Wzrost stóp wzmaga poruszenie na giełdach, decyzja RBA w centrum uwagi

Odbicie na Wall Street straciło nieco na sile, ponieważ mocne dane ekonomiczne niwelują nadzieje na gołębi Fed, powodując wzrost rentowności obligacji. Po lepszych niż oczekiwano listopadowych danych o zatrudnieniu w USA, PMI dla przemysłu wyniósł 56,5, czyli lepiej niż szacunki na poziomie 53,4, a także powyżej 54,4 w poprzednim miesiącu. Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 3,60% z 3,49% w nocy, podczas gdy rentowność 2-latek podskoczyła do 4,39% z 4,28% dzień wcześniej. Odwrócenie na krzywej rentowności pogłębiło się do -79, zwiększając ryzyko recesji.

Biorąc pod uwagę ponowny wzrost kursów, indeks dolara amerykańskiego odbił się w stosunku do głównych walut, wywierając presję na rynki towarowe, przy czym zarówno ropa, jak i złoto gwałtownie wycofały się z ostatnich maksimów.

Podczas sesji azjatyckiej decyzja w sprawie stóp procentowych RBA była uważnie obserwowana, z oczekiwaniem na kolejną gołębią podwyżkę o 25 punktów bazowych. Ponadto chiński optymizm związany z ponownym otwarciem gospodarki nadal popychał chińskie akcje technologiczne w górę podczas sesji w USA, walcząc ze spadkami na szerokim rynku.

S&P 500 spadł poniżej poziomu 4000 i zakończył sesję poniżej 100-dniowej średniej kroczącej. Wszystkie 11 sektorów zakończyło na minusie, przy czym wiodące sektory - konsumencki, energetyczny, materiałowy i finansowy osiągnęły spadek od 2,5% do 2,9%. Sektory defensywne, w tym usługi użyteczności publicznej, dobra konsumpcyjne i opieka zdrowotna, były silniejsze, ale wszystkie spadły o około 1%.

Akcje Tesli zanotowały zjazd o 7% na wieść, że firma ogranicza produkcję w Chinach z powodu słabego popytu. Producent pojazdów elektrycznych obniży produkcję modelu Y o 20% w fabryce w Szanghaju w grudniu po rekordowej dostawie 100 291 samochodów w listopadzie. Szwajcaria ma również zakazać samochodów elektrycznych z powodu braku dostaw energii elektrycznej.

Akcje Apple zniżkowały o 1% po raporcie, że sprzedaż spadła o 11% w listopadzie z powodu ataku koronawirusa w głównej chińskiej fabryce Foxconn. Według wiadomości Bloomberga z zeszłego tygodnia, klęska związana z Covid może zmniejszyć produkcję Apple'a jego iPhone'ów Pro o 6 milionów.

Kontrakty terminowe na złoto gwałtownie wycofały się z 5-miesięcznego maksimum z powodu wzrostu wartości dolara amerykańskiego i rentowności obligacji. Cena metalu zniżkowała o około 30 USD za uncję, spadając poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, z krótkoterminowym wsparciem na poziomie około 1728.

Ropa naftowa zanurkowała o 3%, ponieważ obawy przed recesją powróciły po tym, jak dobre dane gospodarcze z USA ponownie zwróciły uwagę na pomysł utrzymywania przez Fed wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas. Wprowadzenie ceny maksymalnej przez kraje G7 oraz Australię na ropę z Rosji nie powinno mieć dużego wpływu na jej cenę, jednak optymizm związany z otwarciem Chin oraz niedobory dostaw energii w UE mogą być powodem byczych nastrojów na rynku czarnego złota.

Chiński juan zyskał na wartości, gdy duże miasta, takie jak Pekin, jeszcze bardziej złagodziły ograniczenia covidowe. Kurs USD/CNY spadł w poniedziałek poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 7, tworząc formację głowy z ramionami i zmierzając do potencjalnego krótkoterminowego celu na poziomie 6,75 z technicznego punktu widzenia.

Azjatyckie rynki akcji otwarły się niżej. Kontrakty terminowe ASX spadły o 0,75%, kontrakty terminowe Nikkei 225 spadły o 0,65%, a kontrakty terminowe na indeks Hang Seng spadły o 2,08%.



