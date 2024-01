Bitcoin robi kolejny krok naprzód. ETF, akcje, CFD, rodzaje produktów z ekspozycją na rynek kryptowalut

ETF-y z fizyczną replikacją ceny bitcoina stały się faktem. W ostatnim roku łatwo znaleźć kryptowaluty ze wzrostami większymi niż trzycyfrowe, które celebrują fakt, że proces instytucjonalizacji i normalizacji kryptowalut nadal postępuje.

W jaki sposób możemy zyskać ekspozycję na ten rynek? Jakie produkty istnieją z ich głównymi zaletami i wadami? Jakie firmy i fundusze inwestycyjne mogłyby zapewnić nam ekspozycję na ekosystem kryptowalut?

Kryptowaluty są zinstytucjonalizowane i rośnie dostęp do tego rynku

Zainteresowanie ze strony dużych amerykańskich menedżerów emisją funduszy ETF z fizyczną replikacją bitcoina (ETF istniały już w Europie czy Kanadzie) oznacza nowe wsparcie i uznanie świata kryptowalut i jego technologii. Z drugiej strony SEC kontynuuje postępy w regulacji ekosystemu kryptograficznego, zapewniając mu większą legitymizację i przejrzystość.

Kolejnym kamieniem milowym może być zatwierdzenie spotowego ETFu na Ethereum. W ten sposób proces instytucjonalizacji aktywów kryptograficznych trwa, a euforia gwałtownie rośnie, dzięki czemu w wielu kryptowalutach łatwo znaleźć ponad trzycyfrowe wzrosty w ciągu ostatniego roku.

Zyskując jednak pewną perspektywę, jesteśmy o krok bliżej „normalizacji” kryptowalut jako kolejnego aktywa inwestycyjnego. Tak naprawdę istnieje już szeroka gama produktów finansowych, które umożliwiają bezpośrednie i pośrednie pozycjonowanie się w kryptowalutach. Przyjrzyjmy się kilku przykładom z ich zaletami i wadami.

Bezpośredni zakup bitcoinów lub kryptowalut

Istnieje wiele giełd kryptowalut, które umożliwiają bezpośredni zakup aktywów kryptowalutowych. W tym przypadku proces jest typowy: otwarcie konta, przelanie pieniędzy i rozpoczęcie operacji. Koszty, które należy wziąć pod uwagę w tej operacji, są typowe: opłaty za przechowywanie lub opłaty za kryptowaluty/portfele cyfrowe oraz opłaty operacyjne.

Prowizje kupna/sprzedaży różnią się w zależności od wolumenu transakcji i od tego, czy jesteś (1) twórcą/ animatorem rynku (zlecenia z limitem), czy (2) odbiorcą/ takerem (zlecenia rynkowe). Inny system prowizji w porównaniu do zwykłego na rynkach akcji i obligacji ma na celu zapewnienie płynności na rynku.

Zaletami zakupów bezpośrednich jest pełna kontrola nad swoimi aktywami i bezpośredni dostęp do rynku. Jednak wybór rzetelnej giełdy i depozytariusza kryptowalut wraz z możliwością zapomnienia kluczy prywatnych stanowią barierę wejścia dla niedoświadczonych inwestorów.

ETFy kryptowalutowe

W tym przypadku musimy rozróżnić tych, którzy tworzą fizyczną replikę, od tych, którzy korzystają z produktów pochodnych w celu śledzenia kryptowalut. Replikacja fizyczna lub spotowa polega na faktycznym zakupie kryptowaluty i jej utrzymaniu w portfelu cyfrowym. Replikacja z instrumentami pochodnymi odbywa się poprzez zakup kontraktów futures i opcji, które są obecnie emitowane na bitcoin i ethereum przez Chicago Mercantile Exchange (CME).

Fundusze ETF nie wymagają otwierania konta kryptowalutowego, dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem zwykłego banku lub brokera, co zmniejsza złożoność przy zajmowaniu pozycji. Największymi mankamentami w tym przypadku są związane z tym wydatki (zarządzanie i powiernictwo) oraz utrata bezpośredniej kontroli nad aktywami przez inwestora.

