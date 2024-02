Czas na kluczowe dane z USA istotne dla kursu dolara i rentowności obligacji USA

Dziś i jutro zostaną opublikowane istotne dane z amerykańskiej gospodarki. W środę zostaną opublikowane zrewidowane dane o PKB Stanów Zjednoczonych za IV kwartał, a w czwartek czeka nas publikacja danych o inflacji PCE za styczeń po wcześniejszym wyższym od oczekiwań odczycie CPI i PPI.

Rewizja danych PKB USA

W IV kwartale 2023 roku realny produkt krajowy brutto (PKB) Stanów Zjednoczonych wzrósł w rocznym tempie o 3,3%, zgodnie ze wstępnymi szacunkami opublikowanymi przez Biuro Analiz Ekonomicznych. To spowolnienie w porównaniu z III kwartałem, kiedy to PKB wzrósł o 4,9%. Wzrost w IV kwartale był głównie napędzany przez zwiększenie wydatków konsumenckich oraz eksportu.

Dziś czeka nas zrewidowany odczyt i najważniejsze będzie to, czy rewizja w znaczny sposób będzie różnić się od danych wstępnych. Jeśli, to nic wielkiego na rynkach raczej nie powinno się wydarzyć. Z kolei rewizja w dół może prowadzić do zwiększenia szans na cięcie stóp procentowych w USA, co może przełożyć się na wzrost cen amerykańskich obligacji i spadek ich rentowności.

Publikacja danych będzie mieć miejsce o godzinie 14:30.

Inflacja PCE już w czwartek. Jaka jest różnica względem CPI?

W styczniu 2024 roku inflacja w USA mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (CPI), wzrosła o 0,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co przyczyniło się do rocznego wzrostu o 3,1%. Głównym czynnikiem tego wzrostu były rosnące koszty wynajmu mieszkań, które stanowiły ponad dwie trzecie całkowitego wzrostu CPI. Inflacja bazowa CPI, wyłączając zmienne ceny żywności i energii, wzrosła o 0,4% miesięcznie, osiągając poziom 3,9% w ujęciu rocznym​​.

Różnica między CPI a PCE (Personal Consumption Expenditures) polega na zakresie i sposobie ważenia cen w obu wskaźnikach. CPI mierzy zmiany cen towarów i usług konsumowanych przez miejskie gospodarstwa domowe i jest skoncentrowany głównie na doświadczeniach zakupowych konsumentów. Z drugiej strony, PCE obejmuje także wydatki na rzecz osób niemieszkających w miastach i ma szerszy zakres towarów i usług. Dodatkowo PCE stosuje inną metodologię ważenia, która lepiej odzwierciedla zmiany w konsumpcyjnych nawykach wydatkowania, dostosowując się do zmian w cenach poprzez przesunięcia w wydatkach między różnymi towarami i usługami. PCE jest również preferowanym wskaźnikiem przez Rezerwę Federalną dla monitorowania inflacji, ponieważ uważa się, że lepiej odzwierciedla rzeczywistą inflację i presje cenowe w gospodarce.

Według konsensusu rynkowego w styczniu inflacja PCE miała wynieść 0,3% m/m oraz 2,4% r/r. Oznaczałoby to spadek rocznej inflacji względem odczytu grudniowego na poziomie 2,6%, co mogłoby również przyczynić się do wzrostu oczekiwań na spadek stóp procentowych już w te wakacje.

Powyższe dane mogą mieć kluczowy wpływ na dalsze notowania amerykańskich obligacji skarbowych i ich rentowności oraz mogą mieć kluczowy wpływ na kurs dolara amerykańskiego.

__



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.