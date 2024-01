Rynki oczekują, że jest dużo za wcześnie, aby banki centralne obniżały stopy procentowe na styczniowych posiedzeniach. Coraz więcej mówi się, że również marzec nie będzie miesiącem, w którym zobaczymy obniżkę kosztu pieniądza. Według niektórych obserwatorów rynku, jest mało prawdopodobne, aby we względnie zdrowych gospodarkach inflacja spadła do 2% bez pewnego rodzaju bólu, a rynki finansowe prawdopodobnie wyceniają zbyt wiele obniżek stóp procentowych. Jedną z najważniejszych przesłanek jest to, że presja płacowa w głównych gospodarkach i prawdopodobnie nie osłabnie na tyle, aby była zgodna z celami inflacyjnymi banków centralnych. Opierając się na kilku założeniach, analitycy kwestionują potrzebę wprowadzenia cięć stóp procentowych. Dotyczy to również Banku Kanady, zatem oczekuje się, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie.

Uwagę inwestorów przykują też wstępne dane PMI za styczeń w największych gospodarkach Europy oraz w USA. Od wielu miesięcy gospodarki Starego Kontynentu borykają się ze słabnącą aktywności zarówno w przemyśle. Przemysł Niemiec, Francji i całej strefy euro nie może odbić się od dna. I chociaż oczekuje się, że styczniowe PMI wypadną lepiej niż za listopad, to i tak będą dalekie od poziomu 50, który rozgranicza wzrost od kurczenia się. Nieco lepiej jest w usługach, co wcale nie znaczy, że jest dobrze. Oczekuje się, że PMI dla amerykańskiego przemysłu spadnie z 48,2 do 47,9, a dla sektora usług, który radzi sobie dużo lepiej spadnie z 51,3 do 51.

W Europie i USA nie brakuje optymistów.

Po wysokim otwarciu, wiodące indeksy podczas wtorkowej sesji zakończyły dzień pod kreską odnotowując straty od 0,03% (FTSE100) do 1,09% (IBEX 35). To właśnie giełda w Madrycie od kilku dni jest najmniej lubianą spośród głównych giełd.

Inwestorzy obstawiają, że polityka EBC nie zmieni się w najbliższym okresie, co może przełożyć z korzyścią dla akcji. Jednak takie założenie przy słabych danych z poszczególnych gospodarek Eurolandu może zakończyć się głębsza korektą na giełdach.

Na Wall Street za nami kolejna sesja, gdzie gra toczyła się pod dyktando byków. Jednak to wysokie otwarcie sprawiło, że byki pozostały ostrożne i dopiero w końcówce notowań spółki technologiczne zyskiwały na wartości. Dow Jones Industrial Average stracił 96 pkt., czyli 0,25%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,29%. Nasdaq Composite zyskał 0,43%.

W Azji umiarkowana przewaga popytu. Giełdy w Hong Kongu i Chinach zyskują.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości zyskują i nawet będące pod presją giełdy chińskie oraz giełda w Hongkongu odreagowują przeceną z ostatnich dni. Nikkei traci prawdopodobnie na realizacji zysków z długich pozycji. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,80%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,06%, a południowokoreański KOSPI traci 0,48%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,36%), Szanghaj (0,55%), Singapur (0,22%), Sensex (0,27%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,33%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 24.01.2024.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wtorkowa sesja na GPW, choć zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów, nie zmieniła obrazu rynku. Graczom znad Wisły nie sprzyjały spadki w Europie, a to może sprowokować niedźwiedzie do działania. Jak na razie próba powstrzymania pogłębienia korekty ostatniej fali wzrostowej nie powiodła się. Pozostaje pytanie, czy końcówka stycznia będzie należeć do byków. Na chwile obecną, odpowiedź na to pytanie kryje się w okolicach poziomu 2200 pkt. Jeszcze w ubiegły wtorek WIG20 trzykrotnie obronił się przed atakiem podaży utrzymując indeks powyżej tego poziomu. Dzień później scenariusz korekty ostatniej fali wzrostowej rozwijał się, a WIG20 zanurkował. Od piątku WIG20 próbuje wspiąć się powyżej wspomnianego poziomu, jednak idzie mu to bardzo opornie. Zatem oba scenariusze pozostają w grze.

Za nami spadkowa sesja po trzech z rzędu sesja wzrostowych. Po neutralnym otwarciu, zarówno WIG, jak i WIG20 skierowały się na południe, pozostając przez cały dzień na czerwone terytorium. Scenariusz utworzenia korekty rajdu na WIG20 z ostatnich miesięcy pozostaje w grze. Nawet jeśli tak by się stało, nie jest to jeszcze powód do panicznej wyprzedaży, ponieważ korekta jest rzeczą normalną, a wręcz pożądaną dla uspokojenia emocji. Technicznie, wczorajsze odbicie mogło być tylko sprawdzeniem, czy poziom 2200 pkt. będzie oporem, na którym zaczaiła się podaż, czy trampoliną na wyższe poziomy. Zatem można przypuszczać, że bieżący tydzień może przynieść sporo emocji na parkiecie przy Książęcej.

WIG20 ponownie zamknął się blisko pułapu 2200 pkt., Utrzymanie tego poziomu, jako bariery dla popytu może oznaczać pogłębienie korekty do kolejnego poziomu 2100 pkt. Dopiero trwałe wyjście powyżej pułapu 2300 otworzy drogę na 52-tygodniowe maksima.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 997 mln zł. WIG stracił 0,47%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,40%. WIG20fut spadł o 0,41%, osiągając na zamknięciu wartość 2209 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,82%. sWIG80 zakończył dzień stratą 0,50%.

Złoty ponownie zaczyna tracić do głównych walut po ostatniej przecenie.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,13.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,39.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,04.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,65.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,60.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.