Cena złota – czy rok 2024 zwiastuje nową erę?

W grudniu 2022 r. inwestorzy mieli do czynienia z bardzo pesymistycznym sentymentem w odniesieniu do ceny złota, mimo że popyt poza branżą jubilerską był bardzo wysoki, zwłaszcza ze strony globalnych banków centralnych. Ten bardzo interesujący punkt wyjścia doprowadził cenę złota do nowego rekordu wszech czasów w pierwszej połowie 2023 roku, który 4 maja został ustalony na poziomie 2 081 USD. Nie doprowadziło to jednak do kontynuacji wzrostów, lecz spowodowało korektę trwającą do 6 października, która spowodowała 13% spadek cen. Jednak po atakach terrorystycznych Hamasu na Izrael i późniejszej kontrofensywie Izraela, cena złota ponownie skoczyła i na początku grudnia 2023 r. doprowadziła cenę do nowego rekordu wszech czasów.

W tym kontekście chcielibyśmy również przyjrzeć się perspektywom światowej gospodarki w nadchodzącym roku 2024:

Globalny wzrost gospodarczy w 2023 r. zaskoczył większość inwestorów i ekonomistów, a szeroko dyskutowana na początku roku recesja się nie zmaterializowała. Oczekiwania zostały wyraźnie przekroczone.

Jakie są prognozy i perspektywy gospodarcze?

Wzrost PKB jest na dobrej drodze do przekroczenia konsensusu prognoz sprzed roku o 1 pkt proc. globalnie i 2 pkt proc. w USA, podczas gdy inflacja bazowa w gospodarkach spadła z 6 proc. w 2022 r. do 3 proc. w roku następnym.

W nadchodzącym roku większość ekonomistów zakłada dalszą dezinflację. Ryzyko recesji dla światowej gospodarki będzie prawdopodobnie ograniczone, ale nie oznacza to, że recesja nie wkradnie się do Europy. Na przykład Bank of America i Morgan Stanley widzą prawdopodobieństwo recesji w USA na zaledwie 15%.

Większość głównych banków centralnych prawdopodobnie zakończyła podwyżki stóp procentowych, ale biorąc pod uwagę, że gospodarka światowa będzie prawdopodobnie znacznie silniejsza, jest mało prawdopodobne, aby obniżki stóp rozpoczęły się przed drugą połową 2024 r., jeśli w ogóle zostaną wdrożone. Obecnie należy założyć, że banki centralne nadal będą utrzymywać kluczowe stopy procentowe na wysokim poziomie i nie będą ich dotykać.

Przejście do środowiska wyższych stóp procentowych było wyboiste, ale inwestorzy mają teraz wiele opcji. Najważniejsze pytanie brzmi, czy powrót do dodatnich realnych stóp procentowych jest równowagą. Odpowiedź jest bardziej prawdopodobna w Stanach Zjednoczonych niż gdziekolwiek indziej, zwłaszcza w Europie, gdzie kryzys zadłużeniowy może się ponownie pojawić. Bez wyraźnego konkurenta dla amerykańskiego wzrostu gospodarczego, jest również zrozumiałe, że dolar powinien prawdopodobnie pozostać silny, ale finanse rządu USA, według agencji ratingowych, są dalekie od zrównoważonego rozwoju, co w pewnym momencie postawi Fed i rząd USA przed kwestią dewaluacji dolara amerykańskiego w celu zachowania wzrostu.

Cena złota przed wielkim wybiciem?

Do tej pory często słyszeliśmy to zdanie i prawdopodobnie nie lubimy go już słyszeć, ponieważ zawsze w ciągu roku były rzeczy, które negowały taki scenariusz. Jednak w 2024 r. prawdopodobnie czeka nas spadek realnych stóp procentowych, również w USA. Gdy mieliśmy do czynienia z takim wydarzeniem gospodarczym (stopy procentowe spadają szybciej niż inflacją lub inflacja rośnie, a stopy nie rosną), to złoto w ostatnich 20 latach drożało trzy na trzy razy. Oznaczać to może, że złoto ma przed sobą prawdopodobnie dobrą perspektywę dla trwałego wzrostu, podobnie jak trwałe może być schodzenie ze szczytu dodatnich realnych stóp procentowych w 2024 r.

Deflacja zagrożeniem dla złota

Wydaje się, że jedynym poważnym zagrożeniem dla wzrostu cen złota jest deflacja. Gdyby obecne odczyty PPI przełożyły się na CPI (na razie tylko połowicznie, ponieważ za lwią część inflacji CPI odpowiadają usługi, a nie towary), to wtedy złoto, jak i wszystkie inny aktywa, mogłyby być pod presją. Niemniej taki scenariusz mógłby dopiero mieć ewentualnie miejsce bliżej października 2024 r. ze względu na przesunięcie w czasie oddziaływania zmiany podaży pieniądza na inflację.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.