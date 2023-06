Po jastrzębiej pauzie w podnoszeniu stóp procentowych, inwestorzy będą z uwagą wsłuchiwać się w słowa przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Jerome Powell złoży dziś półroczne zeznania przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Wydarzenie to może spowodować podwyższona zmienność na dolarze i na rynku akcji, a w czwartek przed Senacką Komisją Bankową.

Na Wall Street, żyła złota, jaką były centra wielkich miast wzbudzają coraz większy pesymizm inwestorów. Skoncentrowane na miastach fundusze inwestycyjne są notowane niżej niż połowa poziomu sprzed pandemii. Obligatariusze domagają się dodatkowych odsetek za zadłużenie związane z budową biurowców. Śródmieścia były przez lata żyłą wplywów dla amerykańskich miast, zapewniając miliardy dolarów z podatków. Z kolei inwestorzy, którzy stawiali na biurowce w centrum miast, czuli się jakby mieli bankomat w kieszeni. Teraz, gdy pracownicy spędzają więcej czasu w swoich biurach domowych, inwestycje związane z centrami miast są sprzedawane po spadających cenach na niestabilnych rynkach. Od Nowego Jorku przez Chicago po San Francisco, mieszkańcy i goście narzekają na puste śródmieścia, które stały się ostoją dla osób chorych psychicznie i bezdomnych. Z danych Kastle Systems, firmy zajmującej się bezpieczeństwem budynków wynika, że w 10 głównych obszarach metropolitalnych biurowce są tylko w około 50% obsadzone w porównaniu ze stanem przed Covid-19. Dane dotyczące transportu publicznego pokazują, że w głównych obszarach metropolitalnych liczba pasażerów transportu publicznego wynosi mniej niż 70% poziomu sprzed Covid-19.

Cofnięcie w Europie i na Wall Street.

Druga z rzędu sesja zakończona spadkami głównych europejskich indeksó w. Dax, który w ubiegłym tygodniu ustanowił historyczne maksimum, na chwilę pokonując poziom 16400 pkt., spadł wczoraj o 0,55%. Najwięcej przeceniony był FTSE MIB (0,64%). Stoxx 600 i CAC40 straciły odpowiednio 0,59% i 0,27%. FTSE100 w perspektywie podwyżki stóp przez BoE cofnął się o 0,25%.

Powrót po długim weekendzie w USA nie sprzyjał kupującym akcje. Dow Jones spadł o 245 pkt., czyli 0,72%, ale otrzymany został poziom 34000 pkt. S&P500 stracił 0,47%, tym samym zszedł poniżej 4400 pkt. Nasdaq Composite zaliczył skromne cofnięcie o 0,16%.

W Azji przewaga spadków.

Rosną akcje w Tokio, ale spadają w Hongkongu, Szanghaju, Sydney i Seulu. Szaleństwo wokół sztucznej inteligencji spowodowało, że wybrana grupa spółek technologicznych osiągnęła ogromne zyski. Z drugiej strony jest obawa, że Fed będzie dłużej utrzymywał wysokie stopy procentowe, co może zmiażdżyć gospodarkę. Giełda w Tokio rośnie o 0,75%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,29%. Południowokoreański KOSPI traci 0,69%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-2,07%), Szanghaj (-0,43%), Singapur (0,16%), Sensex (0,21%). Indeks Asia Dow traci 0,46%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami kolejna sesja spadkowa przy bardzo niskiej aktywności inwestorów. Czyżby nie było chętnych na kupowanie akcji? Poniedziałkowy i wczorajszy handel na GPW przypominał scenariusz rozprowadzania akcji po tym, jak posiadacze długich pozycji na kontraktach zrealizowali duże zyski. Pod presją znalazły się akcje CD Projektu, który stracił 5,88%, przy obrocie 128 mln zł. W pamięci mamy sesję przed wygasaniem kontraktów, gdzie krótcy sprzedawcy lizali rany.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 21.06.2023.

Cofnięcie widoczne jest na bankach. WIG-banki testuje opór i nie do końca wiadomo, jak wyrok TSUE wpłynie na ich wyniki finansowe. Jeszcze w pierwszej godzinie handlu wydawało się, że WIG20 ma szansę utrzymać się nad kreską, jednak pogorszenie nastrojów w Europie udzieliło się graczom przy Książęcej. Indeks blue chipów zsuwał się na coraz to niższe poziomy, kończąc dzień w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Aktualnie nic nie wskazuje na to, że na parkiet przy Książęcej powróci bessa. Wyciąganie daleko idących wniosków po jednej sesji spadkowej może się zemścić. Istnieje prawdopodobieństwo korekty, co byłoby w dużej mierze pożądane dla uspokojenia nastrojów. Celem dla byków jest teraz obrona wsparć. WIG20 znalazł się na pierwszym wsparciu, a jego pokonanie otworzy drogą do kolejnego na poziomie 2020 pkt.

Z technicznego punktu widzenia, na wykresie WIG20 pojawiła się formacja spadającej gwiazdy. Ostatni raz, gdy podobna sytuacja wystąpiła, WIG20 zaliczył korektę, która sprowadziła indeks 100 punktów niżej. Czy historia się powtórzy?

WIG stracił 0,70%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 0,82%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,15%, finiszując na poziomie 2060 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,30%, a sWIG80 zameldował się pod kreską ze stratą 0,57%.

Dobra passa złotego trwa.

Złoty zakończył ubiegły tydzień umocnieniem się do większości walut rezerwowych. Dziś pozostaje stabilny.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,20.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,44.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,07.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.