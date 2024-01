Dziś uwaga inwestorów skupi się na wyniku posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku. Z góry można założyć, że na tym posiedzeniu nie zapadnie decyzja o zmianach w stopach procentowych, ale najważniejszym dla rynków będzie konferencja prasowa prezesa Fed, która odbędzie się o godz. 20:30. W grudniu rynki bardzo optymistycznie wyceniały pierwsza obniżkę stóp już na marcowym posiedzeniu i siedem obniżek w tym roku. Późniejsze wystąpienia członków Fed ostudziły te nastroje. Niemniej, na przestrzeni kilku miesięcy, prezes Powell zaskakiwał swoimi wypowiedziami. Inwestorzy będą bardzo uważnie wsłuchiwać się w słowa prezesa. Jakakolwiek gołębia retoryka wprowadzi bardzo dużą zmienność.

Czy aby na pewno między wierszami Fed nie zapowie marcowego cięcia? Z jednej strony dobre dane z gospodarki powinny dać więcej czasu do podjęcia takiej decyzji, jednak z drugiej, spadająca inflacja bazowa sprowadza ją do celu Fed, a dalsze utrzymywanie restrykcyjnej polityki i wysokie koszty finansowania zewnętrznego mogą zaszkodzić gospodarce. Bank centralny z wyprzedzeniem musi reagować na zachodzące zmiany, to też prawdopodobieństwo cięcia stóp na marcowym posiedzeniu pozostają w grze.

Ale to nie jedyny temat, na którym skupi się świat finansów. Obawy na Wall Street dotyczą planów Fed ws. bilansu o wartości około 7,7 biliona dolarów, zwłaszcza jeśli jego wielkość będzie się szybko zmniejszać i zagrażać funkcjonowaniu rynków finansowych. Aktualnie bilans jest o 1,3 biliona dolarów mniejszy niż jego rekordowa wielkość po pandemii wynosząca prawie 9 bilionów dolarów. Prezes Fed w Dallas, Lorie Logan, stwierdziła, że Fed powinien spowolnić tempo redukcji bilansu gdy salda z jednodniowych reverse repo spadną do niskiego poziomu.

Wszystko to będzie miało duże znaczenia dla rynku długu i utrzymanie płynności na rynku kredytowym.

Styczeń na giełdach po stronie popytu.

Wczorajsza sesja na głównych europejskich parkietach zakończyła się wzrostami, które rozłożyły się bardzo nierównomiernie. Prym wiodły giełdy południa, gdzie IBEX 35 i FTSE MIB zyskały 1,51% i 1,29%. Zyski Stoxx 600 (0,16%) i Dax (0,18%) były na końcu stawki, pewnie dlatego, że oba benchmarki znajdują się na rekordowych poziomach.

Znacznie mniej optymizmu było na Wall Street. Dow Jones Industrial Average zyskał 134 pkt., czyli 0,35%. Indeks S&P500 spadł o 0,06% utrzymując wysoko powyżej bariery 4900 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,76%.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,61%. Chińskie giełdy tracą, po tym, jak sąd w Hongkongu nakazał likwidację Evergrande i pojawiła się propozycja zakazu współpracy spółek biotechnologicznych z rządem USA Z drugiej strony Chiny tworzą fundusz, który ma zapobiec dalszej wyprzedaży. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,06%. Południowokoreański KOSPI traci 0,19%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,21%), Szanghaj (-0,71%), Singapur (0,25%), Sensex (0,93%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,27%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po nudnym początku tygodnia na GPW, wczorajsza sesja przyniosła solidne wzrosty, przy zwiększonej aktywności inwestorów w stosunku do poprzednich sesji. Wszystkie indeksy zakończyły dzień w zieleni, tym samym przecząc tezie, że byki złożyły broń. Popytowi na akcje polskich firm sprzyjało zewnętrzne otoczenie. Rekordy w USA i rekordowe poziomy we Frankfurcie, Paryżu i Amsterdamie. Bykom zapewne pomagał też słabnący wczoraj się dolar. Siłą napędową były banki. W przeciwieństwie do WIG20, indeks WIG Banki jest blisko rekordowych poziomów.

W tych okolicznościach, aż prosi się, żeby WIG20 pokonał poziom 2250 pkt. i tym samym otworzył drogę do powrotu w okolice 2300 pkt.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 31.01.2024.

Od samego startu notowań zarówno WIG, jak i WIG20 wspinały się na coraz to wyższe poziomy, a oba benchmarki zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości maksimów dziennego zakresu wahań.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,06 mld zł. WIG zyskał 0,96%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,02%. WIG20fut wzrósł o 1,08%, osiągając na zamknięciu wartość 2255 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,2%. sWIG80 zakończył dzień ze skromnym zyskiem 0,06%.

Jednodniowa próba umocnienia złotego.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,35.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,66.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,70.



