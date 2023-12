Gospodarka Chin na rozdrożu – wielkie ożywienie nie zmaterializowało się w 2023 roku, czy rok 2024 będzie lepszy?

Chiny rozczarowały w tym roku inwestorów słabszym niż oczekiwano ożywieniem gospodarczym. Ożywienie chińskiej gospodarki po długim lockdownie nie nabrało pożądanego ani zamierzonego tempa, więc tamtejsze Biuro Polityczne ma jeszcze wiele do zrobienia. Malejący popyt w kraju i za granicą, wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi, zadłużeni deweloperzy oraz narastające napięcia gospodarcze i geopolityczne z USA to możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy.

Mimo to PKB Chin odnotował w trzecim kwartale 2023 r. wzrost w ujęciu rocznym o 4,9%, w porównaniu z 6,3% i 4,5% w poprzednich kwartałach. Nawet jeśli nie jest to dwucyfrowy wzrost z poprzednich dekad, liczby są na dobrej drodze do osiągnięcia celu Pekinu, jakim jest 5-procentowy wzrost w tym roku.

Chiński bank centralny już dwukrotnie obniżył w tym roku podstawowe stopy procentowe, a ostatnio wprowadził szereg środków stymulacyjnych. Wydaje się, że środki stymulacyjne przynoszą efekty, ponieważ w ostatnich miesiącach roku import ponownie wzrósł. Jednak sektor produkcyjny nieoczekiwanie się skurczył, a ceny konsumpcyjne ponownie spadły, co pokazuje, że decydenci polityczni mogą być zmuszeni do podjęcia dalszych działań, aby ożywić wzrost gospodarczy kraju.

Konsumpcja w Chinach

Skłonność chińskich konsumentów do wydawania pieniędzy znacznie wzrosła po zniesieniu ograniczeń związanych z Covid-19. W marcu sprzedaż detaliczna wzrosła o 10,6% w porównaniu z rokiem poprzednim, w kwietniu o 18,4%, a w maju o 12,7%.

Jednak ta poprawa w ciągu pierwszych kilku miesięcy szybko się skończyła. W okresie letnim sprzedaż detaliczna rosła tylko o 2-3 proc. rocznie, znacznie poniżej prognoz ekonomistów. Chociaż we wrześniu i październiku wskaźnik ten ponownie wzrósł do ponad 5%, nie jest jasne, jak może się to utrzymać.

Konsumenci byli bardzo ostrożni przez cały rok. Chociaż ze względu na długi lockdown wystąpiły efekty nadrabiania zaległości, były one bardzo ograniczone i skoncentrowane. Nie było tak dużego boomu w wydatkach konsumpcyjnych, jakiego oczekiwano na początku roku.

Bilans handlowy Chin

Słaba gospodarka światowa osłabiła popyt na chińskie towary za granicą. Eksport tego kraju przez siedem miesięcy z rzędu utrzymywał się poniżej poziomu z poprzedniego roku, choć tempo spadku poprawiło się z 14,5% w lipcu do 6,4% w październiku i listopadzie.

Najbardziej spadł eksport do USA, najważniejszego kierunku dla chińskich towarów. Przyczyniły się do tego rosnące napięcia między oboma krajami związane z najnowocześniejszymi technologiami, surowcami i innymi kwestiami geopolitycznymi. Jednak eksport do Azji wykazuje pierwsze oznaki ożywienia. Chińska Beżowa Księga odnotowuje zamówienia eksportowe na towary, które mają być dostarczone w przyszłości, a zamówienia z rynków azjatyckich wzrosły, częściowo dlatego, że wiele chińskich firm eksportuje teraz do Ameryki przez kraje takie jak Wietnam, aby uniknąć ceł.

Listopadowe spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z premierem Chin Xi Jinpingiem nie przyniosło żadnych istotnych decyzji, ale można je uznać za sukces na wielu płaszczyznach. Małe sukcesy, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia eskalacji napięć między oboma narodami. Porozumienia obejmowały działania na rzecz walki z narkotykami, wymianę wojskową na najwyższym szczeblu, dialog na temat sztucznej inteligencji oraz zwiększenie liczby bezpośrednich lotów. To odprężenie zostało nieco podważone przez oświadczenie Bidena, że nadal podtrzymuje uwagę, w której nazwał Xi dyktatorem.

Inwestycje w Chinach

W związku z niepewnymi perspektywami gospodarczymi w Chinach wiele zagranicznych firm repatriowało swoje zyski z kraju, zamiast tam inwestować. Wyższe stopy procentowe na innych rynkach dodatkowo napędzają ucieczkę kapitału.

W trzecim kwartale bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach były ujemne po raz pierwszy od 1998 r., tj. dezinwestycje firm zagranicznych były wyższe niż nowe inwestycje w tym kraju. Jeszcze półtora roku temu kwartalne bezpośrednie inwestycje zagraniczne wynosiły ponad 100 mld dolarów, ale to nie znaczy, że chińska gospodarka jest skazana na zagładę. Po latach szybkiego rozwoju kraj jest obecnie mniej zależny od inwestycji zagranicznych niż kiedyś. W 2000 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowiły od 3 do 5 procent PKB Chin. W ostatnich latach odsetek ten spadł do 1–2 %.

Demografia i rynek pracy w Chinach

Chiny zmagają się z kurczącą się siłą roboczą. W styczniu 2023 r. liczba ludności kraju zmniejszyła się po raz pierwszy od sześciu dekad, a odsetek osób w wieku powyżej 60 lat wzrósł z 10 proc. w 2000 r. do prawie 20 proc. w roku ubiegłym. Tylko w latach 2019-2022 Chiny straciły 41 milionów pracowników, czyli 5% całkowitej siły roboczej, ale to nie znaczy, że młodsze pokolenia mają łatwiej. Stopa bezrobocia wśród młodzieży wzrosła ponad dwukrotnie od czasu pandemii koronawirusa, a w tym roku osiągnęła najwyższy poziom ponad 20%. Od tego czasu chiński rząd przestał publikować dane, co budzi obawy, że od tego czasu sytuacja mogła się pogorszyć.

Co może się stać z indeksem Hong Kong 50 (Hang Seng Index) w 2024 roku?

Po silnym rajdzie od października 2022 r. do końca stycznia 2023 r. indeks Hang Seng szybko się uspokoił. Wynika to oczywiście ze słabych wyników chińskiej gospodarki, jak opisano powyżej. Należy jednak zauważyć, że korekta nadal utrzymuje się nad poprzednim dołkiem. To może okazać się ważnym elementem ewentualnego rajdu w dłuższej perspektywie. Zadaniem w nowym roku jest obrona dołka z października 2022 roku na poziomie 14612 pkt. poprzez obronę obszaru między 17 288 a 16 212 pkt. Jeśli to się powiedzie, możliwy będzie ponowny rajd do maksimów na poziomie 22 694 punktów i wybicie w kierunku 30 000 punktów. Jeśli jednak indeks spadnie poniżej dołka na poziomie 14 612 punktów, istnieje zagrożenie kontynuacją trendu spadkowego z możliwymi obszarami wsparcia na poziomie 10670 punktów, a być może nawet niżej.



