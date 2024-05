Do wzrostów przyłączają się coraz większe akcje światowych spółek, co jest dobrą rzeczą – szczególnie dla rynków amerykańskich. Wzrosty te poparte są wysokim wolumenem, co w dalszym ciągu powinno wspierać akcje. Według zespołu analityków z Ned Davis Research, który opublikował raport z badania na temat stanu światowego rynku akcji, w tym roku poprawił się zasięg światowego rynku akcji, wraz ze wzrostem liczby rynków międzynarodowych, które są na rekordowych poziomach lub blisko nich. Indeks MSCI All-Country World Index miał w poniedziałek zakończyć się nowym rekordem. Ponad 60% indeksu to jednak jest rynek amerykański. Jak wynika z najnowszego zestawienia MSCI, reszta to mieszanina akcji pochodzących z 22 innych rynków rozwiniętych i 24 rynków wschodzących. Indeks MSCI reprezentuje 85% światowego rynku akcji. Ale nie tylko USA napędzają wzrost indeksu. Według Ned Davis Research z 47 rynków objętych indeksem ponad 75% z nich znajduje się obecnie powyżej 200-dniowej średnie, kroczące, co stanowi 93% kapitalizacji rynkowej indeksu.

Nie tylko rynek akcji przeżywa boom. Rosną ceny surowców przemysłowych. Miedź znajduje się na rekordowych poziomach, cena uncji srebra wzrosłą do najwyższego poziomu od 11 lat. Solidnymi wzrostami mogła pochwalić się też platyna.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 21.05.2024.

W tym tygodniu mamy stosunkowo pusty kalendarz, a to powinno sprzyjać dalszemu wzrostowi.

Giełdy w Europie i w USA wciąż rosną.

Poniedziałkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wzrostami prawie wszystkich wiodących indeksów. Od samego początku wyraźnie od całej stawki odstawał Mediolan, który po słabym otwarciu pogłębiał spadki, być może w realizacji zysków. Pozostałe benchmarki wzrosły od 0,05% (FTSE 100) do 0,35% (Dax i CAC 40).

Na Wall Street zadyszki dostał Dow Jones, który cofnął się poniżej pułapu 40 000 pkt., tracąc 0,49%. S&P500 wzrósł o 0,09%, a Nasdaq Composite zyskał 0,65%.

Giełdy w Azji cofają się po serii wzrostów.

Dzisiejszą sesję w regionie Azji i Pacyfiku zdominował kolor czerwony. Indeks giełdy w Tokio traci 0,06%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,05%. Południowokoreański KOSPI traci 0,68%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-2,05%), Szanghaj (-0,41%), Singapur (-0,38%), Sensex (-0,28%). Indeks Asia Dow w dół o 0,87%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Tydzień na parkiecie przy Książęcej rozpoczął się zdobywaniem kolejnych wyższych poziomów. Pomogły temu poprawa nastrojów na globalnych giełdach. Jednak była to kolejna sesja bez historii i przebiegała w niewielkiej zmienności. Po wysokim otwarciu WIG20 oscylował wokół poziomu 2592 pkt., a za sukces byków trzeba zapisać otarcie się o poziom 2600 pkt. Trend rozwija się pomimo relatywnej słabości banków, chociaż podczas sesji nie ciążyły już indeksowi. Z punktu widzenia analizy technicznej, byków wspiera słabość strony podażowej. Kluczowym na ten moment był poziom lokalnego wsparcia w okolicach 2520-2525 pkt, co zgodnie z oczekiwaniami otworzyło drogę do poziomu 2600 pkt. Jeśli z globalnych parkietów nie napłyną niepokojące sygnały, jest duża szansa na kontynuację marszu na północ.

Z grona blue chipów 11 spółek odnotowało wzrost. Liderem był PGE, który odnotowały wzrost o 3,37%. O ponad 3% wzrosły akcje KGHM i JSW. Kęty nie zmieniły ceny. Po przeciwnej stronie rynku ponownie znalazły się LPP i mBank, które zostały przecenione odpowiednio o 1,52% i 0,89%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,60 mld zł. WIG zyskał 0,77%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,7%. WIG20fut zyskał 0,81%, osiągając na zamknięciu wartość 2602 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,97%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,86%.

Złoty z tendencją do umocnienia się.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,98.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,91.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,30.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,90.



