Wysokie rentowności pogarszają sentyment na rynkach akcji

Europejskie rynki akcji radziły sobie wczoraj dobrze po zwyżkowej sesji w USA w środę. W ciągu ostatnich 48 godzin usłyszeliśmy od Rezerwy Federalnej i Banku Anglii, że oba banki centralne planują utrzymać bardzo luźną politykę pieniężną. Żadna z instytucji nie spieszy się z podniesieniem stóp procentowych, co położyło podwaliny pod wzrosty. Wczoraj DAX 30 odnotował nowy rekordowy poziom, skromne wzrosty odnotowały też FTSE 100 i CAC 40. Wczoraj sytuacja na Wall Street wyglądała inaczej, ponieważ rentowność 10-letnich obligacji w USA osiągnęła najwyższy poziom od 14 miesięcy i wyniosła 1,75%. Akcje technologiczne zanotowały wyprzedaż z powodu wzrostu rentowności, a firmy technologiczne są obecnie mniej popularne wśród inwestorów, ponieważ fundusze są przekierowywane do dotkniętych kryzysem branż, takich jak podróże i hotelarstwo. Dow Jones posiada stosunkowo niewielką ekspozycję na sektor technologii, dlatego spadł jedynie o 0,46%, podczas gdy ciężki technologicznie NASDAQ zanurkował o ponad 3%.

W środę wieczorem Jerome Powell, prezes Fed, podniósł prognozę wzrostu kraju na 2021 r. Odbicie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najsilniejszych na świecie. Wczorajsze dane z rynku pracy USA były jednak rozczarowujące, a odczyt liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych podskoczył do najwyższego od czterech tygodni poziomu 770 000. Ekonomiści przewidywali spadek do 700 000. Czkawka w danych dotyczących rynku pracy sugeruje, że powrót do normalności nie jest taki płynny. Pojawiły się również pozytywne dane ekonomiczne, które zaskoczyły traderów. Raport Philly Fed za marzec wzrósł do 51,8, najwyższego wyniku od prawie 50 lat. Składnik nowych zamówień w aktualizacji wzrósł ponad dwukrotnie, do 50,9, a wskaźnik płaconych cen podskoczył do najwyższego odczytu od 1980 r. To świadczy o presji inflacyjnej na towary, o której Powell mówił w środę.

Traderzy w Azji byli przerażeni spadkami obserwowanymi w USA, stąd presja sprzedażowa na Dalekim Wschodzie. Bank Japonii wspomniał, że program zakupu ETF będzie koncentrował się wyłącznie na ETF-ach powiązanych z Topix, które szkodzą Nikkei. Akcje europejskie mogą otworzyć dzisiaj się na minusie. Dolar amerykański odbił wczoraj z powodu wzrostu rentowności. Jerome Powell dał jasno do zrozumienia, że Fed nie ma zamiaru podnosić stóp w dającej się przewidzieć przyszłości, ale jednocześnie bank centralny USA mógłby być uznany za jednego z czołowych liderów, jeśli chodzi o to, kto pierwszy podniesie stopy procentowe. Złoto zanotowało wczoraj spadek, gdy doszło do umocnienia dolara. Ropa nurkowała, ponieważ obawy o popyt w Europie - związane z zatrzymaniem szczepionki AstraZeneca-Oxford - zaważyły na nastrojach. Energia jest notowana w dolarach, więc mocniejszy dolar również był tu czynnikiem wpływającym na spadek kursu czarnego złota.

Zadłużenie netto sektora publicznego Wielkiej Brytanii wzrosło do 18,4 miliardów funtów w lutym. Rządy na całym świecie pożyczają oszałamiające kwoty, aby utrzymać swoje gospodarki na powierzchni, ponieważ lockdowny zahamowały wzrost. Wcześniej w tym miesiącu Rishi Sunak, kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii, ujawnił różne programy mające na celu zapewnienie bardzo potrzebnej pomocy gospodarce, więc dług publiczny jest na dobrej drodze do dalszego wzrostu w nadchodzących miesiącach. Poziomy zadłużenia są ogromne, ale w rzeczywistości jest mało prawdopodobne, aby kwoty te wpłynęły na funta. Przewiduje się, że sprzedaż detaliczna w Kanadzie w styczniu spadnie o 3% w ujęciu miesięcznym, co oznaczałoby poprawę w stosunku do spadku o -3,4% w grudniu. Szczegóły zostaną opublikowane o godzinie 13:30.

EURUSD – dopóki utrzymujemy się poniżej 50-dniowej MA przy 1,2077 ostatnie spadki mogą być kontynuowane. Wsparcie znajduje się przy 1,1800. Wybicie powyżej 1,2242 może skierować kurs na 1,2349.

GBPUSD – od końca września para pozostaje w trendzie wzrostowym, docierając w zeszłym miesiącu do 34-miesięcznego szczytu. Jeżeli wzrosty się utrzymają, kolejnym celem może być 1,4241. Wsparcie znajduje się przy 1,3803 i 50-dniowej MA.

EURGBP – kurs znajduje się w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a w zeszłym miesiącu zanotował spadek do 11-miesięcznego dołka. Kolejne spadki mogą prowadzić w okolice 0,8400. Wzrosty powyżej 0,8730 powinny z kolei skierować kurs na 0,8800.

USDJPY – para pozostaje w ruchu wzrostowym od początku stycznia, a w tym tygodniu dotarliśmy do 9-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywna tendencja utrzyma się, celem może być 109,85. Odreagowanie z tego miejsca może dotrzeć do wsparcia przy 108,00 lub 105,50, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 68 punktów do 6,711

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 112 punktów do 14,663

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 59 punktów do 6,003



