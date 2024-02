Indeksy notują wzrosty

Akcje odzyskały równowagę w środę, po wyprzedaży wywołanej obawami o inflację dzień wcześniej. Szeroki indeks S&P 500 zyskał 1%, podczas gdy Dow Jones Industrial Average dodał 0,4%, czyli około 152 punktów. Dziewięć z 11 sektorów indeksu S&P 500 zakończyło notowania na plusie.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 15.02.2024.

Sektory, które są szczególnie wrażliwe na wyższe stopy procentowe, przewodziły wzrostom. Ciężki technologicznie Nasdaq Composite zyskał 1,3%. Indeks Russell 2000 o małej kapitalizacji wzrósł o 2,4%, po tym jak poprzedniego dnia spadł o 4%, osiągając najgorsze wyniki od czerwca 2022 roku.

Odbicie nastąpiło po tym, jak we wtorek dane pokazały, że inflacja w styczniu nie spadła tak bardzo, jak oczekiwano, co wywołało obawy, że Rezerwa Federalna utrzyma restrykcyjne stopy procentowe dłużej niż oczekiwano. Akcje gwałtownie spadły po raporcie, podczas gdy rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do najwyższego poziomu od listopada ubiegłego roku. W środę rentowność benchmarku spadła do 4,266% wraz ze wzrostem cen.

Powrót optymizmu na Wall Street i rynki w Europie.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów. Wiodące indeksy finiszowały nad kreską zyskując od 0,38% (DAX 40) do 0,75% (FTSE 100).

Podczas wczorajszej sesji na Wall Street benchmarki korygowały spadki z poprzedniej sesji, co ponownie doprowadziło je tuż poniżej lokalnych szczytów, ale nadal do czasu ich pokonania możemy zobaczyć pogłębienie ruchu spadkowego. Dow Jones Industrial Average zyskał 151 pkt., czyli 0 4%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,96%. Nasdaq Composite wzrósł o 1,3%.

Dobra sesja w azji.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w znacznej większości notują wzrosty. Nikkei 225 zyskuje 1,21%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,77%. Południowokoreański KOSPI spada o 0,25%. Na pozostałych parkietach: Singapur (1,13%), Sensex (0,04%), Hong Kong (0,51%), Shanghai (1,28%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,74%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Podobnie jak na głównych parkietach Starego Kontynentu, na GPW dominowały byki. WIG20 dynamicznie ruszył na północ, a niedźwiedzie tylko bezradnie przypatrywały się szarży. Aktualny pełny emocji tydzień krzyżuje plany inwestorów, którzy chcieliby zająć pozycję na dłuższy termin, gdyż z dnia na dzień wypracowane zyski na kontraktach wyparowywują i dotyczy to obu obozów, zarówno kupujących, jak i sprzedających. WIG, jak i WIG20, zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości maksimów dziennego zakresu wahań.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 860 mln zł. WIG zyskał 1,77%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 2,07%. WIG20fut zyskał 1,77%, osiągając na zamknięciu wartość 2356 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 wzrósł o 1,58%. Uznaniem kupujących nie cieszyły się maluchy. sWIG80 zakończył dzień zyskiem na poziomie 0,15%.

Złoty traci do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,34.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,04

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,16.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.