Srebro – w połowie trendu bocznego

Po wielu latach spadków przerywanych mniejszymi czy większymi korektami, na rynku srebra w ostatnich 12 miesiącach pojawił się wreszcie dynamiczny trend wzrostowy, który od zeszłorocznych minimów podniósł cenę tego kruszcu z 11 do 30 USD/oz. Dynamika i struktura tego ruchu ale również czas trwania poprzedzających go spadków wydają się świadczyć, że to ożywienie na rynku srebra może być początkiem jakiegoś większego trendu, który może dominować w kolejnych latach. Obecnie ceny srebra „ugrzęzły” w dość szerokiej konsolidacji, a celem tej analizy jest wskazanie co musi się wydarzyć aby rynek ten ponownie się ożywił oraz kiedy ewentualnie takiego ożywienia można oczekiwać.

Struktura i zaawansowanie konsolidacji

Trend boczny buduje się na wykresie notowań srebra od 6 sierpnia minionego roku, a jego wewnętrzne struktury (główne ruchy) są kombinacją korekcyjnych trójek.

Moim zdaniem, póki co, w obrębie tej konsolidacji mamy dwie pełne sekwencje korekcyjne i obecnie jesteśmy w obrębie trzeciego ruchu, być może w jego środkowych stadiach. Tym samym, na obecnym etapie ten trend boczny nie jest bynajmniej wypełniony, a to oznacza, że dalsze wahania co najmniej w przedziale 30-21 USD/oz wydają się być wysoce prawdopodobne. Jak mogą wyglądać te wahania ? Niestety obecna struktura korekcyjnych ruchów w obrębie tego trendu bocznego daje duże możliwości dalszego kształtowania tej średnioterminowej korekty. Może być ona przybrać postać np. formacji trójkąta lub prostokąta, co ograniczałoby zakres tej korekty od dołu. Korekta ta może być jednak również tzw. korektą płaską rozszerzoną (3-3-5), a wówczas ruch np. poniżej 21 USD/oz w perspektywie kilku tygodni byłby możliwy.

Główne wsparcia i opory

Na poniższym wykresie przedstawiłem główne strefy wsparcia i oporu, których test lub pokonanie może być istotnym momentem dalszego trendu cen srebra.

Głównym oporem jest strefa 28,55 - 30,30 USD/oz, której pokonanie otworzyłoby drogę do kontynuacji wzrostów cen omawianego kruszcu. Z drugiej strony ważne wsparcia rozciągają się między 21,60 a 18,70 USD/oz, a ich test może być okazją dla inwestorów liczących na kontynuację średnioterminowego trendu wzrostowego. Górne partie tej strefy mogłyby być testowane np. gdyby na wykresie budowała się formacja trójkąta lub prostokąta, a dolne gdybyśmy budowali tzw. korektę płaską rozszerzoną.

Układ historycznych cykli czyli kiedy korekta może się zakończyć

Za pomocą FFT przeprowadziłem uproszczoną analizę historycznych cykli, a wynikiem tego jest ich układ (wycinek na poniższym wykresie), który mógł kształtować zachowanie cen srebra w przeszłości. Jeśli ten układ się nie zmieni w przyszłości, to obecna, średnioterminowa korekta powinna się zakończyć w oknie czasowym wypadającym między połową sierpnia a połową października br.

Warto moim zdaniem zauważyć, że wkrótce trzy z prezentowanych cykli powinny wejść w fazy spadkowe, a to mogłoby oznaczać, iż obecne cofnięcie cen srebra z poziomu ok. 30 USD/oz jest tylko pierwszą częścią większego ruchu w dół czyli częścią kolejnej „nogi” budującej się od minionego roku konsolidacji.

Podsumowanie

Na podstawie powyższej analizy można moim zdaniem sformułować kilka wniosków dotyczących dalszego trendu cen srebra. Po pierwsze zarówno dynamika ostatniej fali wzrostowej jak i układ długoterminowych cykli (niebieski cykl na powyższym wykresie) sugerują, że trwające od marca minionego roku ożywienie powinno być kontynuowane. Po drugie, budująca się od sierpnia 2020 średnioterminowa konsolidacja wygląda na korektę, a tym samym po jej zakończeniu dalsze wzrosty cen srebra wydają się być scenariuszem bazowym. Po trzecie, zarówno struktury wewnętrznych ruchów z obrębie tego średnioterminowego trendu bocznego ale również układ średnioterminowych cykli sugerują, że w najbliższych tygodniach presja podażowa na tym rynku może się utrzymywać. Jeśli tak będzie, to dość szeroka strefa wsparć rozciągająca się między 21,60 a 18,70 powinna być ciekawym punktem dla inwestorów, którzy zakładają pogłębienie obecnej korekty, a następnie rozpoczęcie kolejnej fali trendu wzrostowego. Po czwarte, niezależnie od tego jaką ostateczną formę przybierze budujący się trend boczny (póki co możliwych wariantów jest wiele), to zdecydowaniej poprawy sentymentu na tym rynku można oczekiwać najwcześniej w drugiej połowie sierpnia br. co sugeruje układ historycznych cykli.



