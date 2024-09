Wall Street wydaje się być nerwowe w odliczaniu czasu do obniżek stóp procentowych. Stereotyp, że inwestorzy nienawidzą niepewności, widać na rynku od początku sierpnia, kiedy oznaki osłabienia rynku pracy wywołały debatę na temat tego, czy Fed czekał zbyt długo z obniżką stóp procentowych. Rynki akcji i obligacji stały się niestabilne po tym, gdy przed sierpniem rynki były stabilne. Inwestorzy próbują teraz ocenić, czy ostatnie dane ekonomiczne pokazują po prostu powrót gospodarki do normy, czy też wczesny przebłysk recesji. Traderzy instrumentami pochodnymi opartymi na stopach procentowych wyceniają obecnie stopę referencyjną wynoszącą około 2,75% do końca przyszłego roku, z 5,25% obecnie. To oznaczałoby się 10 standardowych obniżek stóp o ćwierć punktu procentowego — coś, co Fed prawdopodobnie zrobi tylko w odpowiedzi na recesję.

W tym tygodniu uwaga inwestorów skupi się na środowej decyzji FOMC. Dylemat Rezerwy Federalnej w kwestii obniżek stóp procentowych: zacząć na dużą czy na małą skalę? Bank centralny ma obniżyć stopy procentowe po raz pierwszy od 2020 r. Bankierzy zasygnalizowali pewność, że inflacja powraca do celu banku i mogą dokonać wielokrotnych obniżek stóp procentowych w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Stają przed pytaniami, czy obniżyć o tradycyjne 0,25 punktu procentowego, czy o 0,5 punktu. Teraz Fed skupi się na rynku pracy, który zgodnie z założeniami Fed skurczył się. Odpowiedzi na pytanie o to, jak szybko będą działać, mogą ujawnić wskazówki dotyczące szerszej strategii Fed.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 16.09.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Najpierw decyzja EBC wsparła w czwartek giełdy Starego Kontynentu, które wcześniej poszukiwały kierunku, na zmianę to rosnąc to znów spadając, a piątkowa sesja pokazała dalszy apetyt na akcje. Przez ponad połowę handlu indeksy poruszały się dość płasko, to już po południu uwidocznił się większy optymizm, który wyprowadził indeksy w okolice dziennych maksimów. Wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,39% (FTSE100) do 1,23% (IBEX 35).

Również na Wall Street, nie brakowało optymizmu. Wszystko wskazuje na to, S&P500 ma apetyt na historyczne maksimum, a być może pomoże mu w tym środowa decyzja Fed. Dow Jones wzrósł o 0,72%, S&P 500 zyskał 0,54%. Nasdaq Composite zaliczył wzrost o 0,65%.

W Azji mieszane nastroje

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku tak jak w piątek panują mieszane nastroje. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,68%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,39%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,13%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,01%), Szanghaj (-0,48%), Singapur (-0,33%), Sensex (0,20%). Indeks Asia Dow w górę o 0,38%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po kilku spadkowych dniach na parkiecie przy Książęce, przyszedł czas na pobudkę byków, a za nami druga z rzędu sesja z silnym wzrostem i to w chwili gdy wydawało się, że popyt zniknął, a dużymi krokami zbliża się termin rozliczenia wrześniowej serii kontraktów.

Poprawa nastrojów na europejskich giełdach oraz na Wall Street udzieliła się stronie popytowej. Już sam początek handlu zapowiadał się po myśli byków. Otwarcie i utrzymanie się przez pięć godzin nad kreską zasugerowało zwycięstwo kupujących. Chwile po południu, byki agresywnie zaatakowały i do końca notowań utrzymały zapędy niedźwiedzi dźwigając WIG20 na coraz to wyższe poziomy. Ostatnie trzy dni to była jazda bez trzymanki. W środę, próba obrony wsparcia w okolicach 2300 pkt. zakończyła się niepowodzeniem, a sam poziom został rozjechany z marszu, spadając do poziomu 2260 pkt. Dzień później wzrost zakończył się powrotem do wspomnianego poziomu. Ostatnia sesja tygodnia to powrót powyżej 2340 pkt. Linia trendu wzrostowego została utrzymana, a to chyba najlepsza wiadomość dla warszawskich byków.

Na chwile obecną, jeśli z otoczenia zewnętrznego nie napłyną negatywne wiadomości, jest szansa na powrót w rejon 2420 pkt.

Z grona blue chipów, 15 spółek odnotowało wzrost. Liderami wzrostów były banki na czele z PKO BP i Aliorem, któreych akcje wzrosły o 3,66%. Ponad 2% zyskały mBank i Pekao. Po drugiej stronie rynku znalazło się JSW przecenione o 1,48%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,43 mld zł. WIG zyskał 1,52%. Indeks blue chipów zyskał 1,84%. WIG20fut wzrósł o 1,98%, osiągając na zamknięciu wartość 2315 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 odnotował wzrost o 0,68%. sWIG80 zakończył dzień 0,24% wyżej.

PLN pozostaje mocnym do walut rezerwowych

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,85.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,40.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.