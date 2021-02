Tencent - akcje gier wideo i fundusze ETF korzystają z rajdu Covid

Lockdown pozostawia wyraźny ślad w gospodarce. Wiele milionów ludzi nie tylko straciło pracę, ale także zmuszonych jest spędzać stale czas we własnych czterech ścianach.

Już na początku pandemii Netflix został ogłoszony „królem kwarantanny”. Widać to również na notowaniach jego akcji, a trend wzrostowy na wykresie wciąż ma się dobrze. Jednak prawdziwym wygranym może się okazać sektor gier video.

Boom w gamingu

Indeks Solactive Video Games & Esports wzrósł o 77% od początku lockdownu w marcu. Gry video i e-sporty należą do największych beneficjentów pandemii. Wydaje się, że jest to trend, który będzie się nasilał w nadchodzących latach. W tym celu Global X Management stworzył ETF związany z grami video i e-sportem, funkcjonujący pod nazwą HERO.

Electronic Arts Inc., wydawca Apex Legends i futbolowej gry video FIFA, odnotował w ostatnim kwartale rekordową sprzedaż, z dziesiątkami milionów rejestracji nowych graczy. Activision Blizzard Inc. i Take-Two Interactive Inc. również osiągnęły dobre wyniki.

Wszystko to przed premierą nowych konsol Sony i Microsoftu tej zimy, które miały jeszcze bardziej podsycić fanów gier.

Jednak niektórzy inwestorzy wciąż stronią od branży. Bloomberg Intelligence obliczył, że chociaż fundusze ETF związane z chmurami obliczeniowymi miały w tym roku gorsze wyniki niż sektor gier wideo, wpływy do nich były ośmiokrotnie wyższe.

Wydaje się, że niektórzy nie są jeszcze do końca świadomi, jak szeroki i dynamiczny jest sektor gamingowy i gier online oraz jak może on uzupełniać lub zastępować inne formy mediów społecznościowych.

W miarę jak gry video pozyskują coraz większą publiczność i rozwijają kolejne funkcje, mogą przekształcić się w następną generację Internetu: metawersję wypełnioną milionami użytkowników wchodzących w interakcję w prawdziwie realistycznej wirtualnej rzeczywistości.

Sektor gier korzysta na sytuacji

Gry komputerowe często służą nie tylko do oderwania od codzienności, ale także do wspólnego spędzenia czasu z przyjaciółmi. Dzięki Internetowi w gry można grać wspólnie bez fizycznej obecności z drugą osobą. Siedzenie obok siebie na sofie nie jest już konieczne. Gry video często są najlepszym rozwiązaniem w trudnych ekonomicznie czasach, gdy konsumenci próbują zaoszczędzić pieniądze. Poza samym aspektem przemieszczania się, co ogranicza możliwość korzystania np. z kina, to gry mogą być także zdecydowanie tańszą alternatywą.

Boom na rynku gier video podczas pandemii spowodował również gwałtowny wzrost zysków Tencent. Największa na świecie firma produkująca gry video odnotowała wzrost dochodu netto o 37%, do 33 miliardów juanów (4,8 miliarda dolarów) w ciągu trzech miesięcy do 30 czerwca 2020 roku w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku. Pomimo spowolnienia gospodarczego w Chinach, Covid zwiększył również sprzedaż o 29%, do 16,5 miliarda dolarów.

Firma z siedzibą w Shenzhen stała się jedną z najpotężniejszych firm technologicznych na świecie. Dzięki „superaplikacji” WeChat, która ma ponad 1,2 miliarda użytkowników, wzrost wydaje się być zapewniony przez lata. WeChat milionom Chińczyków mieszkających za granicą służy jako ważne łącze komunikacyjne z Chinami. Popularne aplikacje do przesyłania wiadomości funkcjonujące w pozostałych częściach świata, takie jak WhatsApp, Facebook i Twitter są zakazane w Chinach.

Ryzyko związane z konfliktem na linii USA-Chiny

Przed chińskim gigantem technologicznym mogą stać jednak trudne wyzwania w przyszłości, ponieważ Stany Zjednoczone grożą zakazem WeChat. Czarne chmury zaczęły się zbierać nad aplikacją gdy były prezydent USA, Donald Trump, zapowiedział, że zablokuje usługę WeChat w Stanach Zjednoczonych ze względów bezpieczeństwa.

Tencent zyskał w ostatnich latach coraz większe wpływy na rynkach zachodnich, przejmując udziały w amerykańskich firmach, takich jak Tesla, Uber i Snap.

Analiza Tencent

Tencent jest notowany na giełdzie w Hongkongu od 16 czerwca 2004 r. i jest włączony do indeksu Hang Seng. Dotychczasowe wyniki akcji pokazują prawdziwą historię sukcesu. Zysk wzrósł z nieco poniżej 12 miliardów juanów w 2012 roku do około 118 miliardów juanów w 2019.

Silny trend wzrostowy, który trwa na spółce doprowadził cenę do 766 HKD, gdzie nastąpiła reakcja podażowa. Aktualnie cena walczy z tym historycznym szczytem. Wsparcia ulokowane są na poziomie 680, 620 oraz 550 HKD. Z perspektywy podwójnego szczytu, lokalne dno na 680 HKD stanowi wsparcie kluczowe, po wybiciu którego cena zacznie realizację wspomnianej formacji z celem w okolicach 600-620 HKD.

Czy chciałbyś rozpocząć realizację swoich pomysłów tradingowych na wykresach na żywo?

Skorzystaj z okazji i już teraz dołącz do naszej innowacyjnej platformy inwestycyjnej, zakładając bezpłatny i wolny od ryzyka rachunek demo.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.