Uwaga inwestorów skupi się dziś na kluczowej mierze Fed, wykorzystywanej do oceny przyszłych działań w zakresie decyzji o stopach procentowych. Poznamy dane o dochodach i wydatkach osobistych amerykanów. Prognozy przewidują wzrost cen PCE w styczniu o 0,3%, nieco więcej niż wzrost o 0,2% odnotowany w grudniu, przy czym oczekuje się, że ceny bazowe będą rosły w szybszym tempie – o 0,4%. Ponadto oczekuje się, że raport ujawni wzrost wydatków konsumenckich o 0,3% i wzrost dochodów o 0,5%.

Po danych z Japonii, będący pod presją jen umocnił się. Jen zyskał do dolara 100 pipsów, gdy jeszcze wczoraj para flirtowała z poziomem 151. Technicznie jen ma szansę na większe odbicie, jeśli dane z USA tego nie zepsują. Dobrze widać to na wykresie indeksu jena, gdzie w ubiegły piątek przecena jena zatrzymała się na minimach z 15 listopada 2023 r.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 29.02.2024.

Hossa na kryptowalutach trwa w najlepsze. Bitcoin wzrósł powyżej 63 tys USD i do szczytu z listopada 2021 r. brakuje tylko 7%.

Giełdy w Europie i USA płasko w oczekiwaniu na dane.

Podczas wczorajszej sesji na głównych parkietach Europy przez większość czasu widać było niezdecydowanie inwestorów, którzy wyczekują na sporą porcję danych publikowanych dziś i w piątek zarówno z USA jak i strefy euro. W tym otoczeniu najlepiej radził sobie Dax, który zyskał 0,25%. Po zielonej stronie mocy finiszował CAC40 z zyskiem 0,08% Pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,27% (FTSE MIB) do 0,76% (FTSE 100).

Za oceanem, od piątku indeksy podążają dość płasko, a wczorajsza sesja zakończyła się niewielkimi spadkami. Inwestorzy z Wall Street czekają na dane o inflacji PCE głównej mierze Fed. Dow Jones Industrial Average stracił 23 pkt., czyli 0,06%. Indeks S&P500 spadł o 0,17%. Nasdaq Composite stracił 0,55%.

Rynki w Azji w poszukiwaniu kierunku.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku po serii silnych wzrostów w ubiegłym tygodniu rozpoczęły tydzień uspokojenia nastrojów. Handel w Azji przebiega dziś w mieszanych nastrojach. Po jednodniowym cofnięciu dobrze radzą sobie giełdy z Chin, które wspierane są działaniami symulacyjnymi. Indeks giełdy w Tokio traci 0,11%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,50%. Południowokoreański KOSPI spada o 0,39%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,08%), Szanghaj (0,86%), Singapur (0,18%) i Sensex (0,11%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,29%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po dwóch sennych, a wręcz nienudnych sesjach, gdzie byki witały się z poziomem 2500 pkt., przyszedł czas na zdecydowanie ciekawszą sesję, która w efekcie okazała się jedną z najgorszych w tym roku. Spadek WIG20 był drugim największym dziennym spadkiem w tym miesiącu i tym roku. Po kilku z rzędu sesjach ustanawiania przez WIG20 nowych 52-tygodniowych maksimów, warszawskie byki zrobiły sobie przerwę w marszu pod górę. Odpoczynek zbiegł się z dotarciem WIG20 na poziom szczytu poprzedniej hossy z 2021 roku. Czy to czas na realizację zysków z długich pozycji i wygenerowanie chociażby płytkiej korekty. Taka korekta byłoby czymś normalnym a wręcz pożądanym. Od samego początku notowań, to niedźwiedzie przejęły kontrolę nad rynkiem i nie oddały jej do gongu kończącego handel. Zarówno WIG jak i WIG20 zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości dziennego zakresu wahań.

Pewne sygnały techniczne pojawiły się na kontraktach na kontraktach na WIG20. Najpierw zostało wybite wsparcie na poziomie 2462, a następnie indeks dotarł do kolejnego usytuowanego na poziomie 2420 pkt. Co do dalszego kierunku, kluczowe mogą być dane z USA.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,2 mld zł. WIG stracił 1,62%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,86%. WIG20fut spadł o 1,86%, osiągając na zamknięciu wartość 2422 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,06%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 1,26%

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,52.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,80.



