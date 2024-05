Jerome Powell w Amsterdamie, sprzedaż detaliczna i inflacja CPI. Kurs dolara i rentowności obligacji w centrum uwagi w tym tygodniu

W USA inwestorzy będą uważnie monitorować kluczowe wskaźniki gospodarcze, w tym inflację, ceny producentów i dane o sprzedaży detalicznej, wraz z przemówieniami kilku przedstawicieli Fed. Istotnymi publikacjami są także dane o produkcji przemysłowej, cenach w imporcie i eksporcie, a także o rozpoczętych budowach domów i pozwoleniach na budowę. Ponadto uwaga zostanie poświęcona raportom zysków największych korporacji, takich jak Home Depot, Cisco, Walmart, Deere & Company i Applied Materials.

CPI i sprzedaż detaliczna z USA w możliwym wpływem na kurs dolara

W USA uwaga skupi się na kwietniowym raporcie CPI, a inwestorzy będą oczekiwać dalszych wskazówek na temat rozwoju presji cenowej w gospodarce. Prognozuje się, że CPI wzrośnie o 0,3% w stosunku do marca, nieco mniej niż wzrost o 0,4% w poprzednim miesiącu. Oczekuje się, że miesięczna stopa bazowa również spadnie do 0,3% z 0,4%. Ponadto oczekuje się, że dane dotyczące PPI pokażą wzrost cen producentów o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem, tak samo jak w marcu. Inne kluczowe wskaźniki ekonomiczne, na które warto zwrócić uwagę, to sprzedaż detaliczna, która według oczekiwań konsumentów wyniesie 0,4%.

Jerome Powell w Amsterdamie

W centrum uwagi znajdą się także produkcja przemysłowa, indeks NY Empire State Manufacturing Index, inwentarze przedsiębiorstw, indeks produkcji Philadelphia Fed Manufacturing Index, rozpoczęte budowy domów i pozwolenia na budowę. Co więcej, inwestorzy będą zwracać szczególną uwagę na wypowiedzi przedstawiciel Fed w poszukiwaniu wskazówek, kiedy mogą rozpocząć się obniżki stóp procentowych, zwłaszcza na wtorkowe wystąpienie przewodniczącego Powella na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Bankowców Zagranicznych w Amsterdamie. Przemówienie rozpocznie się o godzinie 16:00 CET.

Kurs euro i istotne dane z Europy

Oczekuje się, że w Europie wskaźnik nastrojów gospodarczych ZEW dla Niemiec będzie w maju rósł dziesiąty miesiąc z rzędu, osiągając najwyższy poziom od lutego 2022 r., co może mieć wpływ na kurs euro. Przewiduje się, że drugi szacunek za pierwszy kwartał 2024 r. potwierdzi wzrost gospodarczy strefy euro o 0,3%, co stanowi najszybsze tempo wzrostu od trzeciego kwartału 2022 r. Wstępne szacunki PKB za I kwartał zostaną opublikowane dla Holandii, Polski i Rosji. Oczekuje się, że produkcja przemysłowa w strefie euro spadnie po odbiciu w lutym. Ostateczne dane dotyczące inflacji zostaną ogłoszone dla strefy euro, Niemiec, Francji i Włoch, przy czym poprzednie szacunki wskazywały na stabilne dane dla strefy euro i Niemiec, ale niższą inflację we Francji i Włoszech. W Wielkiej Brytanii uwaga skupi się na raporcie o zatrudnieniu – prognozy wskazują na wzrost stopy bezrobocia do 4,3% w I kwartale, przy czym oczekuje się, że dynamika płac spowolni najbardziej od II kwartału 2022 r.

