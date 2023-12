Na ostatnim posiedzeniu w roku, zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, Bank Japonii utrzymał swoją kluczową krótkoterminową stopę procentową na poziomie -0,1%, a rentowność 10-letnich obligacji na poziomie bliskim 0%. Bank centralny pozostawił bez zmian także górne ograniczenie rentowności długoterminowych obligacji skarbowych na poziomie 1,0%. Rada stwierdziła, że będzie cierpliwie kontynuować łagodzenie polityki pieniężnej w obliczu niezwykle dużej niepewności w kraju i za granicą. Wspomniano także, że decydenci będą reagować na rozwój aktywności gospodarczej i cen, a także warunki finansowe. W ten sposób BoJ zamierza osiągnąć w zrównoważony sposób docelowy poziom stabilności cen na poziomie 2%. Rada powtórzyła, że w razie potrzeby nie zawaha się przedsięwziąć dodatkowych środków.

Para walutowa USD/JPY. Źródło: CMC Markets, stan na dzień 19.12.2023 r.

Jen japoński osłabił się o 0,5% za dolara do 143,50 po tym, jak Bank Japonii utrzymał swoją ultra luźną politykę pieniężną i nie podał żadnych wskazówek, czy może z niej zrezygnować w przyszłym roku. Głównymi powodami dzisiejszej decyzji była duża niepewność wokół gospodarki i kształtowania się cen. Przed posiedzeniem nastawienie na zmianę polityki banku centralnego wzrosło po tym, jak gubernator Kazuo Ueda na początku miesiąca mówił o pewnej normalizacji polityki pieniężnej. Ostrzegł także przed „jeszcze trudniejszym rokiem”. Japonia nie podniosła krótkoterminowych stóp procentowych od lata 2006 roku.

W dalszej części dnia poznamy ostateczne dane o inflacji CPI w strefie euro. Oczekuje się, że zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rok do roku, inflacja konsumencka spadnie.

Indeksy w USA z apetytem na nowe rekordy.

Poniedziałkowa sesja na głównych giełdach na Starym Kontynencie zakończyła się umiarkowaną przeceną, po trwającym wiele tygodni rajdzie na północ. Poza FTSE100 (0,50%)pozostałe indeksy finiszowały pod kreską tracac od 0,27% (Stoxx 600) do 0,60% (DAX 40).

Na Wall Street wciąż panują świetne nastroje, a inwestorzy optymistycznie patrzą w przyszłość. Dow Jones Industrial Average nie zmienił wartości. S&P500 wzrósł o 0,45%. Nasdaq Composite zyskał 0,62%.

W Azji mieszane nastroje.

W rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś zdecydowanie gorsze nastroje. Indeks giełdy w Tokio po tym jak Bank Japonii utrzymał stopy w ujemnym zakresie wzrósł o 1,28%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,84%, a południowokoreański KOSPI wzrasta o 0,04%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,86%), Szanghaj (-0,30%), Singapur (-0,14%), Sensex (0,01%). Indeks Asia Dow traci 0,05%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po piątkowych emocjach, gdzie wysoka zmienność wynikała z wygasania kontraktów, we wczorajszym dniu, który pozbawiony był ważnych odczytów makroekonomicznych, zmienność zamarła przy zdecydowanie niskiej aktywności inwestorów. Poza pierwszą godziną, gdy byki ponownie pokazały swoja siłę niewiele się działo. W piątek WIG20 wzrósł ostatecznie dotarł do strefy oporu 2320 - 2330 punktów pozostają tam w okolicach górnego ograniczenia.

Niemniej na WIG20 mamy do czynienia z ciekawą sytuacją techniczną. Wczoraj indeks nie potwierdził negatywnego sygnału, ale też go nie zanegował. Technicznie sytuacja niewiele się zmieniła. Czy dotychczasowy wzrost będzie kontynuowany, pokażą dopiero kolejne dni. Z jednej strony, dopóki WIG20 skutecznie broni lokalnego wsparcia na poziomie 2200 pkt., przynajmniej na razie nie ma co mówić o zmianie sentymentu. Z drugiej strony, indeks znalazł się w strefie oporu, a na wykresie dziennym wyrysowała się formacja klina zwyżkującego, co może zapowiadać korektę. Ponadto WIG20 zbliża się do górnego ograniczenia kanału wzrostowego w okolicach 2400 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,1 mld zł. WIG zyskał 0,64%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,61%. WIG20fut wzrósł o 0,13%, osiągając na zamknięciu wartość 2363 pkt. mWIG40 zyskał 1,32%. jedynie małe spółki nie cieszyły się uznaniem kupujących. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,57%.

Złoty stabilny od początku tygodnia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,95.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,56.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,35.



