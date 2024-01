Zgodnie z oczekiwaniami Bank Japonii podczas styczniowego posiedzenia pozostawił krótkoterminową stopę procentową na niezmienionym poziomie -0,1%. Bank centralny utrzymał także górną granicę rentowności długoterminowych obligacji skarbowych na poziomie 1,0%. W kwartalnym raporcie BoJ obniżył perspektywy inflacji na rok 2024 do 2,4% z październikowych prognoz na poziomie 2,8%, odzwierciedlając niedawny spadek cen ropy. Rada stwierdziła, że w 2025 r. spodziewa się, że inflacja bazowa wyniesie 1,8%, nieco powyżej wcześniejszych szacunków na poziomie 1,7%. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, decydenci obniżyli swoją prognozę wzrostu PKB na 2023 r. do 1,8% z 2,0% w poprzednich projekcjach. Bank skorygował w górę prognozę PKB na rok 2024 do 1,2% z 1,0%. Gubernator Kazuo Ueda powiedział niedawno, że nie widzi natychmiastowej potrzeby zmiany gołębiego stanowiska BoJ, a potężne trzęsienie ziemi na początku roku utrudnia zarządowi banku położenie kresu ujemnym stopom procentowym.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 23.01.2024.

Na decyzje banku, japoński zareagował nieznacznym umocnieniem stosunku do dolara i utrzymał się powyżej lokalnego wsparcia na poziomie 147,50.

W dalszej części tygodnia kolejne banki centralne podejmą decyzję o wysokości stóp procentowych. Będa to Norges Bank, który w grudniu zaskoczył rynki podwyższając koszt pieniądza, Bank Kanady i Europejski Bank Centralny. Powszechnie oczekuje się, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie.

W Europie i USA nie brakuje optymistów.

Po wysokim otwarciu, wiodące indeksy podczas poniedziałkowej sesji z wyjątkiem giełdy w Mediolanie (FTSE MIB -0,47%), zakończyły dzień nad kreską odnotowując wzrosty od 0,35% (FTSE100) do 1,11% (IBEX 35). Inwestorzy obstawiają, że polityka EBC nie zmieni się w najbliższym okresie, co może przełożyć z korzyścią dla akcji. Jednak takie założenie przy słabych danych z poszczególnych gospodarek Eurolandu może zakończyć się głębsza korektą na giełdach.

Na Wall Street za nami kolejna sesja, gdzie gra toczyła się pod dyktando byków. Jednak to wysokie otwarcie sprawiło, że byki pozostały ostrożne i do końca notowań handel odbywał się płasko. Dow Jones Industrial Average zyskał 138 pkt., czyli 0,36%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,22%. Nasdaq Composite zyskał 0,32%.

W Azji umiarkowana przewaga popytu.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości zyskują i nawet będące pod presją giełdy chińskie oraz giełda w Hongkongu odreagowują przeceną z ostatnich dni. Japoński Nikkei osiągnął najwyższy poziom od prawie 34 lat, jednak dynamika wzrostu spowalnia po decyzji Banku Japonii. Indeks giełdy w Tokio oscyluje wokół zera. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,51%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,48%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (3,34%), Szanghaj (0,54%), Singapur (0,02%), Sensex (-0,44%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,6%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Poniedziałkowa sesja na GPW choć zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów, nie zmieniła obrazu rynku, pomimo sprzyjającego otoczenia płynącego z Europy i z Wall Street. Jak na razie próba powstrzymania pogłębienia korekty ostatniej fali wzrostowej. Pozostaje pytanie, czy korekta pogłębi się, czy końcówka stycznia będzie należeć do byków. Na chwile obecną, odpowiedź na to pytanie kryje się w okolicach poziomu 2200 pkt. Jeszcze w ubiegły wtorek WIG20 trzykrotnie obronił się przed atakiem podaży utrzymując indeks powyżej tego poziomu. Dzień później scenariusz korekty ostatniej fali wzrostowej rozwijał się, a WIG20 zanurkował. Od piątku WIG20 próbuje wspiąć się powyżej wspomnianego poziomu, jednak idzie mu to bardzo opornie. Zatem oba scenariusze pozostają w grze.

Za nami trzecia z rzędu sesja wzrostowa. Po wysokim otwarciu, zarówno WIG, jak i WIG20 skierowały się na południe, schodząc chwilowo na czerwone terytorium. Udany start na Wall Street uratował indeks przed zakończeniem sesji na minusie Scenariusz utworzenia korekty rajdu na WIG20 z ostatnich miesięcy pozostaje w grze. Nawet jeśli tak by się stało, nie jest to jeszcze powód do panicznej wyprzedaży, ponieważ korekta jest rzeczą normalną, a wręcz pożądaną dla uspokojenia emocji. Technicznie, wczorajsze odbicie mogło być tylko sprawdzeniem, czy poziom 2200 pkt. będzie oporem, na którym zaczaiła się podaż, czy trampoliną na wyższe poziomy. Zatem można przypuszczać, że bieżący tydzień może przynieść sporo emocji na parkiecie przy Książęcej.

WIG20 ponownie zamknął się blisko poziomu 2200 pkt., a jego trwałe pokonanie otwiera drogę na wyższe poziomy. Utrzymanie tego poziomu, jako bariery dla popytu może oznaczać pogłębienie korekty do kolejnego poziomu 2100 pkt. Dopiero trwałe wyjście powyżej pułapu 2300 otworzy drogę na 52-tygodniowe maksima.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,02 mld zł. WIG zyskał 0,24%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,19%. WIG20fut wzrósł o 0,18%, osiągając na zamknięciu wartość 2218 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,50%. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,21%.

Złoty stabilizuje się do głównych walut po ostatniej przecenie.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,36.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,99.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,62.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,00.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.