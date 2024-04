Dane o inflacji CPI z USA z kluczowym wpływem na kurs dolara i kryptowaluty

Dziś wydarzeniem dnia będzie publikacja danych o inflacji z USA. Można powiedzieć, że odnośnie do tego wątku, to łatwo już było i procesy dezinflacyjne zdecydowanie wyhamowały dla inflacji konsumenckiej, a tlą się jedynie dalej dla inflacji bazowej. Stąd też inwestorzy bardziej mogą zwracać uwagę na odchylenia od konsensusu niż na trendy dezinflacyjne, poza inflacją bazową.

Oczekiwania przed dzisiejszymi danymi

Roczna stopa inflacji w USA prawdopodobnie przyspieszyła drugi miesiąc z rzędu do 3,4% w marcu 2024 r. z 3,2% w lutym. Oczekuje się, że w porównaniu z poprzednim miesiącem CPI wzrośnie o 0,3%, nieco mniej niż 0,4% w lutym. Oczekuje się, że ceny biletów lotniczych i używanych samochodów spadną, podczas gdy koszty utrzymania będą rosły w wolniejszym tempie. Przewiduje się jednak, że ceny benzyny wzrosną szybciej niż w poprzednim miesiącu.

Tymczasem inflacja bazowa prawdopodobnie spowolniła do 3,7% w ujęciu rocznym, co oznacza najniższy poziom od kwietnia 2021 r., z 3,8% w lutym. Oczekuje się również, że miesięczny wskaźnik spadnie do 0,3% z 0,4%.

Rentowności obligacji w kluczowym miejscu

Po ostatnich danych z rynku pracy, który to rynek obok inflacji jest obserwowany przez Fed i stanowi podstawę do podejmowania decyzji w sprawie stóp procentowych, rentowności obligacji USA wzrosły do najwyższego poziomu od listopada 2023 r., osiągając 4,46%. Niemniej jednak wczoraj, na dzień przed dzisiejszymi danymi o inflacji, rentowności szybko się cofnęły do 4,36%. Tym samym dzisiejsza publikacja będzie mogła pokazać, czy wczorajszy zwrot to tylko korekta, czy może trwalsza tendencja.

Spadek rentowności a kurs euro i kurs dolara

2 kwietnia kurs pary EUR/USD odnotował swój lokalny dołek, schodząc do najniższego poziomu od lutego. Od tamtego czasu nastąpiło dość szybkie odbicie z 1,0730 do 1,0850 obecnie. Przy spadku rentowności dolar amerykański może tracić na wartości, a to także może pomóc innym ryzykownym aktywom, w tym kryptowalutom.

Niższy odczyt inflacji może sprzyjać BTC

Cena bitcoina znajduje się o około 6,5% od swojego historycznego szczytu, a do halvingu pozostało 9 dni. Dane poniżej konsensusu mogą sprzyjać BTC w osiągnięciu po raz kolejny przed halvingiem rekordowej wyceny. Czy tak faktycznie będzie? Tego dowiemy się już po godzinie 14:30, gdy dane ze Stanów Zjednoczonych zostaną opublikowane.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.