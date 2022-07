Amerykańskie indeksy testują czterotygodniowe opory. Posiedzenie EBC najważniejszym wydarzeniem tygodnia

N a giełdach podczas piątkowej sesji widzimy analogię do końcówki poprzedniego tygodnia. Gracze z Wall Street zignorowali dane o inflacji, a a giełdach podczas piątkowej sesji widzimy analogię do końcówki poprzedniego tygodnia. Gracze z Wall Street zignorowali dane o inflacji, a rynek akcji odrabiał straty po kilku sesjach spadkowych.

Do tego od paru dni rynek przesunął się w kierunku oczekiwań, że na lipcowym posiedzeniu FOMC Fed zdecyduje się na podwyżkę stóp o 100 pb. Widać to w wycenie rentowności obligacji, gdzie nastąpiło odwrócenie krzywej dochodowości. Dwulatki dają wyższą stopę zwrotu niż T-Note. Jednak tak wysoką podwyżkę raczej trzeba przyjąć jako mniej prawdopodobny scenariusz.

W bieżącym tygodniu zwracamy uwagę na dane z amerykańskiego rynku nieruchomości, gdzie widać już pierwsze oznaki zastoju. Poza tym czekają nas odczyty czerwcowej inflacji CPI i PPI z poszczególnych gospodarek Europy. W czwartek Bank Japoni zdecyduje o wysokosci stóp procentowych. Poprzednie zapowiedzi BoJ sugerują, że w najbliższym czasie nie nastąpi zmiana w polityce banku. Jednak najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie czwartkowa decyzja EBC. Oczekuje się, że Rada Prezesów zdecyduje się na pierwszą od lat podwyżkę o 25 pb. Piątek upłynie w analizowaniu wstępnych odczytów PMI za lipiec. Gorsze od oczekiwań dane wskażą drogę w jakim tempie kurczą lub rozwijają się gospodarki.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Starego Kontynentu po serii spadków zakończyła się silnymi wzrostami. Przyczyny tak znacznego odbicia można szukać w realizacji zysków z krótkich pozycji. Najlepiej wypadły Dax, który zyskał 2,76% i CAC40 z zyskiem 2,04%. Pozostałe główne giełdy wzrosły od 1,69% do 1,81%. W podobnych nastrojach przebiegał handel za oceanem. Dow Jones zyskał 658 pkt., czyli 2,15%. S&P500 wzrósł o 1,92%. Będące pod presją spółki technologiczne również finiszowały w zieleni, a Nasdaq Composite wzrósł o 1,79%. Russell 2000 zaliczył wzrost o 2,16%. Niemniej od czterech tygodni jankeskie benchmarki utknęły w trendzie bocznym w poszukiwaniu kierunku i w takim ruchu mogą pozostać do decyzji lipcowego posiedzenia Fed, które zakończy się 27 lipca.

Dość spokojnie jest w handlu długiem. Niemniej rentowności obligacji rządu USA pozostają na wysokich poziomach. W piątek na zamknięciu trzydziestolatki osiągnęły rentowność 3,081%, najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note dają stopę zwrotu na poziomie 2,919%. Najbardziej wrażliwe na stopy procentowe dwuletnie obligacje mają oprocentowanie 3,128%. Należy zwrócić uwagę na odwrócenie krzywej dochodowości. Dwuletnie papiery dają wyższy zwrot niż T-Note i obligacje trzydziestoletnie.

Na rynkach w rejonie Azji i Pacyfiku, w ślad za Wall Street, panują dobre nastroje. Niemniej handel wciąż pozostaje niestabilny, głównie ze względu na obawy o spowolnienie gospodarcze. Inwestorzy próbują ocenić wpływ decyzji banków centralnych na wycenę ryzykownych aktywów, na ile agresywnie będą podnosić stopy procentowe w celu zahamowania inflacji i na ile spowoduje to spowolnienie globalnej gospodarki. Giełdy w Tokio jest dziś zamknięta z powodu święta. Australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,83%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 1,68%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (2,58%), Szanghaj (1,49%), Singapur (-0,75%), Nowa Zelandia (0,39%), Tajwan (0,82%). Indeks Azja Dow rośnie o 0,94%.

Na GPW, po serii spadków kończąca tydzień sesja przyniosła nieco ulgi posiadaczom akcji, a wszystkie benchmarki zakończyły handel na zielonym terytorium.

Jednak porównując ze skalą wzrostów w Europie, czy na Wall Street, można odnieść wrażenie, że było to odbicie zdechłego kota. Obecnie na WIG20 walka popytu z podażą toczy się w okolicach ważnego wsparcia. W minionym tygodniu byki obroniły, czy zatem dla graczy znad Wisły nie pozostaje nic innego, jak szukać nowego, niższego pułapu do potencjalnego odbicia po fali wyprzedaży? Jeśli obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce odejdą na chwilę w zapomnienie, to jest szansa na większe odbicie, ale jak na razie takiej szansy nie widać na horyzoncie. Przez cały dzień WIG20 oscylował wokół poziomu otwarcia i można było odnieść wrażenie, że żadna ze stron nie chce zrobić krzywdy przeciwnikowi. WIG20 fut, który na początku ubiegłego tygodnia spadł poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 5 lipca tego roku, pozostał poniżej tego poziomu. Niskie obroty sugerują, że chętnych na kupno akcji wciąż brakuje, a na parkiecie panuje wakacyjna sielanka. Obroty na szerokim rynku wyniosły raptem 671 mln złotych. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. Zarówno WIG, jak i WIG20 skromnie zyskały odpowiednio 0,42% i 0,38%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,69%, meldując się na poziomie 1615 pkt. Indeksy średnich i małych spółek zyskały 0,54% i 0,31%.

Złoty już w piątek zaczął odrabiać straty z ubiegłego tygodnia, ale obawy, że rynki wschodzące mogą być najbardziej dotknięte globalną awersją do ryzykownych aktywów, mają wpływ na wartość złotego, który wyparowuje z portfeli inwestorów. Niestety nie ma na razie żadnych sygnałów, by złoty powrócił do łask. Chaotyczne działania NBP i wypowiedzi przedstawicieli rządu nie wspierają PLN.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,63.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,78.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,74.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,85.

PLNJPY – słabość jena widać też w relacji do złotego. Para aktualnie handlowana jest 29,16.



