Giełdy notowały wczoraj wzrosty na bazie nadziei na możliwą szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Monderna, spółka farmaceutyczna notowana na giełdzie w USA, osiągnęła pozytywne wyniki na wczesnym etapie badań na ludziach. Również Uniwersytet Oksfordzki i AstraZeneca pracują razem nad potencjalną szczepionką, a wczoraj pojawiła się informacja, że sprawy idą w dobrym kierunku. Na ten moment nie pojawiły się jeszcze oficjalne ogłoszenia w tej sprawie, ale spekulowano, że w najbliższym czasie możemy usłyszeć potwierdzenie dotyczące ewentualnych postępów. Akcje po obu stronach Atlantyku odnotowały przyzwoite wzrosty. Niektóre z nich osiągnęły wielotygodniowe maksima, podczas gdy inne ustanowiły wielomiesięczne szczyty.

Branża farmaceutyczna dała akcjom nowe życie, ponieważ w ostatnim czasie inwestorzy bazowali głównie na informacjach dotyczących nowych zachorowań i wskaźnikach śmiertelności. W minionym tygodniu pojawiły się również pozytywne wiadomości od Gilead Sciences, Pfizer i BioNTech. Poinformowano, że lek Remdesivir może zmniejszyć śmiertelność o 62%, co rodzi nadzieję na skuteczniejsze leczenie. Ponadto dwa z czterech leków, nad którymi pracują firmy Pfizer i BioNTech jako potencjalne szczepionki, zostały w trybie przyspieszonym przekazane do zatwierdzenia przez FDA. Optymizm związany z lekami przyćmił wiadomości, że stosunki Chin z USA i Wielką Brytanią pogorszyły się w tym tygodniu. Brytyjski rząd zablokował Huawei dostęp do swojej sieci 5G. Prezydent Trump przyjął z kolei ustawę, która zniosła specjalny status Hongkongu. Oprócz tego rząd USA może starać się kierować ostrzeżenia do osób lub organizacji, które są postrzegane jako pomagające chińskiemu rządowi. Posunięcia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wynikają z decyzji administracji Pekinu o wprowadzeniu prawa, które osłabiło autonomię Hongkongu. Inwestorzy będą mieć oko na sytuację, ale wydaje się, że Trump nie chce wywołać wielkiego konfliktu gospodarczego z Chinami, prawdopodobnie dlatego, że ma przed sobą wybory w listopadzie, a jego notowania nie są najlepsze.

Gospodarka USA nadal się odradza. Wskaźnik produkcji przemysłowej w czerwcu wzrósł o 5,4%, co było znaczną poprawą w porównaniu z 1,4% zanotowanym w maju. Indeks New York Fed dla przemysłu wzrósł do 17,2 w lipcu i jest to najwyższy poziom od 14 miesięcy. Raporty sugerują, że istnieje duży stłumiony popyt, który jest uwalniany w miarę ponownego otwierania gospodarki. W nocy Chiny opublikowały szereg raportów gospodarczych. Roczny odczyt PKB za drugi kwartał wyniósł 3,2%, a konsensus wskazywał na 2,5%. W pierwszym kwartale odczyt PKB wyniósł -6,8%. Sprzedaż detaliczna w czerwcu wyniosła -1,8%, poniżej prognozy 0,3%, podczas gdy poprzedni odczyt wyniósł -2,8%. Produkcja przemysłowa w zeszłym miesiącu wzrosła o 4,8%, a ekonomiści oczekiwali 4,7%. Raport majowy wynosił 4,4%. Inwestycje w środki trwałe spadły o 3,1%, a prognoza wskazywała na -3,3%. Należy pamiętać, że ostatni odczyt wyniósł -6,3%. Rynki akcji w Azji są na minusie, ponieważ istnieją obawy, że wydatki i inwestycje w Chinach pozostają słabe. Oczekuje się, że indeksy w Europie otworzą się nieco niżej.

