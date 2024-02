Marki luksusowe na fali. Sprawdzamy najciekawsze firmy jak LVMH czy Ferrari

Luksus zawsze się obroni. Produkty luksusowe i moda nie tylko są uważane za symbol statusu, ale również cieszą się dużą popularnością na giełdzie. Zainteresowanie towarami luksusowymi i z wysokiej półki zarówno wśród bogatych, jak i klasy średniej, w dużej mierze wynika z psychologii ludzkiej i społecznej. Socjologowie i inni naukowcy uważają, że człowiek od czasu swojego ewolucyjnego rozwoju od małpy do naszego obecnego stanu wykazywał zachowania mające na celu sygnalizowanie innym posiadania statusu, zasobów i władzy.

W tym przeglądzie chcielibyśmy zagłębić się w fascynujący świat największych światowych firm luksusowych, które nie tylko definiują krajobraz wysokiego stylu życia, ale także nieustannie go przekształcają. Chcielibyśmy bliżej przedstawić pięć największych firm według kapitalizacji rynkowej.

LVMH

Kapitalizacja rynkowa: 369 miliardów dolarów

Przychody (2023): 86,1 miliarda EUR

Zysk netto: 15,17 miliarda EUR

Rok założenia: 1987

LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) to największe na świecie przedsiębiorstwo dóbr luksusowych i jedno z największych przedsiębiorstw na świecie. Jest znane z obszernego portfolio 75 prestiżowych marek, z których Louis Vuitton jest zdecydowanie najcenniejszą marką. Louis Vuitton przyczynia się szacunkowo do jednej trzeciej całkowitych przychodów i połowy zysku LVMH.

Oprócz branży mody i wyrobów skórzanych, LVMH działa również w innych sektorach. Obejmują one wina i napoje spirytusowe, perfumy i kosmetyki, zegarki i biżuterię oraz inne działalności. Portfolio marek obejmuje znane nazwy takie jak Dior, Bulgari, Tiffany & Co, Fendi, Givenchy, Loro Piana, Dom Pérignon i Moët & Chandon, by wymienić tylko kilka.

Jako przedsiębiorstwo rodzinne, LVMH przykłada dużą wagę do długoterminowego rozwoju każdej ze swoich marek. Każda z tych marek ma zachować swoją tożsamość. Godne uwagi jest życiowe dzieło założyciela i CEO Bernarda Arnaulta, który jest równocześnie najbogatszym człowiekiem w Europie.

Hermès

Kapitalizacja rynkowa: 213 miliardów USD

Przychody (TTM): 12,8 miliarda EUR

Zysk netto (TTM): 3,95 miliarda EUR

Rok założenia: 1837

Historia Hermès sięga roku 1837 i zaczęła się od warsztatu rzemieślniczego w Paryżu. Dziś firma stała się marką synonimem luksusu, oferując szeroki asortyment wyrobów skórzanych, akcesoriów lifestyle'owych, tekstyliów domowych, perfum, biżuterii, zegarków i odzieży konfekcyjnej. Główną różnicą między Hermès a LVMH jest to, że Hermès działa pod jedną marką, podczas gdy LVMH, jak wspomniano, posiada 75 różnych marek.

Najbardziej kultowymi produktami Hermès są torby Birkin i Kelly. Te ręcznie wykonane przedmioty są znane z długich list oczekujących i wysokiej wartości odsprzedaży, co podkreśla reputację marki za nieporównywalną jakość i pożądanie.

Pod względem finansowym Hermès wykazał się niezwykłą odpornością i wzrostem nawet w trudnych czasach gospodarczych. W roku 2022 firma zgłosiła przychody na poziomie 11,6 miliarda euro. Ta liczba sprawia, że LVMH jest około siedem razy większe od Hermès pod względem przychodów. Interesujące jest jednak, że wartość rynkowa LVMH jest tylko o 75% większa niż Hermès. Wskazuje to, że rynek przywiązuje dużą wartość do oceny marki Hermès.

Hermès również jest własnością i zarządzany przez rodzinę. Rodzina Dumas, która w 2024 roku była piątą najbogatszą rodziną na świecie, wciąż posiada znaczący udział w firmie i zapewnia ciągłość marki oraz przestrzeganie jej podstawowych wartości. Obecnie pod kierownictwem Axela Dumasa, członka rodziny szóstej generacji, Hermès zachował swoją reputację jakości przez prawie dwa stulecia.

