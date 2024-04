Przez miesiące surowce przemysłowe, a szczególnie metale żyły swoim nudnym życiem, a ich ceny pozostawały w trendzie bocznym. Cała uwaga inwestorów skupiona była na akcjach, sztucznej inteligencji i biciu kolejnych rekordów. Wraz z rozpoczęciem nowego kwartału, akcje straciły nieco dynamiki. Indeks S&P500 zamknął pierwszy kwartał roku 22-gim rekordem, więc może przyda się chwila wytchnienia? Inwestorzy rozważają komentarze prezesa Fed Jerome'a Powella, który w piątek powiedział, że nie widzi żadnych niespodzianek po publikacji wskaźnika inflacji PCE, ulubionego wskaźnika banku centralnego, ale też nie widzi potrzeby szybkich obniżek stóp procentowych.

Jednak jedno jest niemal pewne. Nadchodzą obniżki stóp procentowych, a gospodarka uniknęła popadnięcia w recesję. I chociaż taka konfiguracja jest dobra dla akcji, różne towary również odnotowały korzystną reakcję. Na korzyść handlu towarami przemawia także słaba ekspozycja inwestorów profesjonalnych. Jako klasa aktywów, surowce pozostają mocno w tyle, a ceny w indeksie towarowym S&P GSCI spadają od połowy 2022 r. Stosunek cen towarów do cen akcji jest bliski historycznych minimów, co w przeszłości powodowało odwrócenie na korzyść towarów.

Powołując się na niedawną ankietę przeprowadzoną przez Bank of America wśród zarządzających funduszami, można zauważyć, że portfele graczy instytucjonalnych są najbardziej niedoważone w stosunku do surowców w porównaniu z obligacjami od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Czy duzi inwestorzy ignorują obecnie potencjalnie lukratywną klasę aktywów? Ceny surowców są historycznie niskie w porównaniu z akcjami.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 03 04.2024.

Cena uncji srebra wzrosła do najwyższego poziomu od jedenastu miesięcy. Od lutego również znacząco wzrosły ceny miedzi.

Początek kwartału to czas testów w portfelach.

Gdy na starcie notowań Dax po raz kolejny pobił rekord wszech czasów, nic nie zapowiadało solidnego cofnięcia na głównych europejskich parkietach. Jednak pogłębienie spadków na amerykańskich przyspieszyło wyprzedaż, a wiodące indeksy zamknęły się na dziennych minimach. Najmniej, bo 0,22% stracił FTSE 100. Pozostałe indeksy spadły od 0,8% (Stoxx 600) do 1,22% (FTSE MIB).

Wczorajsza sesja na Wall Street rozpoczęłą się i zakończyła spadkami wszystkich benchmarków. Dow Jones Industrial Average stracił 397 pkt., czyli 1%. Indeks S&P500 spadł o 0,72%. Nasdaq Composite stracił 0,95%. Dziś kontrakty na amerykańskie indeksy rozpoczęły dzień od spadków.

W Azji pogłębienie spadków po silnym trzęsieniu ziemi na Tajwanie.

Na giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku dominuje czerwień w ślad za spadkami na Wall Street. Spadki przyspieszyły po silnym trzęsieniu ziemi na Tajwanie i groźbie tsunami. Indeks Nikkei 225 spada o 0,56%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,3%. Południowokoreański KOSPI traci 1,11%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,74%), Szanghaj (-0,24%), Singapur (-0,69%), Sensex (0,02%). Indeks Asia Dow w dół o 0,65%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami niezwykle dynamiczna sesja. Po wysokim otwarciu, WIG20 do połowy sesji rósł w siłę wspinając się na poziom 2470 pkt. Od tego czasu coś się zepsuło w dobrze naoliwionej maszynerii. Sygnał do odwrotu nadszedł z głównych europejskich parkietów oraz tracących kontraktach na amerykańskie indeksy. To stonowało początkowe optymistyczne nastroje przy Książęcej, a inwestorzy rozpoczęli realizację zysków. Zyskujący ponad 5% CD Projekt ostatecznie stracił 1,07%. Właściwie tylko KGHM i PKN Orlen utrzymały zyski z początkowej fazy notowań. Ostatecznie WIG20 spadł pod kreskę. WIG20 zatrzymał się na lokalnym oporze w strefie 2440 - 2470 pkt., ostatnią przeszkodą w drodze na tegoroczne maksima.

Z punktu widzenia technicznego, w grze pozostaje realizacja zasięgu dla korekty pędzącej, ale do tego potrzeba wyjścia powyżej oporu na poziomie 2440 pkt. Cel ten na chwile obecną wydaje się możliwy do osiągnięcia.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,86 mld zł. WIG zyskał 0,18%. Indeks blue chipów spadł o 0,05%. WIG20fut stracił 0,29%, osiągając na zamknięciu wartość 2423 pkt. Najlepiej spisały się średnie spółki. mWIG40 wzrósł o 1,124%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,02%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,01.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,38.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,00.