Dziś w centrum uwagi będzie posiedzenie EBC. Stopa refinansowa i stopa depozytowa mają pozostać na stałym poziomie odpowiednio 0,0% i -0,5%. W ubiegłym miesiącu program skupów awaryjnych na wypadek pandemii (PEPP) został zwiększony o 600 mld euro do 1,35 bln euro przedłużono go z końca 2020 r. do czerwca 2021 r. Prognozy inflacji i wzrostu zostały obniżone. Warto zauważyć, że nastąpiło imponujące odbicie niektórych wskaźników ekonomicznych, takich jak usługi i produkcja. Pod koniec czerwca zakupy obligacji dokonywane w ramach PEPP ostygły do najniższego poziomu od czasu rozszerzenia pakietu stymulacyjnego. Może to oznaczać, że EBC chce powstrzymać program, ponieważ gospodarka odradza się w szybszym tempie niż początkowo oczekiwano. Nawet jeśli centrala jest zadowolona z odbicia gospodarczego, nie będzie chciała straszyć rynków. Prawdopodobnie zagrają bezpiecznie i stwierdzą, że monitorują sytuację i są gotowi do działania, jeśli uznają to za konieczne. Decyzja o stopach procentowych zostanie ogłoszona o 13:45, a konferencja prasowa rozpocznie się o 14:30.

Indeks dolara amerykańskiego spadł wczoraj do najniższego poziomu od ponad miesiąca, ponieważ traderzy przeszli na bardziej ryzykowne aktywa, takie jak akcje. Euro skorzystało na spadku kursu dolara i osiągnęło najwyższy poziom od marca. Wczoraj metale zachowywały się w mieszany sposób. Złoto pozostawało spokojne, ale cena utrzymała się powyżej poziomu 1800$. Srebro skorzystało z osłabienia dolara i osiągnęło nowe 10-miesięczne maksimum. Z drugiej strony miedź straciła ponad 1,5%. Czerwony metal zanotował świetny okres od końca marca do teraz.

Beżowa Księga Fed została opublikowana wczoraj wieczorem i prawie wszystkie z 12 okręgów odnotowały wzrost aktywności gospodarczej, ponieważ obostrzenia zostały złagodzone. Perspektywa pozostaje bardzo niepewna, zwłaszcza w świetle faktu że niektóre państwa cofają ponowne otwarcie swoich gospodarek.

Ropa wzrosła wczoraj po opublikowaniu raportu EIA, który pokazał zapasy w USA spadły o prawie 7,5 miliona baryłek, podczas gdy konsensus zakładał poziom 2,25 miliona baryłek. Zapasy benzyny spadły o 3,14 mln baryłek i był to spadek większy niż oczekiwano. Odczyty malują obraz gospodarki USA, która zużywa więcej energii, stąd pozytywny ruch na ropie WTI i Brent.

Traderzy będą obserwować kolejne raporty gospodarcze z USA. Szacuje się, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadnie z 1,31 mln do 1,25 mln. Przewiduje się, że łączny odczyt roszczeń wyniesie 17,6 mln, podczas gdy poprzedni odczyt wyniósł 18,06 mln. Raport sprzedaży detalicznej za maj wyniósł 17,7%, co jest rekordowym wynikiem, a czerwcowy odczyt ma spaść do 5%. Indeks produkcji Philly Fed ma wynieść 20. Raporty zostaną opublikowane o 14:30.

EURUSD – od końca czerwca pozostajemy w trendzie wzrostowym, a przełamanie powyżej 1,1400 może skierować kurs na 1,1495. Przełamanie poniżej 1,1168 otworzy drogę na 1,1053, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

GBPUSD – Para notowała ruch boczny przez ostatnich kilka sesji. Wzrosty mogą skierować się do oporu przy 1,2694, gdzie znajduje się 200-dniowa MA. Przełamanie tego poziomu otworzy drogę na 1,2813. Jeżeli dojdzie do spadków, wówczas możliwym celem jest wsparcie przy poziomie 1,2424, gdzie znajduje się 100-dniowa MA.

EURGBP – Poniedziałkowa świeca dzienna może oznaczać bycze odwrócenie i jeżeli kurs wzrośnie, możliwym celem jest poziom 0,9239. Przełamanie poniżej 50-dniowej MA przy 0,8963 może otworzyć drogę na 0,8800.

USDJPY – para notowała spadki przez ostatni miesiąc. Wsparcie znajduje się w okolicy 106,00. Odreagowanie może doprowadzić kurs do oporu przy 108,37, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 18 punktów do6,274

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 67 punktów do 12,863

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 19 punktów do 5,089

