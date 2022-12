Handel w Chinach spowalnia, kolejna decyzja Banku Kanady przed nami

Po kolejnej negatywnej sesji dla rynków europejskich i amerykańskich wydaje się, że inwestorzy nie mają ochoty na pchanie wycen akcji wyżej w perspektywie przyszłotygodniowych posiedzeń Rezerwy Federalnej, Europejskiego Banku Centralnego i Banku Anglii.

Podczas gdy rynki amerykańskie zakończyły czwarty dzień z rzędu spadkiem, ceny ropy również gwałtownie spadły w związku z obawami, że bardziej restrykcyjne prognozy dotyczące inflacji zwiększają perspektywę słabszej gospodarki w 2023 roku. Rynki azjatyckie były dziś mieszane, a najnowsze dane dotyczące handlu w Chinach wskazywały na szkody, jakie polityka zero Covid wyrządza gospodarce.

Jeszcze nie tak dawno temu rynki ekscytowały się perspektywą, że Chiny rozważają opcje ponownego otwarcia swojej gospodarki. Wynika to z faktu, że wraz z nadejściem zimy, znaczące poluzowanie było mało prawdopodobne. Ostatnie dane ekonomiczne wskazują na głębokie złe samopoczucie, nie tylko w chińskiej gospodarce, ale również globalnej. Nawet jeśli chińska gospodarka nie radziła sobie najlepiej w kraju, eksport do niedawna był solidny. Niestety, nawet tutaj zaczynamy dostrzegać słabość, ponieważ światowi konsumenci ograniczają się ze względu na wyższe ceny i słabsze perspektywy gospodarcze. Październikowe dane dotyczące handlu w Chinach pokazały, jak bardzo chińska polityka zero Covid wpływa na gospodarkę tego kraju, ponieważ import spadł o 0,7%, co po raz kolejny pokazuje, że popyt wewnętrzny pozostaje słaby. Szczególnie zaskakujące było całkowite załamanie się eksportu, który po wzroście o 4,5% we wrześniu miał pozostać odporny. W październiku eksport spadł o -0,3%, co było najgorszym wynikiem w tym roku, a także najgorszym wynikiem od dwóch i pół roku. Niespodziewane załamanie mówi również o spadającym globalnym popycie na chińskie towary, a także o utrzymujących się zakłóceniach w łańcuchach dostaw, spowodowanych przez chińskie ograniczenia. Efekt ten został potwierdzony w dzisiejszych listopadowych danych handlowych, w których eksport spadł o 8,7% w związku ze spowolnieniem popytu za granicą i przestojami w produkcji, podczas gdy import był jeszcze gorszy, spadając o 10,6%. Nie jest chyba zaskoczeniem, że przy takich danych rząd chiński zdaje sobie sprawę, że konieczna jest zmiana podejścia do polityki monetarnej.

W dalszej części dnia poznamy najnowszą decyzję Banku Kanady, gdzie oczekuje się kolejnej podwyżki stóp o 50 pb, choć możemy również zobaczyć słabszy ruch tj. 25 pb. Na poprzednim posiedzeniu pod koniec października, Bank Kanady zaskoczył rynki podwyżką stóp o 50 pb, czyli o mniej niż pierwotnie zakładano (75 pb). Czy zrobi to ponownie?

Niespodziewana decyzja w zeszłym miesiącu była następstwem podobnego ruchu kilka tygodni wcześniej ze strony RBA, który również zdecydował się na ruch niższy od oczekiwanego, a wielu zadawało pytanie, jaki jest wspólny mianownik tego bardziej ostrożnego podejścia. W przypadku tych dwóch gospodarek nie trzeba szukać daleko, gdyż rosną obawy, że zbyt agresywne podwyżki stóp mogą przynieść więcej szkody niż pożytku, zwłaszcza jeśli chodzi o ich rynki mieszkaniowe. Kruchość kanadyjskiego rynku mieszkaniowego jest dobrze znana, gdy popyt na kredyty hipoteczne zaczyna się uginać pod naporem wyższych stóp. Inflacja w Kanadzie zaczęła spadać, ceny w październiku pozostały na niezmienionym poziomie 6,9%, a dalszy spadek cen ropy powinien przełożyć się na słabsze dane w nadchodzących miesiącach. Nie oznacza to, że nie zobaczymy dziś kolejnej podwyżki o 50 pb, choć niektórzy sugerują, że może to być 25 pb. Możemy być pewni, że czasy podwyżek o 75 pb są już w lusterku wstecznym. Wzrost liczby miejsc pracy jest nadal prężny, a wzrost płac wynosi 5,6%, przy czym Bank Kanady przewiduje, że inflacja nie spadnie do końca przyszłego roku do poziomu 3%.

EURUSD – kontynuuje oddalanie się od 1,0600, potencjalnie zmierzając z powrotem w kierunku obszaru 1,0400 i 200-dniowej SMA, która obecnie znajduje się przy 1,0340/50.

GBPUSD – powraca do wsparcia na 1,2300, kolejne znajduje się przy 1,2050. Przejście przez obszar 1,2040 otworzy drogę do 1,1985.

EURGBP – wydaje się, że mogliśmy znaleźć krótkoterminowe wsparcie tuż powyżej 200-dniowej SMA i obszaru 0,8540. Możemy zobaczyć podbicie do 0,8675, rozbicie wsparcia na 0,8530 pozwoli obrać 0,8480 za kolejny cel.

USDJPY – kontynuuje ruch korekcyjny, przy czym przebicie powyżej obszaru 137,50 będzie sugerować powrót do 140,00. 200-dniowa SMA na 134,40 aktualnie działa jako krótkoterminowe wsparcie.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 43 punkty wyżej, na poziomie 7564.

DAX – oczekuje się otwarcia 20 punktów niżej, na poziomie 14323.

CAC40 – możliwe otwarcie 15 punktów wyżej, na poziomie 6702.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.