Goldman Sachs stawia na surowce. Złoto blisko rekordowego zamknięcia miesiąca

Towary i surowce mogą obecnie znajdować się w miejscu, które może im sprzyjać ze względu na kombinację kilku czynników. Bycza mikstura, jak określa ją w swoim raporcie Goldman Sachs, może mieć miejsce w 2023 r. i pchać ceny surowców.

W 2023 r. sektor towarowy może przynieść "doskonałe całkowite zwroty" i oczekuje się, że będzie przewyższał inne klasy aktywów — stwierdzili analitycy Goldman Sachs w nocie. Po gwałtownym wzroście cen towarów w pierwszej połowie 2022 roku, sektor odnotował spadek z powodu rosnących stóp procentowych i niższego popytu. Jednak perspektywy na 2023 rok są bardzo pozytywne, ponieważ Chiny otwierają swoją gospodarkę, a zapasy surowców są niskie, powiedział Jeff Currie, szef działu badań nad towarami w Goldman Sachs. "Nie można wymyślić bardziej byczej mikstury dla towarów" - powiedział Currie. "Brak podaży jest widoczny na każdym rynku, na który spojrzysz, czy to zapasy na krytycznym poziomie operacyjnym, czy wyczerpane moce produkcyjne". Goldman wskazał na podobieństwa między rajdem towarowym z lat 2007-2008 a dziś. Jednym z wyjątków jest europejski gaz ziemny ze względu na wystarczające na razie zapasy. "Czy ktoś pamięta, co działo się z cenami ropy od stycznia 2007 do lipca 2008?" powiedział Currie. "Fed zdejmuje nogę z hamulca, Chiny przyciskają pedał gazu, Europa zaczyna szybko rosnąć", a ropa wzrosła o 100 dolarów za baryłkę, dodał.

Indeks cen surowców energetycznych CMC Markets, D1

Towarowy super cykl

Jeszcze w 2020 roku Goldman mówił o supercyklu na rynku towarowym. Więc ten najnowszy apel jest zgodny z długoterminową perspektywą banku. "Wraz z ponownym wyrównaniem dynamiki makro i mikro, uważamy, że inwestorzy prawdopodobnie ponownie spojrzą na sektor towarowy i długoterminowe supercykliczne argumenty”, dodał GS w swojej analizie. Bank oczekuje, że S&P GSCI Commodity Index odnotuje zwroty w wysokości 9,9%, 17,3% i 31,2% odpowiednio w okresie trzech, sześciu i 12 miesięcy. W ciągu najbliższych 12 miesięcy energia prawdopodobnie zyska 46,9%, metale przemysłowe 29,6%, a metale szlachetne 5,7%. Przewiduje się, że złoto skorzysta na słabszym dolarze amerykańskim i globalnym trendzie de dolaryzacji — zauważa Goldman Sachs.

Złoto, w szczególności, prawdopodobnie znajdzie się w trendzie trwałej zwyżki, ponieważ de-dolaryzacja jest bardzo bycza dla złota w momencie, gdy Fed prawdopodobnie będzie coraz bardziej przesuwał się w kierunku obaw o wzrost gospodarczy, spowalniając swoją ścieżkę podwyżek stóp — dodano. Uważamy, że trwały zwrot względem USD zapewnia składnik dla dość znaczących wzrostów w towarach, podał GS.

Indeks cen metali szlachetnych CMC Markets, D1

We wspomnianym indeksie GSCI poszczególne wagi wyglądają następująco: energia 54% (ropa naftowa, produkty rafinacji ropy naftowej, gaz ziemny), zboża 15% (pszenica, kukurydza, soja), zwierzęta gospodarskie 8%.