Koszyki lub indeksy kryptowalut

Niektórzy brokerzy lub pośrednicy tworzą własne indeksy referencyjne lub koszyki kryptowalut, na których można przyjmować pozycje, które w niektórych przypadkach mogą być wzrostowe (długie) i spadkowe (krótkie). Kryteria wyboru kryptowalut wchodzących w skład indeksu oraz waga nadana każdemu z nich będą miały decydujące znaczenie w jego ewolucji. Okoliczność wymagająca wcześniejszej analizy i stanowiąca trudność, jednak wielką zaletą jest to, że umożliwia zróżnicowany dostęp do świata kryptowalut i co do zasady, przy mniejszej zmienności i ryzyku.

W CMC Markets dostępny jest indeks kryptowalut oraz indeks głównych kryptowalut w formie kontraktów CFD.

Akcje spółek powiązanych z kryptowalutami

Jest to pośredni sposób na zdobycie ekspozycji na kryptowaluty. Korelacja pomiędzy bitcoinem, resztą kryptowalut i powiązanymi z nimi firmami jest wysoka. W ten sposób pośrednim sposobem uzyskania ekspozycji na kryptowaluty byłoby uzyskanie ekspozycji na te firmy. Najbardziej godne uwagi są notowane na giełdzie Nasdaq i można wyróżnić dwie branże. Pierwszą z nich byłyby giełdy kryptowalut lub firmy zajmujące się pośrednictwem i depozytem, ​​w tym: Coinbase (COIN) i MicroStrategy (MSTR). Z drugiej strony firmy zajmujące się wydobywaniem bitcoinów lub kryptowalut, wśród których możemy wyróżnić: Marathon Digital (MARA) i Riot Platforms (RIOT).

Fundusze giełdowe na technologię kryptograficzną i blockchain

Wadą doboru akcji jest to, że wymaga wcześniejszej analizy i dogłębnej wiedzy o sektorze. W tym sensie wybór akcji można przekazać menedżerowi lub profesjonalistom i przyjąć ekspozycję poprzez zakup funduszu inwestycyjnego, który może być notowany lub nienotowany. Ostatnim krokiem przy przyjęciu byłoby dokonanie wyboru pomiędzy funduszami o najlepszych wynikach pod względem rentowności/ryzyka w sektorze. Niektóre z funduszy ETF znalezionych na CMC Markets związanych ze światem kryptowalut i jego technologią to: Global X Blockchain ETF , Bitwise Crypto Industry Innovators ETF oraz Volt Crypto Industry Revolution i Tech ETF .

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (CFD)

ProShares Bitcoin Strategy ETF (CFD)

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (CFD)

Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe i opcje na bitcoin i ethereum CME

CME wyemitowało instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i opcje) na dwie kryptowaluty o największej kapitalizacji i te, dla których teoretycznie jest większa płynność. Płynność tych produktów z biegiem czasu uległa poprawie, choć w dalszym ciągu koncentruje się ona na pierwszych terminach zapadalności.

Zaletami jego stosowania jest możliwość wykorzystania dźwigni oraz możliwość przyjmowania pozycji krótkich. Wadą jest to, że jest to produkt bardziej złożony, wymaga znajomości dat wygaśnięcia, gwarancji, rolowania lub zmiany kontraktów w przypadku kontraktów futures czy sposobu wyceny opcji… a ryzyko może wzrosnąć, jeśli nie istnieje odpowiednia kontrola nad dźwignią finansową.

Stosowanie produktów pochodnych: Kontrakty CFD na kryptowaluty

Kontrakty CFD umożliwiają zajmowanie długich i krótkich pozycji oraz wykorzystanie dźwigni przy zajmowaniu pozycji w różnych kryptowalutach. Jednocześnie rozszerza te zalety na inne kryptowaluty oprócz bitcoina i ethereum. Zobacz instrumenty dostępne w CMC Markets.

Bitcoin (CFD)

Ethereum (CFD)

Solana (CFD)

Dowiedz się więcej: https://www.cmcmarkets.com/pl-pl/kryptowaluty

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.