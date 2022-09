Wydłużenie zamknięcia Nord Stream 1 negatywnie wpłynie na otwarcie Europy

P odczas gdy rynki europejskie kończyły negatywny tydzień pozytywnym akcentem, giełdy amerykańskie odreagowały całość wypracowanych zysków i zamknęły się znacznie niżej. W piątek widzieliśmy poprawę nastrojów po solidnym raporcie o zatrudnieniu w USA, który pokazał, że stopa bezrobocia wzrosła z 3,5% do 3,7%, ale przy wzroście wskaźnika uczestnictwa z 62,1% do 62,4%, co sugeruje, że na rynek powraca siła robocza w związku z rosnącymi kosztami utrzymania.

Późne odwrócenie trendu na rynkach amerykańskich nie wydawało się mieć żadnego wyraźnego katalizatora, chociaż doniesienia, że Rosja wstrzymuje dostawy gazu rurociągiem Nord Stream 1 na czas nieokreślony, mogły odegrać pewną rolę, biorąc pod uwagę, że ogłoszenie pojawiło się po piątkowym zamknięciu giełd w Europie.

Wydaje się, że ta słabość Stanów Zjednoczonych przełoży się na znacznie niższe otwarcie giełd europejskich, kiedy czekamy na informacje z EBC, które szuka sposobu na zapobieganie kryzysowi, który może wystąpić w związku z rosnącymi kosztami obsługi długu w krajach bloku. Działania Rosji w piątek, polegające na bezterminowym zamknięciu rurociągu, mogą wywołać wzrost cen gazu ziemnego w Europie i Wielkiej Brytanii, po dużych spadkach z zeszłego tygodnia, kiedy ceny gazu ziemnego w Wielkiej Brytanii zmalały o 39%, a w Europie o 33% . W dniu dzisiejszym uwaga inwestorów pozostanie skupiona na najnowszych danych o PMI dla usług za sierpień. Kilka miesięcy temu takie kraje jak Włochy, Hiszpania i Francja odnotowały przyzwoity wzrost dzięki dobrze prosperującej turystyce, jednak ostatnie upały okazały się być swego rodzaju mieczem obosiecznym, kiedy rozprzestrzeniały się pożary lasów w całej Europie oraz napływały doniesienia o różnych utrudnieniach dla podróżnych, które zaczęły działać jak przeszkoda. W czerwcu aktywność włoskiego sektora usług wynosiła 53,7, ale od tego czasu spadła do 48,4 w lipcu i może dalej spadać w sierpniu, podczas gdy sytuacja w Niemczech jest jeszcze gorsza ze spadkiem do 48,2 w lipcu i oczekiwanym utrzymaniu na tym poziomie w sierpniu. Francja okazała się bardziej odporna, gdzie odnotowano 51,6 podczas poprzedniego miesiąca i możemy zobaczyć spadek do 51 w sierpniu.

Sektor usług w Wielkiej Brytanii wykazuje pewne oznaki odporności, gdzie odczyt powinien się kształtować na poziomie 52,5, chociaż słabość waluty znacznie pogłębia presję inflacyjną w całym sektorze.

Dzisiaj dowiemy się, kto prawdopodobnie będzie następnym premierem Wielkiej Brytanii. Możliwe, że zobaczymy trzecią kobietę premier - Liz Truss. Publikacja wyników jest zaplanowana na godzinę 13:30. Kiedy funt jest poniżej 1,1500 w stosunku do dolara, nowy premier i rząd będą musieli przedstawić swój plan działania, jeśli chodzi o ograniczenie wzrostu cen energii, którego spodziewamy się w przyszłym miesiącu. Bez jakiejkolwiek interwencji rządu, możemy zobaczyć upadek setek firm. Prawdopodobnie nie poznamy dzisiaj żadnych szczegółów, ale możemy oczekiwać obniżki podatku VAT, a także możliwej obniżki stawek dla przedsiębiorstw oraz środki ukierunkowane na sektory najsilniej uzależnione od energii.

EURUSD – euro spadło poniżej 0,9900, otwierając perspektywę ruchu w kierunku 0,9620. W przypadku utrzymania poniżej ostatnich szczytów w okolicach 1,0120, możemy zobaczyć zejście do nawet 0,9000.

GBPUSD – pozostaje pod presją, spadając poniżej dołków z marca 2020 r. W okolicy 1,1410/15 mamy kolejne ważne wsparcie, jego rozbicie będzie przemawiać za ruchem w stronę 1,1000. Aktualnie popyt jest słabo widoczny, ale kluczowy opór znajduje się przy 1,1750/60.

EURGBP – obecnie ma opór na czerwcowych maksimach przy 0,8720, wsparcie pozostaje w okolicy 0,8580.

USDJPY – w zeszłym tygodniu dotarł do 140,80 i utrzymuje perspektywy do ruchu w stronę 145,00 i maksimów z 1998 r. na poziomie 147,70. 139,40 jest kluczowym wsparciem.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 70 punktów niżej, na poziomie 7211.

DAX – oczekuje się otwarcia 400 punktów niżej, na poziomie 12650.

CAC40 – możliwe otwarcie 157 punktów niżej, na poziomie 6010.



