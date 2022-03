Chainanalysis a sankcje

F irma Chainalysis, zajmująca się analizą danych, ogłosiła uruchomienie narzędzi do kontroli sankcji, które zostaną bezpłatnie udostępnione branży kryptowalut.

Narzędzia obejmują dwa główne komponenty nowego oprogramowania śledzącego, które pomoże giełdom w sprawdzaniu portfeli i transakcji pod kątem działań, które mogą omijać sankcje gospodarcze. Pierwsze z nich sprawdza, czy dany adres portfela na kryptowaluty został uwzględniony w systemie sankcji, a drugie czy dany adres z blockchaina znajduje się na liście sankcji.

Jak wynika z opublikowanego przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego oświadczenia, nakazano właścicielom bitomatów wyłączenie swoich maszyn, w przeciwnym wypadku regulator podejmie działania egzekucyjne. Według FCA bankomaty, które oferują wymianę kryptowalut, muszą przejść proces rejestracji, co więcej, muszą też spełniać wymogi brytyjskich przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy. W oświadczeniu napisano, że żadna z zarejestrowanych firm oferujących kryptowaluty nie została zatwierdzona do oferowania usług bitomatów, co oznacza, że działają nielegalnie.

Bitcoin osiągnął nowy rekord pod względem liczby posiadających go adresów. Według firmy analitycznej IntoTheBlock, na dzień 14 marca BTC znajdował się w niemal 40 milionach portfeli, a tylko od początku 2022 r. do jego sieci dołączyło prawie 900 tys. nowych adresów.

Z raportu opublikowanego przez platformę NonFungible wynika, że wolumen na rynku NFT wzrósł w 2021 r. aż o 21000% r/r, a całkowity obrót wygenerowany przez NFT wyniósł 17 mld USD.

Najdroższym NFT sprzedanym w 2021 r. było dzieło złożone z 5 tys. cyfrowych obrazów autorstwa Mike’a Winkelmanna. Nabywca zapłacił za nie aż 69 mln USD w ETH.

Bitcoin nie potrafi utworzyć nowego dołka, a aktualna konsolidacja, może oznaczać, że zbierane są pozycje długie przed rozpoczęciem nowego trendu wzrostowego. Aktualnie kluczowe poziomy na tym aktywie to 37 i 45 tys. USD.

Ethereum sprawdziło wsparcie na 2600 USD, gdzie ponownie pojawia się silny popyt. Jego utrzymanie będzie zapowiedzią ruchu do 2770 USD, a nawet 2860 USD. Zejście poniżej 2600 USD otworzy drogę do 2500 USD.

Bitcoin Cash utrzymuje się w konsolidacji pomiędzy 277 a 296 USD. O dalszym kierunku zmiany ceny będzie świadczyć wybicie jednego z tych poziomów.

Ripple w weekend utworzyło bardzo wysoką świecę popytową, która może być zapowiedzią kierunku, w którym ruszy ta kryptowaluta. Najbliższe znaczące poziomy to 0,75 oraz 0,808 USD.

Litecoin w trakcie ostatniego tygodnia wzósł o 0,5%, co pozwoliło na zbliżenie się do oporu na wysokości dołków z początku marca na 108 USD oraz oporu na 112 USD. Wsparcie utworzyło się w okolicach 102,5 USD.

Dash zawęża zakres, w którym się porusza, tworząc coś na kształt trójkąta. Warto zwrócić uwagę na linie trendu rozciągnięte od szczytu z 10 marca oraz dołków z 13 marca, gdyż po ich naruszeniu może się znacznie zwiększyć dynamika zmian.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.