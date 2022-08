Wstępne odczyty PMI pokażą dalsze osłabienie gospodarcze

W czorajszy spadek EUR/USD do poziomów ostatnio obserwowanych 20 lat temu wydaje się sugerować, że inwestorzy są coraz bardziej zaniepokojeni tym, że Rezerwa Federalna może nie zmieniać swojego podejścia do polityki pieniężnej w przyszłym roku.

Rynki zbytnio się przyzwyczaiły do tego, że Fed dbał o kursy akcji i teraz uświadamiają sobie, że tym razem może być inaczej. Wydaje się również, że rynki zaczynają wyceniać perspektywę utrzymania inflacji na wysokich poziomach przez dłuższy czas, co pomógł uświadomić wczorajszy wzrost cen gazu ziemnego. Jeśli inflacja faktycznie będzie wyższa niż to pierwotnie zakładano, stopy procentowe również będą utrzymane na wyższych poziomach. Te obawy spowodowały, że rynki europejskie zamknęły się wczoraj znacznie niżej, a niepokój ponownie wzrósł po tym, jak Gazprom ogłosił, że pod koniec miesiąca ponownie zamknie Nord Stream One w celu „konserwacji” na 3 dni. To zamknięcie po raz kolejny budzi obawy, że możemy napotkać problemy z dostawami, szczególnie w okresie zimowym. Nie ma znaczenia, czy Rosja zdecyduje się całkowicie odciąć przepływy, gdyż rynki już wyceniają taką możliwość, co skłania do konsekwentnych rewizji prognoz inflacji w górę.

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej szkodom, jakie wyrządziły nie tylko wysokie ceny energii, ale także ekstremalne warunki pogodowe, które widzieliśmy w Europie, przy niskim poziomie wody w rzekach i występujących pożarach lasów.

Wskaźniki PMI w Europie i Wielkiej Brytanii utrzymywały się na dodatnim poziomie przez prawie cały rok, pomimo wyzwań związanych ze wzrostem cen i osłabieniem aktywności gospodarczej. Jeszcze kilka miesięcy temu przemysł zdołał zachować nadzwyczajną odporność pomimo trudnego otoczenia makro. Na koniec drugiego kwartału widzieliśmy jak ta odporność ustąpiła miejsca gwałtownemu spadkowi aktywności gospodarczej, o czym świadczy załamanie w ostatnim badaniu oczekiwań ZEW, które osiągnęło najniższe poziomy od 2008 roku. Dzisiejszy wstępny odczyt PMI dla Niemiec ma przynieść dalszy spadek z 49,3 do 48, podczas gdy aktywność usługowa również spadnie z 49,7 do 49. We Francji sytuacja nie jest lepsza, chociaż sektor usług korzysta z ożywienia turystyki, jednak pożary lasów mogą znacznie obniżyć aktywność gospodarczą. W przemyśle aktywność prawdopodobnie spadnie do 49 z 49,5, podczas gdy usługi mogą spaść z 53,2, nawet poniżej aktualnej prognozy na poziomie 53. W Wielkiej Brytanii sytuacja jest nieco lepsza, gdyż zatrudnienie pozostaje na dobrych poziomach, mimo wysokich kosztów. Firmy ciągle są w stanie przerzucić ich wzrost. Czy to wystarczy, aby zapobiec sierpniowemu spadkowi jest dyskusyjne, biorąc pod uwagę, że w lipcu entuzjazm dotyczący perspektyw gospodarczych już zaczął słabnąć. Możemy zacząć obserwować jak aktywność gospodarcza spada z 52,1 dla przemysłu i z 52,6 dla usług. W Stanach Zjednoczonych widzieliśmy sprzeczne dane w lipcu, kiedy indeks PMI dla usług spadł do 47,3, a odczyt ISM pokazał wzrost do 56,7. Patrząc po payrollsach, wydaje się, że ISM był bardziej reprezentatywny, ale nadal warto zwracać uwagę na odczyty PMI, które mogą pokazać spowolnienie wzrostu kosztów.

EURUSD – osiągnął nowe 20-letnie minimum, przekraczając poprzednie dołki na 0,9950. Teraz kieruje się do wsparcia przy 0,9620. Główny opór na tej parze walutowej znajduje się dopiero w okolicach 1,0340.

GBPUSD – spadł poniżej 1,1760, co otwiera drogę do dołków z marca 2020 r. na 1,1500, opór pojawia się w okolicy 1,1980.

EURGBP – handel na tej parze walutowej ciągle odbywa się pomiędzy wsparciem na 0,8400 a oporem stawianym przez 0,8510. Wybicie jednej z tych wartości prawdopodobnie podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny.

USDJPY – ciągle oddala się od 50-dniowej SMA. Jeśli wsparcie na 136,30 zostanie utrzymane, możemy zobaczyć kontynuację ruchu w stronę maksimów przy 139,40.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 11 punktów niżej, na poziomie 7522.

DAX – oczekuje się otwarcia bez zmian, na poziomie 13230.

CAC40 – możliwe otwarcie 5 punktów niżej, na poziomie 6373.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.