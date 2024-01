Bitcoin Kurs – Wird 2024 die Krönung sein?

Für den Bitcoin verlief das 2023 unter ganz anderen Vorzeichen als 2022. Bitcoin schloss das Jahr 2023 mit einem Kurszuwachs von fast 160 % ab und das trotz der turbulenten Monate, die die Kryptowelt durch behördliche Untersuchungen, einem potenziellen ETF und Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Binance-Chef Changpeng Zhao (CZ) und FTX-Gründer Sam Bankman-Fried geprägt haben.

Was ist letztes Jahr beim Bitcoin passiert?

Bereits im Januar 2023 startete der Bitcoin positiv in das Jahr und erreichte damals ein Zweimonatshoch, nach dem großen Bärenmarkttief im November 2022.

Das erste und zweite Quartal waren jedoch geprägt von der Stellungnahme der Securities and Exchange Commission (SEC) zu einer neuen Krypto-Regulierung, die die Regeln für digitale Token verschärfen sollten, nachdem die Unsicherheit durch den milliardenschweren Betrug des FTX-Gründers, der einen Großteil des Werts der Branche vernichtete, immer größer wurde. Darüber hinaus schien die straffe Geldpolitik der Federal Reserve einen Tribut an den US-Bankensektor zu fordern, was Panik in der Bankenbranche auslöste, jedoch urplötzlich zu einer Rally im Bitcoin führte, als eine Art Flucht in Alternativinvestments außerhalb des Bankensektors.

Im Sommer 2023 zeichnete sich jedoch ein immer positiveres Bild für die Kryptowelt ab, als BlackRock die Geschichte des börsengehandelten Bitcoin-ETF wieder zum Leben erweckte, was dazu beitrug, dass trotz der regulatorischen Herausforderungen, mit denen die Unternehmen konfrontiert waren, Optimismus für ihre voraussichtliche Zulassung Anfang dieses Jahres aufzubauen. Die Erwartung einer ETF-Zulassung trug weiter zur Erholung des Bitcoins bei und ließ seinen Preis im Oktober auf über 30.000 USD steigen und im Dezember sogar die 40.000 USD-Marke überschritt.

Grundsätzlich scheint der Ausblick für den Bitcoin im Konsens für dieses Jahr sehr optimistisch zu sein. Als Gründe werden immer wieder der ETF und das Halving genannt. Allerdings muss man sagen, dass sich die Krypto-Investoren dieser Ereignisse bewusst sind und die Gefahr besteht, dass sich die Geschichte der vergangenen Ereignisse nicht identisch abspielt, sondern die ein oder andere Überraschung parat haben könnte.

Wird der Bitcoin ETF bereits nächste Woche genehmigt oder abgelehnt?

Zum Jahresstart 2024 fallen Bitcoin und andere Kryptowährungen zunächst stark, da die Zweifel an der baldigen Zulassung des Bitcoin-ETF durch die SEC wieder zunahmen. Eine Genehmigung gilt zwar immer noch als wahrscheinlich, aber es wäre für Anleger ratsam, hier besonders aufzupassen.

Wie die Marktreaktion vom Mittwoch zeigt, hat der Markt die Zulassung des ETF offenbar schon fast eingepreist. Das macht die Vorteile einer Genehmigung minimal, aber die potenziellen Nachteile schwerwiegender, wenn die SEC die Anträge erneut ablehnt oder verzögert.

Die Analysten von J.P. Morgan sehen dies ebenfalls so und gaben gestern bekannt, dass, selbst wenn die Genehmigung erteilt wird, dies ein "sell-the-news"-Moment sein könnte, zumindest um die große Euphorie zu ersticken.

Politisch ist die Luft noch nicht endgültig rein für den Bitcoin

Während sich die ETF-Antragsteller mit der SEC ausgetauscht haben, könnten die anderen politische Kräfte den Prozess ebenfalls verzögern oder außer Kraft setzen. Die Biden-Administration sieht Kryptowährungen weiterhin als eine Bedrohung für die Finanzstabilität an, wenn sie stärker mit dem traditionellen Finanzsystem verbunden werden, ohne dass die Märkte, stärker beaufsichtigt werden.

In den kommenden Tagen wird es also spannend bleiben. Und eines scheint sicher. Eine Einbahnstraße wird der Preisverlauf nicht werden und die bekannte hohe Volatilität im Bitcoin scheint das einzig sichere zu sein, was wir erwarten können.

