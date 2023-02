Zwrot na rynkach? Coraz trudniejsza sytuacja byków

Dane z amerykańskiej gospodarki

Napływające dane z amerykańskiej gospodarki sugerują, że Rezerwa Federalna nie szybko złagodzi swoją dotychczasową politykę walki z inflacją, na co tak wielu graczy liczyło. Spadek inflacji wyhamował i pozostaje na wysokich poziomach. Przekłada się to na spadek optymizmu na globalnych giełdach. Jeśli Fed nadal za priorytet uzna schładzanie gospodarki w imię walki z uporczywą inflacją, a nic nie wskazuje na to, że będzie inaczej, można się spodziewać realizacji zysków z rajdu rozpoczętego w październiku ubiegłego roku. Gospodarka USA wydaje się wykazywać siłę na początku tego roku, po solidnym, ale nieco słabszym wzroście pod koniec 2022 r.

Zmianę nastawienia inwestorów giełdowych widać na rynku długu. Rentowność amerykańskich obligacji po trzech miesiącach spadków wróciła do wzrostów. Na rynku walutowym dolar powrócił do łask, a surowce wraz z rosnąca siłą dolara tracą. Cena uncji złota spadła w okolice 1800 USD, a wraz z nim spadały ceny srebra, miedzi, platyny czy palladu.

Czy ostatnie dwie sesje tego miesiąca będą próbą utrzymania się popytu na powierzchni, czy też byki wywieszą biała flagę?

Od początku lutego, zrówno Dow Jones, S&P500, jak i Nasdaq100 nie mają siły wspinać się na wyższe poziomy, co zaowocowało tym, że lokalne wsparcia zostały przebite. Po czterech dniach spadków i niewielkim jednodniowym odbiciu, piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidną przeceną. Dow Jones spadł o 337 pkt., co oznacza zmianę o 1,02%, S&P500 z marnym skutkiem próbował walczyć o powrót powyżej okrągłego poziomu 4000 pkt., tracąc 1,05%, a Nasdaq Composite spadł o 1,69%. Na głównych parkietach Europy, tylko początek handlu po dobrym otwarciu przebiegał po myśli byków. Następnie benchmarki zsuwały się coraz niżej, kończąc dzień na czerwonym terytorium. Najmniej straciły FTSE100 (-0,37%) i IBEX35 (-0,33%). Dax i CAC 40 dotknęła największa przecena o ponad 1,7%. Stoxx 600 i FTSE MIB cofnęły się o 1%.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku przeważają spadki w ślad za słabym tygodniem w Europie i na Wall Street. Minutki z posiedzenia Fed pokazały, że bankierzy spodziewają się utrzymania wysokich stóp procentowych, a PCE core odnotował niższy spadek niż tego oczekiwały rynki. Z jednej strony inwestorzy wyceniają odbicie chińskiej gospodarki po odejściu od polityki zero covid, a z drugiej zaś inflacja, widmo recesji i geopolityka pozostają największymi z obaw. Nikkei traci 0,07%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,29%, a południowokoreański KOSPI spada o 1,15%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,62%), Szanghaj (-0,31%), Singapur (0,42%), Sensex (-0,50%), Indonezja (-0,31%). Indeks Asia Dow traci 0,39%.

Po pięciu z rzędu dniach wyprzedaży spółek z indeksu WIG20 i czwartkowej próbie powrotu warszawskich byków do gry, kończąca tydzień sesja na parkiecie przy Książęcej pokazała kto w tej chwili rozdaje karty. Sesja zakończyła się spadkiem wszystkich benchmarków. W dużej mierze na nastroje nad Wisłą miało wpływ to, co działo się na globalnych parkietach, a tam optymizmu było jak na lekarstwo. Dane napływające z polskiej gospodarki są dalekie od tego by sądzić, że powraca do jej zdrowia. Przy wysokiej inflacji wzrosło bezrobocie. Sprzedaż detaliczna w styczniu w ujęciu miesięcznym tąpnęła z 12,9% do minus 22,8%. Od strony technicznej, w czwartek mieliśmy reakcję na skrajne wyprzedanie rynku, na co wskazywało RSI. Piątek pokazał, że dno jest niżej. Za nami nie tylko słaby piątek, ale cały tydzień. Na wykresie miesięcznym straszy czarny duży korpus. Technicznie, WIG20 wcześniej przetestował od spodu rozbite wsparcie w okolicach 1870 pkt., a zatem to, czego można było się spodziewać, czyli pogłębienie spadków poziomu 1800 punktów stało się faktem i przy tym poziomie kupujący muszą wkroczyć do gry chcąc bronić swoich racji, co wcale nie będzie łatwe.

Głębsza korekta byłaby czymś normalnym, a nawet pożądanym po czteromiesięcznym rajdzie rozpoczętym w październiku 2022 r. Obrót na szerokim rynku wyniósł skromne 695 mln złotych. WIG stracił 0,71%, a WIG20 oddał z dorobku 0,96%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,76%, meldując się na poziomie 1820 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,18%, a sWIG80 spadł o 0,07%.

Od publikacji payrollsów złoty systematycznie tracił do głównych walut, ale od kilku dni jego notowania stabilizują się na wysokich poziomach:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,34.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,72.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,48.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,76.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,40.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.