W tym tygodniu poznamy całą serię danych z Japonii. We wtorek dane o inflacji, gdzie oczekiwania wskazują na to, że bazowa roczna stopa inflacji spadnie z 2,3% do 1,8% co jest zgodne z celem Banku Japonii. W czwartek wstępne dane o produkcji przemysłowej za luty i tutaj jest oczekiwany miesięczny spadek produkcji z 1,8% do -7,3% oraz odczyty sprzedaży detalicznej. Również w czwartek zobaczymy dane z rynku nieruchomości o rozpoczętych budowach domów, które mogą wskazać na kolejny miesiąc zmniejszenia inwestycji. W piątek poznamy dane o zatrudnieniu, indeks PMI dla przemysłu oraz indeks nastrojów konsumentów. Jak wpłyną one na kurs jena, który wciąż znajduje się pod presją?

Technicznie CMC JPY Index spadł najniższego poziomu od listopada 2023 r. i od minionego czwartku poziom ten jest nieśmiało broniony. Na poszczególnych parach w tym z CHF, EUR, GBP i USD, jen znajduje się w okolicach lokalnego oporu.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 26.02.2024.

Świetny tydzień na Wall Street i w Europie.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w kontynuacją wzrostów, a wyniki Nvidii sprawiły, że na rynki powróciły dobre nastroje. Solidnymi tygodniowymi zyskami cieszyły się Germany 40 i France 40. Tak duża dynamika wzrostów może budzić obawy o realizację zysków i cofnięcie. Wśród wiodących indeksów jedynie IBEX 35 zakończył dzień niewielką stratą 0,08%. Pozostałe benchmarki wzrosły od 0,28% (Dax i FTSE100) do 1,07% (FTSE MIB)

Po wysokim otwarciu widać było, że na Wall Street gdzie czwartkowa skala wzrostów zadowoliła nawet największych malkontentów pojawiła się chwila refleksji i odpoczynku we wspinaczce pod górę. Dow Jones Industrial Average zyskał 62 pkt., czyli 0,16%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,03%. Nasdaq Composite, po wzroście o 2,96% dzień wcześniej, stracił 0,28%.

Niestety nie był to udany tydzień dla małych spółek, choć skala przeceny była niewielka. Fed planuje utrzymać stopy procentowe na wysokim poziomie przez dłuższy czas, a to oznacza, że dla małych spółek koszty finansowania zewnętrznego pozostaną na wysokim poziomie, co musi mieć przełożenie na ich wyniki finansowe.

Nikkei na nowym szczycie, podczas gdy inne rynki w Azji spadają.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku po wczorajszych silnych wzrostach w ubiegłym tygodniu rozpoczynają tydzień od spadków. Powracając po jednodniowych wakacjach z okazji święta, najwięcej radości mają inwestorzy z Japonii gdzie Nikkei 225 po raz kolejny wspiął się na ATH. Pomimo cofnięcia, wciąż dobrze radzą sobie giełdy w Hong Kongu i giełdy z Chin kontynentalnych, które napędzane są działaniami PBoC oraz wspierane przez fundusz o wartości biliona juanów, który ma zapobiegać dalszej przecenie spółek. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,28%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,12%. Południowokoreański KOSPI spada o 0,71%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,47%), Szanghaj (-0,52%), Singapur (-0,85%) i Sensex (0,54%).

Podsumowanie sesji na GPW.

Bardzo udany tydzień dla kupujących akcje został potwierdzony podczas piątkowej sesji. Po kilku z rzędu ustanawiania przez WIG20 nowych 52-tygodniowych maksimów i jednosesyjnym uspokojeniu nastrojów, warszawskie byki nie miały wyboru spoglądając na to co dzieje się na globalnych parkietach. I chociaż spółek z rozwiniętą technologią jest jak na lekarstwo, to i tak byki dyktowały warunki gry. Dynamiczne wzrosty w Europie i boom związany z akcjami Nvidii oraz resztą spółek z grupy siedmiu wspaniałych zostały z entuzjazmem przyjęte przez bywalców przy Książęcej. Wśród 20 komponentów WIG20, tylko cztery spółki zaświeciły na czerwono. Po wysokim otwarciu, przez prawie cały dzień zarówno WIG jak i WIG20 zdobywały coraz to wyższe poziomy. Jednak podczas ostatnich dwóch godzin widać było realizację zysków. WIG, WIG20, mWIG i sWIG osiągnęły najwyższe poziom od 52 tygodni.

Technicznie WIG20 przygotowuje się na atak na szczyt z 12 października 2021 r., czyli szczyt ostatniej hossy.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,7 mld zł. WIG zyskał 0,97%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,21%. WIG20fut zyskał 1,14%, osiągając na zamknięciu wartość 2492 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,27%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,81%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,99.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,70.



