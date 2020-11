Giełdy na plusie, oczy inwestorów zwrócone na szczyt UE

Wczoraj nastrój na rynkach był nieco przytłumiony. Informacje z Europejskiego Banku Centralnego nie wpływały mocno na rynek, jednak poruszano wiele tematów, za którymi trudno czasem nadążyć. Stopa refinansowa i stopa depozytowa pozostały bez zmian na poziomie odpowiednio 0,0% i -0,5%, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Program skupów awaryjnych w przypadku pandemii (PEPP) został utrzymany na poziomie 1,35 bln euro - tutaj również nie ma żadnych niespodzianek. Trochę zwolniło tempo skupu obligacji. Niektórzy traderzy uważają, że może to być znak, że bank centralny chce zahamować, ale Christine Lagarde, szefowa EBC, powiedziała, że zrealizowany zostanie pełny program stymulacyjny, chyba że ożywienie nastąpi w znacznie szybszym tempie niż oczekiwano.

Szczyt UE będzie dziś w centrum uwagi. Traderzy będą zastanawiać się nad podziałem funduszu ratunkowego w wysokości 750 miliardów dolarów. Fundusze zostaną przekazane do krajów, które zostały najbardziej dotknięte przez pandemię. Zgodnie z obecną propozycją 500 mld euro zostanie przekazanych w formie dotacji, a pozostałe 250 mld euro zostanie przekazane jako pożyczki. „Oszczędna czwórka” - Holandia, Szwecja, Dania i Austria - sprzeciwiają się przyznawaniu tak dużej części środków w formie dotacji bezwarunkowych. Na obecnej propozycji skorzystałyby takie kraje jak Hiszpania i Włochy, więc stary podział interesów na północ i południe pojawia się ponownie. Nie ma wątpliwości, że region potrzebuje wsparcia finansowego, ale prawdopodobnie niewiele zostanie ustalone w najbliższym czasie.

Dane z Chin zazwyczaj mają duży wpływ na rynki, wczoraj jednak było inaczej. Gospodarka w drugim kwartale wzrosła o 11,5% w ujęciu kwartalnym. Było to niezwykłe odbicie w porównaniu ze spadkiem o 9,8% odnotowanym w pierwszym kwartale. Sprzedaż detaliczna i raporty inwestycji w środki trwałe za czerwiec wyniosły odpowiednio -1,8% i -3,1%. Przez cały drugi kwartał oba wskaźniki odnotowały ujemny wzrost. Niektórzy kwestionowali wielkość PKB w świetle odczytów sprzedaży detalicznej i inwestycji w środki trwałe. Zmienność była wczoraj niska. FTSE 100, DAX 30 i CAC 40 spadły odpowiednio o 0,67%, 0,43% i 0,46%. Indeksy odrobiły po południu część strat i wszystkie zakończyły powyżej dołków z sesji.

Dolar zyskał na wartości zeszłej nocy, kiedy akcje amerykańskie zanotowały spadek. Waluta była ostatnio bezpieczną przystanią dla inwestorów. Warto zauważyć, że wzrosty rozpoczęły się ze stosunkowo niskiej bazy, gdyż w środę dolar spadł do najniższego poziomu od ponad trzech tygodni. Pozytywny ruch wywarł presję na złoto i srebro, ponieważ pomiędzy tymi walorami istnieje odwrotna korelacja.

Przez kilka tygodni sektor technologiczny wydawał się być kuloodporny. NASDAQ 100 nadal notował rekordy. W tym tygodniu indeks skupiony na technologii radził sobie gorzej. Akcje Netflix przeszły wczoraj wyprzedaż, ponieważ wskaźnik EPS za drugi kwartał minął się z szacunkami, podobnie jak prognoza na trzeci kwartał dla płatnych klientów.

Giełdy na Dalekim Wschodzie są mieszane. Wczoraj CSI 300 stracił ponad 4%, to największy dzienny spadek od pięciu miesięcy. Dzisiaj China Securities Journal, państwowa publikacja, próbowała uspokoić inwestorów, twierdząc, że czwartkowy gwałtowny spadek był „normalną korektą”. CSI 300 był wyżej w tej sesji, ale odwrócił się na czerwono, co sugeruje, że sentyment pozostaje słaby.

