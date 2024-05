Z okazji Dnia Pamięci giełdy NYSE i Nasdaq są dziś zamknięte. Również wstrzymany jest handel obligacjami, zamknięte będą również rynki pozagiełdowe. Handel kontraktami na amerykańskie indeksy będzie skrócony do godz. 19. Ponadto nie odbędzie się handel akcjami w Londynie z powodu Summer Bank Holiday. Tradycyjnie podczas nieobecności inwestorów z USA zmienność jest niewielka. Czy tak będzie i dzisiaj?

Giełdowi gracze mają nad czym rozmyślać. Czy nadszedł czas na korektę na giełdach, czy to tylko przystanek w dalszej wspinaczce na nowe szczyty? Jak pokazują dane, gospodarka strefy euro wstaje z kolan, dane z USA nie napawają optymizmem. Konsumenci są coraz bardziej ostrożni w wydawaniu pieniędzy. Trudno będzie utrzymać wzrost gospodarczy, a ostatnie wzrosty surowców w tym miedzi, czy srebra dały w krótkim czasie stopę zwrotu, której można by oczekiwać przez cztery lata. Zatem otwarte pozostaje pytanie, czy zmierzamy do przegrzania koniunktury na giełdach i surowcach? Jeśli tak, może to oznaczać przesunięcie inwestorów w stronę gotówki.

Na giełdzie w USA, w ciągu ostatniego tygodnia, wzrost odnotowano tylko w sektorze technologii, a nieruchomości, energia, finanse, dobra uznaniowe, usługi użyteczności publicznej spadły od 1,3% do 2,7%. Odczyt indeksu menedżerów, pokazujący przyspieszenie aktywności w sektorach przemysłowym i usługowym mógł zaniepokoić inwestorów, że decydenci nie będą spieszyli się z obniżkami stóp procentowych, a w niektórych przypadkach byli skłonni przeprowadzić kolejną podwyżkę, jeśli uznają to za konieczne.

Na rynku surowcowym, po tym, jak cena miedzi osiągnęłą kosmiczna wartość, ostatnie trzy sesje przyniosły jej korektę o ponad 8%. Skorygowały się również ceny srebra i platyny.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 27.05.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i w USA.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach. Niemniej wzrosty były raczej symboliczne, niż trampoliną po spadkach w poprzednich dniach. Dax i FTSE MIB wzrosły o 0,01% i 0,07%. W czerwieni finiszowały posistałe benchmarki tracąć od 0,09% (CAC 40) do 0,58% (IBEX 35).

Na Wall Street, po tym jak indeksy osiągały historyczne maksima, inwestorzy przystąpili do realizacji zysków. Od poniedziałku zadyszki dostał Dow Jones, który na początku tygodnia cofnął się poniżej pułapu 40 000 pkt. Jednak piątkowa sesja to zatrzymanie spadków. Na finiszu amerykańskie benchmarki zamknęły się na zielonym terytorium. Ostatecznie Dow Jones zyskał 0,01%. S&P500 wzrósł o 0,7%, a Nasdaq Composite zyskał 1,10%.

Na giełdach w Azji wyraźne odbicie.

Dzisiejsza sesja na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku przebiega pod dyktando byków, w ślad za piątkowymi spadkami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,49%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,79%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,49%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,85%), Szanghaj (0,54%), Singapur (0,12%), Sensex (0,30%). Indeks Asia Dow w górę o 0,81%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Tydzień na parkiecie przy Książęcej rozpoczął się zdobywaniem kolejnych wyższych poziomów, jednak już od wtorkowej sesji widać powiew niepewności co było widoczne również podczas piątkowego handlu. Osiągnięty w poniedziałek poziom 2600 pkt. okazał się miejscem do realizacji zysków, ale pamiętać trzeba, że nawet cztery spadkowe sesje nie są pretekstem do hurtowego wyprzedawania akcji. Co więcej, nawet kilkudniowa korekta byłaby pożądana do uspokojenia nastrojów.

Początek handlu na WIG20 należał do niedźwiedzi. Po niskim otwarciu, WIG20 cały czas poruszał się pod kreską i na dwie godziny przed końcowym gongiem, osiągnął najniższą wartość dnia, czyli poziom 2512 pkt. W ostatniej fazie notowań, byki wyciągnęły benchmark w okolice maksimum dziennego zakresy wahań. Z punktu widzenia analizy technicznej, kluczowym na ten moment jest obronione lokalne wsparcie w okolicach 2520-2525 pkt. Jeśli z globalnych parkietów nie napłyną niepokojące sygnały, jest duża szansa na kontynuację marszu na północ.

Z grona blue chipów, 8 spółek odnotowało wzrost. Liderem wzrostu było Pepco, którego akcje zyskały 16,12%. LPP i Orange wzrosły o 1,64% i 1,56%. Czerwonymi latarniami okazały się JSW, Cyfrowy Polsat i PKN Orlen, które zostały przecenione odpowiednio o 4,45%, 3,81% i 2,60%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,48 mld zł. WIG stracił 0,45%. Indeks blue chipów spadł o 0,49%. WIG20fut stracił 0,47%, osiągając na zamknięciu wartość 2543 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,24%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,97%.

Złoty stabilny na poziomach wsparcia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,99.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,29.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,00.



