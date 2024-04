Akcje spółek wydobywających złoto zachowują się znacznie gorzej niż sam kruszec. Wśród największych górników złota na świecie są spółki: Barrick Gold, Franco-Nevada, AngloGold Ashanti i Newmont. Dzieje się tak dlatego, że wskazane firmy zajmują się nie tylko wydobyciem i produkcją złota, ale również w ich portfolio obecne są inne metale. W przypadku Newmont są to między innymi miedź, srebro, ołów i cynk. Ceny innych metali poza złotem w ostatnim okresie praktycznie stały w miejscu, a koszty działalności spółek wydobywających są bardzo wysokie. Wymienione spółki zaczęły solidnie rosnąć dopiero w lutym tego roku, gdy pokazały dobre wyniki finansowe za czwarty kwartał 2023 roku. W tym samym czasie poprawiła się również perspektywa dla innych metali, gdy widmo recesji nie spełniło się, a będąca w kłopotach gospodarka Chin zaczęła odbijać, stymulowana przez działania Banku Chin. Wzrost akcji spółek górniczych widać to w całym spektrum w rosnącym kursie funduszy ETF, które podążają za cenami akcji spółek. VanEck Gold Miners ETF podobnie jak akcje spółek wydobywczych rozpoczął wzrosty w lutym tego roku. Uncja srebra osiągnęła najwyższą cenę od czerwca 2021 r., a cena funta miedzi od stycznia tego roku. Rosną też ceny platyny i palladu.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 04.04.2024.

W oczekiwaniu na jutrzejsze payrollsy na prawie na wszystkich klasach aktywów widać podwyższona zmienność. Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła wczoraj do poziomu 4,402%, najwyższego od czterech miesięcy, po czym cofnęła się do 4,37%, ponieważ seria dobrych danych ekonomicznych dodaje Fed swobody działania do opóźnienia obniżek stóp procentowych, jeśli inflacja pozostanie wysoka. Dane ADP pokazały, że w marcu w amerykańskiej gospodarce przybyło 184 tys. miejsc pracy netto w sektorze prywatnym, co stanowi kolejny dowód na siłę rynku pracy po tym, jak w lutym JOLT pokazał wzrost liczby ofert pracy. Jednocześnie zamówienia w fabrykach wzrosły bardziej niż oczekiwano, co jest zgodne z raportem ISM dotyczącym produkcji, który pokazał, że aktywność fabryk wzrosła po raz pierwszy od 18 miesięcy. Kontrakty terminowe na fundusze Fed pokazują, że prawie 60% rynku opowiedziało się za obniżką stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w czerwcu.

Na giełdach trwa odrabianie strat po wtorkowej przecenie.

Wczorajsza sesja na głównych europejskich parkietach zakończyła się częściowym odrobieniem solidnych strat z wtorku. Wszystkie wiodące indeksy zamknęły się na plusie. Najmniej, bo 003% zyskał FTSE 100. Pozostałe indeksy wzrosły od 0,29% (Stoxx 600 i CAC 40) do 0,52% (IBEX 35).

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się w mieszanych nastrojach. Przez większość czasu indeksy przebywały na zielonym terytorium, ale w ostatniej godzinie oddały część zysków. Dow Jones Industrial Average stracił 43 pkt., czyli 0,11%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,11%. Nasdaq Composite zyskał 0,23%. Dziś kontrakty na amerykańskie indeksy rozpoczęły dzień od wzrostów.

W Azji przewaga wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości zyskują w ślad za rosnącymi kontraktami na amerykańskie indeksy. Szkody po silnym trzęsieniu ziemi na Tajwanie nie okazały się tak duże jak początkowo sądzono. Indeks Nikkei 225 rośnie o 1,38%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,42%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,05%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,22%), Szanghaj (-0,18%), Singapur (0,64%), Sensex (-0,04%). Indeks Asia Dow w górę o 0,84%.

Podsumowanie sesji na GPW.

O wczorajszej sesji przy Książęcej można powiedzieć tylko tyle, że się odbyła. Wszystkie benchmarki przez cały dzień kręciły się wokół poziomu odniesienia w niewielkiej zmienności. Jedynym wartym odnotowania jest wzrost akcji KGHM i PKN Orlen w ślad za rosnącymi cenami surowców. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się Dino i Kruk, które zostały przecenione odpowiednio o 4,73% i 3,86%. Na rozstrzygnięcie zapewne przyjdzie nam poczekać na zachowanie się głównych światowych parkietów i ich reakcję na dane z amerykańskiego rynku pracy.

Z punktu widzenia technicznego, w grze pozostaje realizacja zasięgu dla korekty pędzącej, ale do tego potrzeba wyjścia powyżej oporu na poziomie 2440 pkt. Cel ten na chwile obecną wydaje się możliwy do osiągnięcia.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,43 mld zł. WIG stracił 0,04%. Indeks blue chipów spadł o 0,04%. WIG20fut nie zmienił wartości, osiągając na zamknięciu wartość 2423 pkt. W nudny obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,08%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,03%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,01

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,96.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,38.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,30.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.