Wczoraj nie brakowało danych ekonomicznych. W ubiegłym miesiącu liczba wniosków w Wielkiej Brytanii spadła o 28 100, z kolei raport z maja został skorygowany do 566 400 z 528 900. Powolne ponowne otwarcie gospodarki Wielkiej Brytanii skłoniło stosunkowo niewielką liczbę osób do powrotu do pracy. Według ONS od czasu nałożenia blokady na liście płac w Wielkiej Brytanii jest około 650 000 mniej osób - to dobre odzwierciedlenie rynku pracy. Stany Zjednoczone również opublikowały dane dotyczące rynku pracy. Łączny raport dotyczący roszczeń mierzy liczbę osób, które już wnioskowały o zasiłek dla bezrobotnych i nadal się o niego ubiegają. Odczyt spadł do 17,33 mln z 17,76 mln, więc wydawać by się mogło, że ponad 400 tys. osób wróciło do pracy. Wstępny odczyt liczby nowych osób ubiegających się o zasiłek spadł do 1,3 miliona i spada już piętnasty tydzień z rzędu. Rynki pracy w USA i Wielkiej Brytanii bardzo powoli się zmieniają.

Pojawiły się kolejne oznaki ożywienia gospodarki amerykańskiej. Raport o sprzedaży detalicznej za czerwiec wyniósł 7,5%, co z łatwością przekroczyło prognozę 5%, której spodziewali się ekonomiści. Majowy odczyt na poziomie 17,7% był rekordowy i został zrewidowany w górę do 18,2%. Odczyt dla przemysłu Philly Fed za 24 lipca był nieznacznie gorszy od czerwcowego odczytu 27,5 - najwyższego od czterech miesięcy. Niektóre stany w USA wstrzymują wznowienie swoich gospodarek, podczas gdy inne ponownie nakładają ograniczenia.

Rynek ropy notował wczoraj spadek, ponieważ OPEC+ powróci do rekordowych cięć produkcji, o 9,7 mln baryłek dziennie (pbd), które zostały wprowadzone w maju. Głębokie cięcia ogłoszono w kwietniu, ponieważ główni producenci ropy chcieli powstrzymać spadek cen surowca. W ostatnich miesiącach energia odzyskała równowagę, a w czerwcu osiągnęła najwyższy poziom od trzech miesięcy. Od przyszłego miesiąca OPEC+ zmniejszy cięcia produkcji do 7,7 mln baryłek dziennie.

Ostateczny odczyt CPI dla strefy euro zostanie opublikowany o godzinie 11:00, a ekonomiści spodziewają się, że pozostanie on niezmieniony w stosunku do wstępnego odczytu 0,3%. Aktualizacja majowa wyniosła 0,1%. Oczekuje się, że podstawowy odczyt wyniesie 0,8% i nie zmieni się to w stosunku do wstępnego raportu. Należy pamiętać, że poziom w maju wyniósł 0,9%. Andrew Bailey, prezes Banku Anglii, weźmie udział w Otwartym Forum Obywatelskim o godzinie 12:00. Przewiduje się, że liczba pozwoleń na budowę w USA wzrośnie z 1,22 mln w maju do 1,29 mln w czerwcu. Liczba rozpoczętych budów domów w czerwcu ma wynieść 1,16 mln, co oznacza wzrost z 974 tys. w maju. Dane zostaną opublikowane o godzinie 14:30. O 16:00 poznamy wstępny odczyt raportu o nastrojach konsumentów Uniwersytetu Michigan, który ma wynieść 79.

EURUSD – od końca czerwca pozostajemy w trendzie wzrostowym, a przełamanie powyżej 1,1400 może skierować kurs na 1,1495. Przełamanie poniżej 1,1168 otworzy drogę na 1,1053, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

GBPUSD – Para notowała ruch boczny przez ostatnich kilka sesji. Wzrosty mogą skierować się do oporu przy 1,2696, gdzie znajduje się 200-dniowa MA. Przełamanie tego poziomu otworzy drogę na 1,2813. Jeżeli dojdzie do spadków, wówczas możliwym celem jest wsparcie przy poziomie 1,2421, gdzie znajduje się 100-dniowa MA.

EURGBP – Poniedziałkowa świeca dzienna może oznaczać bycze odwrócenie i jeżeli kurs wzrośnie, możliwym celem jest poziom 0,9239. Przełamanie poniżej 50-dniowej MA przy 0,8976 może otworzyć drogę na 0,8800.

USDJPY – para notowała spadki przez ostatni miesiąc. Wsparcie znajduje się w okolicy 106,00. Odreagowanie może doprowadzić kurs do oporu przy 108,37, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 16 punktów do 6,266

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 24 punkty do 12,898

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otarcie o 7 punktów do 5,092

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.