spadków był nie tyle Fed, co słabsze od oczekiwań dane gospodarcze z USA oraz ostra zmiana tonu ze strony EBC, która wydaje się przemawiać za tym, że jastrzębie w radzie zarządzającej odzyskują inicjatywę. Wskazuje to na utrzymanie restrykcyjnej polityki pieniężnej przez znacznie dłuższy okres niż przewidywano, z niewielką perspektywą obniżki stóp przed 2025 r. Wydaje się, że skłoniło to inwestorów do rozpoczęcia ponownej oceny oczekiwań rynkowych dotyczących perspektyw zysków w ciągu najbliższych kilku miesięcy, wywierając presję na wyceny. Wskazuje to również na to, że inwestorzy muszą pogodzić się z faktem, że Europa prawdopodobnie będzie musiała zmierzyć się z perspektywą wyższej inflacji, ale również znacznie wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas, ze wszystkimi towarzyszącymi zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na koszty pożyczek w słabszych częściach strefy euro, takich jak Włochy, gdzie 10-letnie rentowności zamknęły się 30 pb wyżej w ciągu dnia.

Bank Anglii przyjął znacznie bardziej gołębi ton, podnosząc jednocześnie stopy o 50 pb do 3,5%, przy wyraźnym podziale w MPC. Dwóch członków nie chciało żadnych zmian w polityce monetarnej, a reszta chciała podnieść stopy o 50 pb. Catherine Mann nawet skłaniała się w stronę 75 pb. Podział w MPC, choć stanowi mile widzianą zmianę w stosunku do myślenia grupowego z przeszłości, stwarza również problemy, jeśli chodzi o nadawanie kierunku w zarządzaniu oczekiwaniami inflacyjnymi dla Banku Anglii w przyszłości. Nasuwa się również pytanie, jak ktokolwiek może myśleć, że pozostawienie stóp na niezmienionym poziomie 3% jest wystarczające, aby pomóc w trwałym obniżeniu inflacji z 10,7%, nawet nie wspominając o tym, gdzie jest RPI. Wczorajszy rozłam w MPC spowodował, że funt stracił w stosunku do euro w oczekiwaniu, że EBC może zacząć wyprzedzać Bank Anglii, jeśli chodzi o podwyżki stóp w przyszłym roku. Oczekiwania te wydają się mało prawdopodobne. Prawdą jest, że Bank Anglii musi być ostrożny, jeśli chodzi o naciskanie na przycisk podnoszenia stóp, biorąc pod uwagę kruchość brytyjskiego rynku mieszkaniowego, jak również brytyjskiej gospodarki.

Nie oznacza to, że EBC ma wolną rękę w kwestii podnoszenia stóp ze względu na rynek obligacji. Co zaskakujące, prognostycy EBC nie wydają się uważać, że będzie to problem, przewidując wzrost o 0,5% w przyszłym roku. Jest to dość optymistyczne, biorąc pod uwagę, że ceny energii prawdopodobnie pozostaną wysokie jeszcze przez jakiś czas.

W oczekiwaniu na dzisiejsze dane ekonomiczne w centrum uwagi pozostaje aktywność gospodarcza i to, czy będziemy świadkami dalszych słabości w najnowszych wskaźnikach flash PMI z Europy, Wielkiej Brytanii i USA, a także brytyjskiej sprzedaży detalicznej za listopad. Począwszy od sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, prognozy przewidują niewielkie spowolnienie w stosunku do wzrostu o 0,6% w październiku i wzrost o 0,3%, podczas gdy wskaźniki PMI dla produkcji i usług mają wynieść odpowiednio 46,5 i 48,5. Oczekuje się, że wskaźniki PMI dla Francji i Niemiec pozostaną słabe, przy czym oczekuje się, że produkcja we Francji spowolni do 48,1, a usługi do 49,1, podczas gdy aktywność w niemieckiej produkcji i usługach ma się odbić od dna na poziomie odpowiednio 46,3 i 46,1. Ostateczne dane dotyczące CPI w UE za grudzień prawdopodobnie zostaną potwierdzone na poziomie 10% w przypadku ceny głównej i 5% w przypadku cen podstawowych.

EURUSD – wzrósł wczoraj do 1,0735, po czym zamknął się niżej, co sugeruje, że krótkoterminowy szczyt być może jest już blisko. Wsparcie znajduje się w rejonie 1,0600, a przebicie poniżej niego otworzy drogę do 1,0520, z dalszym wsparciem w rejonie 1,0340.

GBPUSD – widzieliśmy niedźwiedzi zwrot na kablu, po niepowodzeniu na poziomie 1,2450. Para walutowa ma potencjał do osunięcia się w stronę 200-dniowej SMA przy 1,2110, po zejściu poniżej obszaru 1,2280.

EURGBP – po utrzymaniu się powyżej 200-dniowej SMA na początku tego tygodnia, skoczyliśmy gwałtownie wyżej. Kolejnym celem dla kupujących jest obszar 0,8780, a przebicie wsparcia na 0,8540 otworzy drogę do 0,8480.

USDJPY – re-testuje opór w postaci linii trendu rozciągniętej z ostatnich maksimów. Przełamanie powyżej 138,00 będzie sugerować retest 140,00, a zejście poniżej 200-dniowej SMA otworzy drogę do 133,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 22 punktów wyżej, na poziomie 7448.

DAX – oczekuje się otwarcia 24 punkty wyżej, na poziomie 14010.

CAC40 – możliwe otwarcie 3 punkty wyżej, na poziomie 6525.



