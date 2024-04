Dziś i jutro w kalendarzu makroekonomicznym nie ma nic, co mogłoby wstrząsnąć rynkiem. Za to kolejne dni przyniosą ważne wydarzenia. W środę poznamy decyzję Banku Nowej Zelandii w sprawie wysokości stóp procentowych. Oczekiwania rynkowe wskazują, że bank nie zmieni stóp, jednak najważniejszym elementem będzie komunikat jak bankierzy centralni widzą dalsze działania. Również w środę poznamy inflację konsumencką z USA. Na wcześniejsze odczyty rynek reagował podwyższoną zmiennością na akcjach, dolarze i rentownością obligacji. Po południu Bank Kanady prawdopodobnie ogłosi, że pozostawi stopy procentowe bez zmian w ślad za innymi bankami centralnymi, czekając na dane z gospodarki. Na zakończenie dnia pokażę się protokoły z posiedzenia FOMC z zapisem dyskusji po ostatnim posiedzeniu. W czwartek uwaga inwestorów skupi się na EBC. Oczekuje się, że również decydenci pozostawią stopy procentowe na stałym poziomie, jednak spadająca inflacja w strefie euro może przyspieszyć decyzję o zmniejszeniu kosztu pieniądza. Poza tym poznamy inflację producencką z Chin, ostateczne PPI z USA. Tydzień zakończy się danymi o handlu zagranicznym Chin, PKB z Wielkiej Brytanii,

Na fali wzrostowej są ceny surowców przemysłowych. Rosną ceny miedzi i srebra. USA i Europa uniknęły jak na razie recesji, a gospodarki rozwijają się dość stabilnie. Będące w kłopotach Chiny, zaczynają łapać oddech, a to sprzyja popytowi na tą klasą aktywów.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 08.04.2024.

Główne giełdy łapią zadyszkę.

Piątkowa sesja na głównych europejskich parkietach zakończyła się przeceną wiodących indeksów. Wszystkie benchmarki zakończyły dzień pod kreską, a to oznacza spadkowy tydzień. Na wykresie Germany 40 pojawiła się świecowa formacja spadkowa, co może oznaczać realizację zysków z raju trwającego od października. FTSE 100 i Stoxx 600 spadły odpowiednio o 0,81% i 0,84%. Reszta indeksów cofnęła się o ponad 1 proc. tracąc od 1,11% (CAC 40) do 1,58% (IBEX 35).

Na Wall Street byki próbują jeszcze bronić swoich racji, po tym jak w czwartek wypowiedź Kashkariego przyniosła lawinę wyprzedaży. Dow Jones Industrial Average zyskał 307 pkt., czyli 0,8%. Indeks S&P500 wzrósł o 1,11%. Nasdaq Composite zyskał 1,24%.

W Azji przewaga wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości zyskują w ślad za piątkowymi wzrostami na Wall Street. Indeks Nikkei 225 rośnie o 0,8%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,18%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,39%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,21%), Szanghaj (0,01%), Singapur (0,06%), Sensex (0,54%). Indeks Asia Dow w górę o 0,19%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Ostatnia sesja tygodnia rozpoczęłą się przeceną indeksów w ślad za spadkami w Europie, jednak wraz z upływem czasu po niskim otwarciu niedźwiedzie nie kwapiły się do pozbywania się akcji, co skrzętnie wykorzystał popyt. WIG20 od samego początku notowań wspinał się coraz wyżej, a dobry początek na Wall Street utwierdził ich w przekonaniu, że to szansa podążać na tegoroczne szczyty. WIG20 rzutem na taśmę zakończył dzień nad kreską. To dobra prognoza na najbliższe dni z szansą na wyjście na tegoroczne szczyty. Wśród spółek z indeksu WIG20 wciąż zainteresowaniem inwestorów pozostają banki i to one nadawały najwięcej zyskały spośród składników indeksy. Na fali wzrostowej jest KGHM w ślad za rosnącymi cenami srebra i miedzi. Akcje osiągnęły najwyższą cenę od kwietnia ubiegłego roku, tym samym testując opór w okolicach 129 PLN za akcję. Ostatnie dwie sesje były zapowiedzią rajdu na tegoroczne maksima. Jak będzie, okaże się w ciągu kilku najbliższych dni.

Z punktu widzenia technicznego, w grze pozostaje realizacja zasięgu dla korekty pędzącej, ale do tego potrzeba wyjścia powyżej oporu na poziomie 2440 pkt. Cel ten na chwile obecną wydaje się realizowany, co może otworzyć drogę na najwyższe poziomy od roku.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,52 mld zł. WIG stracił 0,27%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,06%. WIG20fut nie zmienił wartości, osiągając na zamknięciu 2463 pkt. zdecydowanie gorzej radziły sobie średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,4%. sWIG80 zakończył dzień stratą 0,52%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,99.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,95.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,37.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,40.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.