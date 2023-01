Europa otworzy się wyżej, gdyż rośnie optymizm dot. inflacji

Europejskie rynki giełdowe rozpoczęły ten rok w dobrych nastrojach. FTSE100 wzrósł już o ponad 5%, z perspektywą zobaczenia nowych rekordowych poziomów w tym tygodniu. FTSE250 odnotował podobnie silny start, podczas gdy po drugiej stronie kanału La Manche niemiecki DAX i francuski CAC40 rosną o ponad 8%. W ciągu ostatnich 3 miesięcy oba wzrosły o około 20%.

Katalizatorem tego niezwykłego zwrotu wydaje się być połączenie spadających cen, cieplejszej pogody i lepszych niż oczekiwano raportów wielu spółek, po powszechnym pesymizmie, który charakteryzował wiele narracji w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. W zeszłym tygodniu ten bardziej optymistyczny ton został wzmocniony przez lepsze od oczekiwanych dane ekonomiczne, które pokazały, że gospodarka brytyjska może uniknąć skurczenia się w IV kwartale, a tym samym technicznej recesji. Również ostatnie dane dotyczące CPI w USA okazały się zgodne z oczekiwaniami, co wzmocniło narrację, zgodnie z którą Rezerwa Federalna może zmniejszyć tempo cyklu podwyżek stóp do 25 pb na posiedzeniu za nieco ponad 2 tygodnie, jednak James Bullard już sugeruje, że może to nie być najlepszy pomysł. Oczywiście wszystkie te oczekiwania opierają się na założeniu, że obecny spadek cen energii może zostać utrzymany, a europejskie magazyny gazu mogą zostać wypełnione. Opierają się również na założeniu, że jakiekolwiek ponowne otwarcie chińskiej gospodarki nie spowoduje gwałtownego wzrostu presji inflacyjnej, co nie jest pewne.

Rynki amerykańskie zakończyły pozytywny tydzień, przed dzisiejszym świętem Martina Luthera Kinga, notując najlepszą zmianę od początku listopada, zamykając się na maksimach. Warto jednak zauważyć, że podczas gdy Dow odnotował silne odbicie od październikowych dołków, S&P500 i Nasdaq 100 nie był w stanie. W tym tygodniu rynki europejskie powinny otworzyć się wyżej, a głównym tematem będzie gospodarka Wielkiej Brytanii, która w piątek otrzymała lepsze od oczekiwanych dane o PKB za listopad, a we wtorek i środę zobaczymy najnowsze dane o bezrobociu, wynagrodzeniach i inflacji za listopad i grudzień. Będziemy również mieli okazję przekonać się, jak bardzo chińska gospodarka ucierpiała z powodu różnych blokad i ograniczeń w IV kwartale, gdyż jutro ukażą się najnowsze dane dotyczące PKB.

Światowe Forum Gospodarcze po raz pierwszy od czasu Covid powraca do swojego zwykłego styczniowego terminu i rozpoczyna się dzisiaj w Davos. Bez wątpienia będziemy mieli do czynienia ze zwykłym gorącym powietrzem i wymachiwaniem rękami przez podejrzanych bankierów centralnych, polityków i liderów biznesu, którzy wspólnie wydają się nie mieć pomysłów na to, jak poradzić sobie z problemami, przed którymi stoi świat, a przez braku tych pomysłów ulegają najgłośniejszym głosom.

EURUSD – przebiło czerwcowe maksima na 1,0787, otwierając perspektywę ruchu w kierunku 1,0950, który stanowi 50% ruchu mierzonego od maksimów z 2021 r. do zeszłorocznych minimów na 0,9536. Przejście przez 1,0950 może pozwolić na dotarcie do 1,1110.

GBPUSD – wzrósł ponad 1,2200, ale podbicia nie są zbyt przekonujące. Następny ważny opór leży w rejonie 1,2350, para walutowa musi się utrzymać powyżej 1,2000, aby dalsze zyski mogły się rozwijać.

EURGBP – cofnął się z 3-miesięcznych maksimów przy 0,8895, jednak nastawienie pozostaje pozytywne. Kurs musi utrzymać się powyżej obszaru 0,8820, aby przemawiać za ruchem w kierunku 0,9000. Zejście poniżej 0,8820 będzie sugerować zejście do minimów z zeszłego tygodnia przy 0,8770/80.

USDJPY – kontynuuje osuwanie się poniżej 129,50 otwierając drogę do 126,50, które jest 50% zniesienia ruchu w górę od 101,18 do maksimów na 151,95. Dalszy cel znajduje się na 120,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 5 punktów wyżej, na poziomie 7849.

DAX – oczekuje się otwarcia 67 punktów wyżej, na poziomie 15143.

CAC40 – możliwe otwarcie 23 punkty wyżej, na poziomie 7046.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.