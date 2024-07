Krach na rynku nieruchomości komercyjnych przenosi się na rynek obligacji.

Niewypłacalność rośnie w ulubionej inwestycji Wall Street w obligacje hipoteczne, wywołując nowe alarmy dotyczące przyszłości biur i centrów handlowych w miastach w całych Stanach Zjednoczonych.

W posiadaniu inwestorów takich jak banki, ubezpieczyciele, fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne znajduje się około 260 miliardów dolarów transakcji, znanych jako obligacje z jednym aktywem i jednym pożyczkobiorcą. Wynajmujący, często firmy private equity, wykorzystali te pieniądze na zakup drapaczy chmur, centrów handlowych i innych nieruchomości.

Znaczna część zadłużenia staje się wymagalna, a rynki refinansowania są zamrożone dla wielu właścicieli nieruchomości biurowych i handlowych. Niektórzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań nawet przed terminem, ponieważ ich koszty odsetkowe wzrosły, gdy Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe.

Te tak zwane obligacje SASB miały być ultrabezpieczne, ale wskaźnik pożyczek zagrożonych niewypłacalnością, lub bliskich niewypłacalności wzrósł prawie trzykrotnie w ciągu dwóch lat, osiągając 8,7% w 2024 r., Według danych CRE Finance Council, grupy handlowej.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 17.07.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wczorajszy handel na giełdach Starego Kontynentu zakończył się solidnymi spadkami na wszystkich głównych parkietach. Zmienne nastroje na giełdach wydają się klarować i w powietrzu czuć widmo głębszej korekty, podobnej do tej jaka doznał CAC40. Od początku handlu, wszystkie wiodące indeksy Europy skierowały się na południe i ostatecznie spadły od 0,02% (FTSE MIB) do 0,69% (CAC 40).

Na Wall Street sesja przebiegła w o wiele lepszych nastrojach, gdzie wszystkie indeksy finiszowały dzień na zielonym terytorium. Dow Jones wzrósł o 1,85%, S&P500 zyskał 0,64%, a Nasdaq Composite 0,20%. Niewątpliwie piątkowy odczyt inflacji ucieszył tych inwestorów, którzy skupieni są na małych spółkach. Perspektywa cięcia stóp procentowych sprawia, że firmy nie będą już tak obciążone wysokimi kosztami zewnętrznymi. Russell 2000 kontynuował silne wzrosty i odnotował zmianę o aż 3,5%.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio wznowił dynamiczne spadki z ostatnich sesji i spada o 0,43%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,73%. Południowokoreański KOSPI traci 0,8%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,05%), Szanghaj (-0,32%), Singapur (-0,09%), Sensex (0,06%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,34%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Od początku lipca WIG20 nie może znaleźć kierunku i handel wygląda jak przepychanka popytu z podażą. Na zmianę to sesja wzrostowa, to znów inicjatywa należy do niedźwiedzi. Tak było jeszcze w poniedziałek, jednak już wtorkowa sesja odbyła się bez strony kupującej. Po lekko wzrostowym otwarciu, zarówno WIG, jak i WIG20 skierowały się na południe i rozbijały kolejne wsparcia, aby ostatecznie zamknąć się w bezpośredniej odległości od dziennego minimum.

Najważniejszym aspektem wczorajszego handlu na WIG20 było rozbicie kluczowego wsparcia na wysokości 2500 punktów, co może oznaczać, że rozpoczęła się długo wyczekiwana korekta.

W mocy pozostaje pytanie, czy warszawskie byki przyczaiły się na niższych poziomach. Zebranie wyrzucanych na rynek akcji, może pozwolić na atak na szczyt z 20 maja bieżącego roku na 2598 pkt.

Z grona blue chipów, wszystkie 20 spółek zameldowało się na czerwonym terytorium, gdzie liderem spadków był Cyfrowy Polsat z wynikiem -6,57%, tuż za nim podążały akcje KGHM (-4,96%) i Alior Banku (-4,7%).

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,456 mld zł. WIG stracił 2,98%. Indeks blue chipów spadł o 3,27%. WIG20fut obsunął się o 3,22%, osiągając na zamknięciu wartość 2467 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 2,63%. Podobnie wypadły maluchy, sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 1,33%.

Złoty pozostaje stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,39.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,30.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.