Richemont

Kapitalizacja rynkowa: 76,2 miliarda USD

Przychody (TTM): 19,8 miliarda EUR

Zysk netto (TTM): 3,8 miliarda EUR

Rok założenia: 1988

Początkowo jako część koncernu działającego zarówno w górnictwie, jak i w przemyśle dóbr luksusowych, Richemont w roku 2000 skupił się wyłącznie na luksusie, przejmując renomowanych szwajcarskich producentów zegarków A. Lange & Söhne, IWC Schaffhausen i Jaeger-LeCoultre.

Działalność Richemont obejmuje różne segmenty luksusu, w tym wysokiej klasy biżuterię, prestiżowe zegarki i luksusowe wyroby skórzane. Do jego imponującego portfolio marek należą takie nazwy jak Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget, IWC Schaffhausen, Panerai i Cartier.

Dzisiaj Richemont jest trzecim co do wielkości konglomeratem luksusowym. Firma jest kontrolowana przez Compagnie Financière Rupert, będącą własnością Johann Rupert, prezesa grupy, który posiada 51% praw głosu.

Ferrari

Kapitalizacja rynkowa: 63,2 miliarda USD

Przychody (TTM): 6,1 miliarda EUR

Zysk netto (TTM): 1,2 miliarda EUR

Rok założenia: 1939

Ferrari, ikona świata motoryzacji i luksusu, reprezentuje szczyt sportowych samochodów wysokiej wydajności. Firma założona w 1939 roku przez Enzo Ferrari początkowo zajmowała się produkcją samochodów wyścigowych, a w 1947 roku wkroczyła na rynek pojazdów użytkowych modelem Ferrari 125 S. Dziś Ferrari jest świętowane nie tylko za swoje znaczące wkłady w sporty motorowe, ale także za ekskluzywną linię luksusowych pojazdów drogowych.

Listy oczekujących na nowe pojazdy Ferrari stają się coraz dłuższe każdego dnia. Dla niektórych modeli, takich jak nowy SUV Purosangue, listy oczekujących sięgają nawet trzech lat. Mimo to CEO Ferrari, Benedetto Vigna, często wyjaśnia, że firma nie planuje zwiększać produkcji, aby zaspokoić wysoki popyt.

Skupienie Ferrari nie leży na wysokich liczbach produkcji. Unikalność, ograniczona dostępność i ekskluzywność ich samochodów zwiększają wartość w oczach klientów i tym samym podnoszą prestiż marki. Ta strategia może wydawać się kontrintuicyjna, ale jest prosta i skuteczna. Gdyby Ferrari zwiększyło produkcję i sprzedało więcej samochodów, istniałoby ryzyko utraty ekskluzywności, którą klienci cenią. Dlatego Ferrari jest prawdopodobnie Hermèsem świata motoryzacji.

Kering

Kapitalizacja rynkowa: 49,6 miliarda USD

Przychody (TTM): 20,5 miliarda EUR

Zysk netto (TTM): 3,4 miliarda EUR

Rok założenia: 1963

Kering zostało założone w 1963 roku i zaczynało jako przedsiębiorstwo zajmujące się drewnem i materiałami budowlanymi we Francji. Od tego czasu firma przekształciła się w globalny koncern luksusowy, znany z różnorodnego portfolio marek modowych. Do marek Kering należą Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga i Alexander McQueen. Gucci odpowiada za około 50% przychodów grupy.

Pod kierownictwem François-Henri Pinault rodzina Pinault odgrywa ważną rolę w zarządzaniu Kering. Przejęcie większościowego udziału w Grupie Gucci w 1999 roku skierowało Pinaulta na sektor dóbr luksusowych.

To przejęcie spotkało się ze znaczną konkurencją, szczególnie ze strony ich rywala, Bernarda Arnaulta, szefa LVMH. Konflikt między dwoma dawnymi przyjaciółmi nasilił się z powodu Gucci, ponieważ LVMH już posiadało udziały w firmie, gdy Pinault złożył swoją ofertę. Ostatecznie LVMH sprzedało swoje udziały w Gucci firmie Kering, ale rywalizacja między tymi dwoma tytanami trwa nadal.

