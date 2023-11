Bitcoin nie może rozprawić się z oporem. Czy rosną szanse dla ETH?

Cena bitcoina utknęła w rejonie oporu, który zdaje się rozciągać pomiędzy poziomami 37000-39000 USD, o którym to poziomie mowa była wielokrotnie. Z tej perspektywy dopiero trwałe wyjście nad 39000 mogłoby otwierać drogę w stronę 51000 USD, gdy może wypadać ewentualny kolejny przystanek dla rynkowych byków. Czy jednak zatrzymanie się BTC może być okazją dla ETH?

ETH/BTC spread najniżej od lipca 2022 r.

Cena ETH wyrażona w BTC spadła do najniższego poziomu od lipca 2022 r., wybijając się w październiku w dół z wielomiesięcznej konsolidacji. Tym samym bitcoin pokazał wtedy swoją przewagę nad ETH. W skali roku relacja dwóch kryptowalut spadła o 24%, co pokazuje relatywnie dużą słabość ethereum na tle bitcoina. Niemniej jednak być może to czas, aby zacząć się zastanawiać nad tym, czy ETH ma szanse ponownie zachowywać się lepiej niż BTC, gdy spread trafił na potencjalne lipcowe wsparcie?

ETF nie tylko na bitcoina, ale także na ETH?

BlackRock oficjalnie potwierdził swoje plany uruchomienia funduszu inwestycyjnego typu exchange-traded fund (ETF), który będzie inwestował w eter (ETH), natywny token blockchainu Ethereum. Jest to krok świadczący o znacznym zwiększeniu zaangażowania BlackRock w kryptowaluty.

Plan uruchomienia ETF na Ethereum został potwierdzony poprzez wniosek do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), złożony przez Nasdaq w imieniu BlackRock. Wniosek, znany jako formularz 19b-4, został złożony 9 listopada 2023 roku.

Ogłoszenie planów BlackRock dotyczących ETF na Ethereum miało znaczący wpływ na rynek, wywołując 11% wzrost wartości Ethereum, które osiągnęło wartość 2,123 dolarów w ciągu 24 godzin po ogłoszeniu​ i tu na razie wzrostu się zakończyły.

Czas na korektę ceny bitcoina i ethereum?

Tym samym może pojawi się jeszcze ruch korekcyjny, który może potrwać do miesiąca, co zniosłoby ewentualnie cenę ETH w stronę 1750-1700 USD. W tym rejonie mogą wypadać potencjalne wsparcia dla kryptowaluty po tym, gdy rynkowi nie udało się trwale przebić szczytu z kwietnia 2023 r. i utrzymać nad poziomem 2000 USD.

Jeśli również poziom oporu 37000-39000 miałby zostać wybroniony na BTC, to ruch w stronę 32000 USD byłby wtedy dość prawdopodobny, jako również odreagowanie ostatnich wzrostów i być może także realizacja zysków. Od początku roku bitcoin zyskał 119%, a ETH 65%.

